КОМПАНИЯ LG ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА «FUTURE VISION 2030»

СЕУЛ, 21 ноября 2024 года — LG Electronics (LG) объявила о серии организационных изменений и назначений руководителей, утвержденных советом директоров компании. Эти преобразования направлены на ускорение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии «Future Vision 2030» за счет усиления синергии внутри компании и обновления бизнес-портфеля.

Реорганизация включает перераспределение бизнес подразделений LG* для максимального раскрытия потенциала текущих направлений, укрепления операций по обслуживанию на базе платформы, ускорения инициатив в сегменте B2B и поиска новых возможностей для роста в перспективных секторах. Эти изменения позволят повысить эффективность благодаря стратегическому выбору приоритетов и концентрации ресурсов, усиливая синергию между направлениями и укрепляя конкурентоспособность в будущем.

Чтобы возглавить эту трансформацию LG назначила опытных специалистов с выдающимися знаниями, сосредоточив внимание на повышении долгосрочной конкурентоспособности компании через развитие высокоэффективных организаций.

Ключевые изменения в бизнес-структуре



Будет создана новая Компания, которая укрепит развитие бизнеса по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC), являющегося важной частью стратегии LG по развитию B2B. Компания по зарубежным продажам и маркетингу Overseas Sales & Marketing Company теперь будет функционировать как международный B2B контрольный центр. Кроме того, операционная деятельность в области продуктов с дислеями — включая телевизоры, мониторы и цифровые дисплеи — будет интегрирована для создания синергии и расширения бизнеса на базе сервисных платформ. Новые двигатели роста будут стратегически перемещены в те подразделения, где их деятельность будет иметь наибольшее значение, что обеспечит более стабильную поддержку и синергию между бизнес-направлениями.

Все четыре Компании теперь будут включать слово «Solution» в своих названиях, что отражает эволюцию LG в поставщика решений для умной жизни (Smart Life Solution), который соединяет и улучшает опыт клиентов в различных сферах, включая дома, коммерческие помещения, мобильность и виртуальные платформы.

Реорганизация Компаний



LG реорганизовала свои четыре Компании в следующие: Home Appliance Solution (HS) Company, Media Entertainment Solution (MS) Company, Vehicle Solution (VS) Company и Eco Solution (ES) Company. Эта реорганизация переопределяет их роли и идентичность в рамках LG.

Компания H&A будет переименована в HS Company, чтобы соответствовать своей концепции «Дом без труда, времяпровождение с пользой» («Zero Labor Home, Makes Quality Time»). Для поддержки этой концепции LG перенесет Platform Business Center, отвечающий за планирование, разработку и операционную деятельность LG ThinQ, непосредственно под руководство HS Company. Это стратегическое перераспределение направлено на то, чтобы сделать HS Company лидером в области решений на базе искусственного интеллекта в различных сферах, включая дома, коммерческие площади и транспорт, эффективно отвечая на потребности клиентов за пределами традиционных домашних условий. Кроме того, HS Company объединит Подразделение роботизированного бизнеса Robot Business Division из BS Company для интеграции ключевых технологий роботов в свои решения для домашних роботов. Лю Чжэ-чхоль (Lyu Jae-cheol) продолжит возглавлять HS Company.

Компания HE Company сменит название на MS Company в соответствии с целью стать центром платформы медиа и развлечений. Она интегрирует бизнес в области информационных дисплеев Information Display и информационных технологий Information Technology из BS Company с бизнесом телевизоров, чтобы создать синергию в операциях с аппаратным обеспечением и платформами. Пак Хён-сэй (Park Hyoung-sei) продолжит возглавлять MS Company, направляя её трансформацию в платформу для медиа и развлечений.

MS Company будет ускорять расширение бизнеса на базе сервисных платформ, распространяя использование webOS, которая изначально применялась в смарт-телевизорах, на мониторы, на наружные цифровые дисплеи и системы информационно-развлекательных комплексов для автомобилей. WebOS станет интегрированной платформой для контента и сервисов как для помещений, так и для уличных условий, повышая конкурентоспособность через синергию и улучшение бизнес-структуры.

Компания VS прояснит свою роль, изменив название с Vehicle Component Solutions Company на Vehicle Solution Company, подчеркивая свою приверженность предоставлению инновационных решений для всей автомобильной экосистемы. Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun) продолжит возглавлять компанию.

Компания ES была основана недавно. Бизнес HVAC, ранее входивший в состав H&A Company и значительно способствовавший росту LG в сфере B2B, теперь будет работать как самостоятельное подразделение в рамках ES Company. Ли Чжэ Сон (Lee Jae-sung), текущий руководитель подразделения Air Solution Business Division, возглавит ES Company, для обеспечения продолжения развития бизнеса HVAC и поддержания его стратегического направления.

С учетом проектного характера бизнеса HVAC и специфики рынка и клиентов, LG пришла к решению, что его работа как самостоятельной Компании обеспечит максимальный потенциал для будущей конкурентоспособности и роста. С созданием ES Company LG ставит перед собой цель занять лидирующие позиции на мировом рынке комплексных решений в области кондиционирования воздуха.

Кроме того, ES Company возьмет на себя ответственность за бизнес по зарядке электромобилей от BS Company и сыграет ключевую роль в стимулировании роста B2B в секторе чистых технологий, который является одним из важнейших двигателей роста LG в будущем.

В то же время, для повышения конкурентоспособности зарубежных B2B-операций, LG создаст подразделение по развитию бизнеса В2В (B2B Business Capability Enhancement Division) в компании по зарубежным продажам и маркетингу Overseas Sales & Marketing Company.

Главный стратегический офис Chief Strategy Office (CSO), который будет выполнять роль центра управления стратегии будущего LG, также будет курировать ускорение искусственного интеллекта (ИИ) и реагировать на глобальные разработки в этой области. Ранее отвечавший за цифровую трансформацию Chief Digital Office будет реорганизован в DX Center и передан непосредственно под управление CSO. DX Center сосредоточится на улучшении бизнес-показателей с использованием генеративных технологий искусственного интеллекта и будет возглавлен Чо Чжон-бумом (Cho Jung-bum).

Назначения на руководящие должности подчеркивают выбор разнообразных талантов с подтвержденной экспертизой в области продаж, сервисов, исследований и R&D. Чон Пиль-вон (Jung Pil-won), который в настоящее время возглавляет TV Overseas Sales & Marketing Group, был назначен представителем региона Ближнего Востока и Африки (MEA), что является признанием его обширного опыта в управлении зарубежными продажами и глубокого понимания рынков Ближнего Востока и Африки. Кроме того, Ким Чжон-хо (Kim Jung-ho), Ким Ю-сон (Kim Yoo-seon) и Чхве Чжон-вон (Choi Jung-won), возглавляющие дочерние компании в Саудовской Аравии, Польше и Малайзии соответственно, были повышены до руководящих должностей в знак признания их значительного вклада в рост бизнеса.

Все назначения вступают в силу с 1 декабря, а повышения — с 1 января.

* В организационной структуре LG основные подразделения бизнес-операций называются «Компании».