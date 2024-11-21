We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
КОМПАНИЯ LG ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА «FUTURE VISION 2030»
Стратегическая реорганизация для усиления синергии и развития ключевых направлений бизнеса
СЕУЛ, 21 ноября 2024 года — LG Electronics (LG) объявила о серии организационных изменений и назначений руководителей, утвержденных советом директоров компании. Эти преобразования направлены на ускорение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии «Future Vision 2030» за счет усиления синергии внутри компании и обновления бизнес-портфеля.
Реорганизация включает перераспределение бизнес подразделений LG* для максимального раскрытия потенциала текущих направлений, укрепления операций по обслуживанию на базе платформы, ускорения инициатив в сегменте B2B и поиска новых возможностей для роста в перспективных секторах. Эти изменения позволят повысить эффективность благодаря стратегическому выбору приоритетов и концентрации ресурсов, усиливая синергию между направлениями и укрепляя конкурентоспособность в будущем.
Чтобы возглавить эту трансформацию LG назначила опытных специалистов с выдающимися знаниями, сосредоточив внимание на повышении долгосрочной конкурентоспособности компании через развитие высокоэффективных организаций.
Ключевые изменения в бизнес-структуре
Будет создана новая Компания, которая укрепит развитие бизнеса по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC), являющегося важной частью стратегии LG по развитию B2B. Компания по зарубежным продажам и маркетингу Overseas Sales & Marketing Company теперь будет функционировать как международный B2B контрольный центр. Кроме того, операционная деятельность в области продуктов с дислеями — включая телевизоры, мониторы и цифровые дисплеи — будет интегрирована для создания синергии и расширения бизнеса на базе сервисных платформ. Новые двигатели роста будут стратегически перемещены в те подразделения, где их деятельность будет иметь наибольшее значение, что обеспечит более стабильную поддержку и синергию между бизнес-направлениями.
Все четыре Компании теперь будут включать слово «Solution» в своих названиях, что отражает эволюцию LG в поставщика решений для умной жизни (Smart Life Solution), который соединяет и улучшает опыт клиентов в различных сферах, включая дома, коммерческие помещения, мобильность и виртуальные платформы.
Реорганизация Компаний
LG реорганизовала свои четыре Компании в следующие: Home Appliance Solution (HS) Company, Media Entertainment Solution (MS) Company, Vehicle Solution (VS) Company и Eco Solution (ES) Company. Эта реорганизация переопределяет их роли и идентичность в рамках LG.
Компания H&A будет переименована в HS Company, чтобы соответствовать своей концепции «Дом без труда, времяпровождение с пользой» («Zero Labor Home, Makes Quality Time»). Для поддержки этой концепции LG перенесет Platform Business Center, отвечающий за планирование, разработку и операционную деятельность LG ThinQ, непосредственно под руководство HS Company. Это стратегическое перераспределение направлено на то, чтобы сделать HS Company лидером в области решений на базе искусственного интеллекта в различных сферах, включая дома, коммерческие площади и транспорт, эффективно отвечая на потребности клиентов за пределами традиционных домашних условий. Кроме того, HS Company объединит Подразделение роботизированного бизнеса Robot Business Division из BS Company для интеграции ключевых технологий роботов в свои решения для домашних роботов. Лю Чжэ-чхоль (Lyu Jae-cheol) продолжит возглавлять HS Company.
Компания HE Company сменит название на MS Company в соответствии с целью стать центром платформы медиа и развлечений. Она интегрирует бизнес в области информационных дисплеев Information Display и информационных технологий Information Technology из BS Company с бизнесом телевизоров, чтобы создать синергию в операциях с аппаратным обеспечением и платформами. Пак Хён-сэй (Park Hyoung-sei) продолжит возглавлять MS Company, направляя её трансформацию в платформу для медиа и развлечений.
MS Company будет ускорять расширение бизнеса на базе сервисных платформ, распространяя использование webOS, которая изначально применялась в смарт-телевизорах, на мониторы, на наружные цифровые дисплеи и системы информационно-развлекательных комплексов для автомобилей. WebOS станет интегрированной платформой для контента и сервисов как для помещений, так и для уличных условий, повышая конкурентоспособность через синергию и улучшение бизнес-структуры.
Компания VS прояснит свою роль, изменив название с Vehicle Component Solutions Company на Vehicle Solution Company, подчеркивая свою приверженность предоставлению инновационных решений для всей автомобильной экосистемы. Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun) продолжит возглавлять компанию.
Компания ES была основана недавно. Бизнес HVAC, ранее входивший в состав H&A Company и значительно способствовавший росту LG в сфере B2B, теперь будет работать как самостоятельное подразделение в рамках ES Company. Ли Чжэ Сон (Lee Jae-sung), текущий руководитель подразделения Air Solution Business Division, возглавит ES Company, для обеспечения продолжения развития бизнеса HVAC и поддержания его стратегического направления.
С учетом проектного характера бизнеса HVAC и специфики рынка и клиентов, LG пришла к решению, что его работа как самостоятельной Компании обеспечит максимальный потенциал для будущей конкурентоспособности и роста. С созданием ES Company LG ставит перед собой цель занять лидирующие позиции на мировом рынке комплексных решений в области кондиционирования воздуха.
Кроме того, ES Company возьмет на себя ответственность за бизнес по зарядке электромобилей от BS Company и сыграет ключевую роль в стимулировании роста B2B в секторе чистых технологий, который является одним из важнейших двигателей роста LG в будущем.
В то же время, для повышения конкурентоспособности зарубежных B2B-операций, LG создаст подразделение по развитию бизнеса В2В (B2B Business Capability Enhancement Division) в компании по зарубежным продажам и маркетингу Overseas Sales & Marketing Company.
Главный стратегический офис Chief Strategy Office (CSO), который будет выполнять роль центра управления стратегии будущего LG, также будет курировать ускорение искусственного интеллекта (ИИ) и реагировать на глобальные разработки в этой области. Ранее отвечавший за цифровую трансформацию Chief Digital Office будет реорганизован в DX Center и передан непосредственно под управление CSO. DX Center сосредоточится на улучшении бизнес-показателей с использованием генеративных технологий искусственного интеллекта и будет возглавлен Чо Чжон-бумом (Cho Jung-bum).
Назначения на руководящие должности подчеркивают выбор разнообразных талантов с подтвержденной экспертизой в области продаж, сервисов, исследований и R&D. Чон Пиль-вон (Jung Pil-won), который в настоящее время возглавляет TV Overseas Sales & Marketing Group, был назначен представителем региона Ближнего Востока и Африки (MEA), что является признанием его обширного опыта в управлении зарубежными продажами и глубокого понимания рынков Ближнего Востока и Африки. Кроме того, Ким Чжон-хо (Kim Jung-ho), Ким Ю-сон (Kim Yoo-seon) и Чхве Чжон-вон (Choi Jung-won), возглавляющие дочерние компании в Саудовской Аравии, Польше и Малайзии соответственно, были повышены до руководящих должностей в знак признания их значительного вклада в рост бизнеса.
Все назначения вступают в силу с 1 декабря, а повышения — с 1 января.
* В организационной структуре LG основные подразделения бизнес-операций называются «Компании».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-obyavlyaet-ob-organizacionnyh-izmeneniyah.html isCopied
paste