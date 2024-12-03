КОМПАНИЯ LG СОТРУДНИЧАЕТ С ARTLUME ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА НА ТЕЛЕВИЗОРАХ LG SMART TV

СЕУЛ, 28 ноября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о новом сотрудничестве с Artlume, передовой платформой цифрового искусства и искусственного интеллекта (ИИ), чтобы привнести вдохновляющий опыт искусства в домашний комфорт с помощью смарт-телевизоров LG. Владельцы телевизоров LG первыми смогут насладиться этим обширным каталогом на большом экране. Благодаря совместной идее сделать искусство доступным в масштабе, это новое сотрудничество превращает более 200 миллионов смарт-телевизоров LG по всему миру в виртуальные художественные галереи, предлагая широкий выбор произведений искусства, которые обогащают атмосферу жилых помещений.

Обширная коллекция Artlume, доступная по всему миру на телевизорах LG с webOS 6.0 (модели телевизоров 2020 года) и выше, включает в себя классические шедевры, современные фотографии, ИИ-картины и работы из таких известных учреждений, как музей Ashmolean. Имея более 15 000 произведений искусства, доступных для просмотра и трансляции, пользователи могут составлять персональные плейлисты через мобильное приложение для отображения любимых произведений искусства на своих смарт-телевизорах LG.

Удобные для пользователя функции Artlume позволяют мгновенно вносить изменения в отображаемые произведения искусства, повышая творческий контроль. В платформу также интегрирован ИИ-генератор картин, позволяющий пользователям создавать и публиковать уникальные произведения искусства с помощью простых текстовых подсказок, которыми можно с гордостью поделиться через экран.

«LG – идеальный для нас партнер, разделяющий нашу цель привносить любовь, красоту и страсть в жизни людей через универсальный язык искусства», - сказал Патрик Эшворт (Patrick Ashworth), основатель и CEO Artlume. «Мы стремимся оказать глубокое положительное влияние на человечество, воспитывая будущие поколения, поддерживая ментальное здоровье через красоту искусства и делясь шедеврами музейного наследия со всем миром».

«Компания LG стремится изменить отношение людей к искусству», - сказал Крис Джо (Chris Jo), старший вице-президент по бизнес-платформе в LG Media Entertainment Solution Company. «Благодаря партнерству с Artlume мы предоставляем широкий спектр невероятных произведений искусства для смарт-телевизоров LG, обогащая жилые пространства».

Расширяя сотрудничество с ведущими партнёрами в сфере искусства, LG приглашает пользователей наслаждаться разнообразием художественных произведений со всего мира, не выходя из дома.