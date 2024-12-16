LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕНСОРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ВЫСТАВКЕ CES 2025

СЕУЛ, 16 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG), лидер в сфере мобильных технологий, намерена продемонстрировать на выставке CES 2025 свою новейшую инновационную технологию «AI In-Vehicle Experience» (опыт использования искусственного интеллекта в автомобиле). Это сенсорное решение на основе искусственного интеллекта (ИИ) для салона автомобиля призвано повысить безопасность и удобство вождения с использованием Vision AI от LG для обнаружения и реагирования на потребности пассажиров транспортного средства, оптимизируя при этом условия в салоне. Разработанное под девизом «Life’s Good 24/7 With Affectionate Intelligence» (Жизнь хороша 24/7, когда заботливый интеллект рядом), данное решение будет представлено наряду с другими инновациями LG AI на стендах компании на выставке CES.

Опыт использования AI In-Vehicle Experience начинается с обнаружения и анализа состояния водителя и салона автомобиля в реальном времени с помощью двух ключевых систем: Driver Monitoring System (системы мониторинга водителя) и Driver and Interior Monitoring System (системы мониторинга водителя и салона). Обе системы, работающие на базе Vision AI, будут продемонстрированы с помощью интерактивных симуляций на выставке CES, что позволит посетителям протестировать салон автомобиля будущего. Эти симуляции наглядно покажут, как технология LG может точно анализировать условия вождения и состояние водителя в реальном времени, предлагая практическую демонстрацию опыта использования ИИ в автомобиле.

Сенсорное решение на основе искусственного интеллекта, которое занимает центральное место в концепции LG в сфере мобильных технологий, интуитивно адаптируется к индивидуальным предпочтениям и потребностям водителя, предоставляя индивидуальные услуги, такие как персонализированные маршруты движения, обновляемая в режиме реального времени информация о дорожных условиях и информация о близлежащих объектах инфраструктуры и достопримечательностях. Система DMS может определять физическое и эмоциональное состояние водителя с помощью мониторинга сердечного ритма в режиме реального времени и распознавания выражения лица. Эта система помогает повысить безопасность дорожного движения, оповещая пользователей об их уровне бдительности и общем состоянии, а также предоставляя им простой способ отслеживать состояние своего здоровья с течением времени. Использование Vision AI и высокотехнологичных датчиков в салоне подчеркивает приверженность компании LG к внедрению передовых инноваций, которые расширяют возможности мобильности.

«Благодаря технологии заботливого интеллекта от LG (LG Affectionate Intelligence) решение LG для салона автомобиля позволяет автопроизводителям предоставлять качество, производительность и гибкость, одновременно создавая водителям и пассажирам более безопасный и приятный опыт вождения», — сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Solution Company.