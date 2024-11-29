ЖИЗНЬ ХОРОША, КОГДА КУЛЬТУРА И ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ

Алматы, Казахстан, 29 ноября 2024 г. — В преддверии открытия 6-й Недели корееведения в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазУМОиМЯ) Президент LG Electronics в России и СНГ ЁнгНам Ро выступил с просветительской лекцией по приглашению Корейского фонда. «Со студентами мы много говорили о важности управления и социальных проектов, об истории развития наших стран и коммуникации. Как автор книги я очень впечатлен, как в Университете ведется огромная научная работа, проводятся конференции и олимпиады, разрабатываются учебники. Благодаря выдающейся работе Корейского фонда и Центра корееведения мы видим, как сегодня конференция в КазУМОиМЯ объединила студентов, преподавателей и официальных лиц. Уважение к языку и культуре наших стран, желание налаживать прочные экономические, научные, социокультурные связи – является прочной основой нашей работы», — отметил господин Ро.

В своей лекции господин Ро остановился на истории Кореи, социокультурных и экономических связях Кореи и Центральной Азии еще со времен Шёлкового Пути и перспективах работы новой инициативы «K-Silk Road», подразумевающей несколько ключевых направлений сотрудничества. Лектор напомнил студентам о жизни корейцев в Центральной Азии, поделился собственным опытом работы в большом количестве стран, в том числе в Казахстане, и многочисленных визитах во все страны этого региона.

Выступая за день до 14-ой Центрально-азиатской олимпиады по корееведению господин Ро поделился большой инициативой LG, Просветительским марафоном, стартовавшим в 2022 году для студентов и старшеклассников в России и странах СНГ, сделал акцент на важности волонтерства, поделившись 15-летней программой по развитию донорства крови и заботой о здоровье, рассказал об актуальности интеграции компании в культурную повестку на примере сотрудничества с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве или одним из старейших российских театров, легендарным Государственным академическим Мариинским театром в Санкт-Петербурге. Объединение науки, высоких технологий и искусства позволяет создавать уникальные возможности для будущих поколений.

Наставническая программа 2024 года, предшествующая 6-й Неделе корееведения, была расширена работой «Интеллектуальной лаборатории LG» в Узбекистане и Кыргызстане в формате офлайн лекций, образовательных телемостов, участием LG и господина Ро как членов жюри в рамках деловой игры «PRактика» МГУ, в которой приняли участие студенты из Узбекистана. Представительства LG в России и Центральной Азии также обладают очень большой экспертизой в сфере добровольчества. Так, в Казахстане LG реализует долгосрочные проекты в области корпоративного волонтерства, проводит образовательный проект «LG EdTech» - просветительские мероприятия для детей из детских домов и студентов.

Во время лекции господина Ро слушатели узнали о технологиях будущего, об «эмпатичном» заботливом интеллекте и возможностях AI-дома LG, включая домашнего робота и интеллектуальный очиститель воздуха с лежанкой для кошки AeroCat, представленных на международной выставке IFA 2024, а также концептах умного автомобиля и кемпингового трейлера Bon Voyage от LG, как готового мобильного индивидуального жилого пространства для путешествий и отдыха на природе. В формате интерактивного диалога студенты вместе с лектором обсудили философию дизайна 3F (Fit, Feel and Finish — эстетика соответствия, изучение ощущений и конечный результат). Этот подход лежит в основе продуктов LG, обеспечивая сочетание эстетики и функциональности, охватывая вопросы практичности, постоянного улучшения каждой детали, понятности функций устройств и исследований.

Лекция завершилась активной сессией вопросов и ответов, во время которой студенты могли не только узнать интересующие их детали и подробности, но и также поделились своим мнением. Новое мероприятие продолжило традицию лекций, в ходе которых будущие специалисты могут развивать различные навыки, тем самым расширяя для себя свою профессию, а после применить теоретические знания на практике.

Кроме того, господин Ро зачитал некоторые из своих стихотворений, посвященных Алматы, Самарканду, озеру Иссык-Куль, из книги, которую он написал в 2024 году.

«Для моей семьи и меня, моих сотрудников, наша концепция Life’s Good («Жизнь хороша») — это прежде всего оптимистичное и открытое отношение к работе, будущему и обществу, это готовность преодолевать трудности и идти вперед. Я бы назвал это смелым оптимизмом», — подытожил господин Ро.