КОМПАНИЯ LG УДОСТОЕНА МНОЖЕСТВА НАГРАД НА ВЫСТАВКЕ CES 2025 INNOVATION AWARDS

СЕУЛ, 15 ноября 2024 года — LG Electronics (LG) получила значительное признание за передовые решения в области умных технологий на выставке CES®2025 Innovation Awards, завоевав более 20 наград, включая три престижные награды Best of Innovation.

Награды CES Innovation Awards ежегодно присуждаются Ассоциацией потребительских технологий (CTA) на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники и отмечают инновационные потребительские продукты и услуги в различных категориях устройств и технологий.

Впечатляющая коллекция наград LG на CES 2025 Innovation Awards, включая три премии Best of Innovation, подчеркивает приверженность компании дизайнерскому совершенству и технологическим инновациям. Решения LG получили признание в различных категориях, включая «Искусственный интеллект (ИИ)», «Бытовая техника», «Игры и киберспорт», «Визуализация», «Видеодисплеи», «Компьютерное оборудование и компоненты», «Умные города» и «Кибербезопасность».

Особое внимание в списке достижений LG на CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе, привлекает LG OLED TV, завоевавший шесть наград за инновации, включая награду Best of Innovation в категории видеодисплеев. Это уже третий год подряд, когда LG OLED TV удостаивается награды Best of Innovation. С момента своего дебюта в 2013 году телевизоры LG OLED ежегодно получают по крайней мере одну награду CES Innovation Award, подтверждая свое лидерство в сегменте премиальных телевизоров.

Кроме того, платформа умного телевидения LG webOS, ключевой элемент сервисного бизнеса компании, была удостоена награды Innovation Award в категории кибербезопасности. Хабы для дома на основе искусственного интеллекта с функцией «Affectionate Intelligence» («Заботливый интеллект») также получили признание на CES 2025 Innovation Awards. Эти передовые устройства воплощают концепцию «AI Home» от LG и предлагают клиентам новый уровень комфорта, демонстрируя значительный прогресс в создании умного дома.

Самоуправляемый хаб для дома на основе ИИ, получивший награды за инновации в категориях искусственного интеллекта и умного дома, оснащен мультимодальными датчиками, интегрирующими распознавание голоса, звука и изображения. Хаб LG ThinQ ON, работающий на базе генеративного ИИ, также был отмечен наградой CES Innovation Award. Выполняя роль «мозга» дома на основе искусственного интеллекта, LG ThinQ ON обеспечивает постоянную связь между бытовой техникой и устройствами интернета вещей (IoT).

Игровой монитор LG UltraGear™ OLED получил три награды на CES 2025, включая премию Best of Innovation в категории игр и киберспорта, а также награду за инновации в категории визуализации. Этот передовой монитор сочетает великолепное качество изображения OLED с оптимизированным опытом просмотра для геймеров.

Вместе с игровым монитором UltraGear™ OLED награды получили и другие инновационные продукты LG – ноутбук LG gram Pro 2-в-1, мониторы LG MyView Smart Monitor и LG UltraFine и проектор LG CineBeam, что подчеркивает серьезное влияние компании в различных технологических категориях.

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