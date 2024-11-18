КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ИГРОВОЙ МОНИТОР ULTRAGEAR OLED С ЧАСТОТОЙ ОБНОВЛЕНИЯ 480 ГЦ

СЕУЛ, 18 ноября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представляет свой новейший игровой монитор премиум-класса Ultra Gear™ OLED GX7 (модель 27GX790A). Созданная для профессиональных геймеров, новая модель оснащена 27-дюймовым WOLED-дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), временем отклика от серого к серому (Gray-to-Gray) (GTG) 0,03 миллисекунды и частотой обновления 480 Гц - самым быстрым из всех QHD OLED мониторов. 27GX790A, компактный UltraGear OLED дисплей, обеспечивает полное погружение в игру благодаря высокому качеству изображения, гладкой, как шелк, поверхности и дизайну с 4 сторонами, практически без полей. Монитор совместим с новейшими видеокартами благодаря множеству расширенных возможностей подключения, включая DisplayPort 2.1.

Совершенно новая модель 27GX790A оснащена технологией WOLED от LG, в которой используется белый OLED-источник света с цветными фильтрами для получения точных цветов RGB и впечатляющей яркости экрана. Эта технология обеспечивает высокую контрастность, яркие цвета, насыщенный черный цвет и четкость движения – даже во время самых динамичных игровых действий. Благодаря технологии WOLED новый игровой монитор UltraGear OLED от LG получил сертификат VESA DisplayHDR™ True Black 400 и наивысшее признание VESA ClearMR.

Кроме того, модель 27GX790A поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium Pro, которые значительно улучшают игровой процесс, устраняя такие отвлекающие факторы, как разрывы экрана и мерцание. Антибликовое покрытие LG с низким уровнем отражения (AGLR) обеспечивает комфортную игру даже в ярко освещенных помещениях, позволяя геймерам чётко видеть все детали на экране.

27-дюймовый игровой монитор UltraGear OLED оснащён интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, обеспечивая совместимость с новейшими игровыми консолями, персональными компьютерами и графическими процессорами следующего поколения, выпуск которых запланирован на начало 2025 года. Интерфейс DisplayPort 2.1 предлагает на 67% более высокую пропускную способность по сравнению с DisplayPort 1.4, что позволяет поддерживать ещё более высокие разрешение и частоту обновления.

Тонкая плоская подставка L-образной формы позволяет удобно разместить клавиатуру прямо на основании монитора, и поддерживает регулировку угла поворота в диапазоне от -30° до 30°. Это делает игровой процесс более комфортным и адаптированным к индивидуальным потребностям.

Монитор оснащён 4-полюсным разъёмом для наушников, который обеспечивает удобное общение в игре с помощью гарнитуры, а также поддерживает технологию DTS Headphone: X. Это трёхмерное звуковое решение обеспечивает точное позиционирование звука, позволяя пользователям легко определять источник шума. Такая точность может стать решающим фактором между победой и поражением в динамичных FPS-сражениях или онлайн играх в жанре королевской битвы.

«27GX790A — идеальный выбор для профессиональных геймеров. Он оснащён 27-дюймовым OLED дисплеем с высокой частотой обновления 480 Гц», — отметил ИС Ли (YS Lee), вице-президент и руководитель IT-подразделения компании LG Business Solutions Company. «Наш новый игровой монитор UltraGear OLED отлично подойдёт как для игр на консолях, так и для персонального компьютера, предлагая широкий спектр возможностей подключения и совместимость с новейшим игровым оборудованием. Бренд LG UltraGear продолжит выпускать высокопроизводительные мониторы, которые значительно улучшат каждый аспект игрового процесса».