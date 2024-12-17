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LG ОТКРЫВАЕТ API THINQ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ УМНОГО ДОМА
Компания улучшает возможности подключения умного дома с помощью экосистемы инструмента Open API
СЕУЛ, 17 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) полностью открыла интерфейс программирования приложений (API) своей платформы «умного дома» LG ThinQ, что позволит разработчикам легко создавать умные пространства с использованием бытовой техники LG.
Недавно LG запустила веб-сайт LG Smart Solution API Developer (smartsolution.developer.lge.com), чтобы официально открыть доступ к LG ThinQ API. API выступает в качестве цифрового коннектора, позволяющего различным программам беспрепятственно обмениваться функциями. Разработчики могут использовать открытый API для интеграции различных функций из устройств LG, использующих искусственный интеллект (LG AI) в свои программы или системы, улучшая предоставляемые услуги.
LG ThinQ API делится на две категории: ThinQ API для индивидуальных пользователей и ThinQ Business API для корпоративных партнеров. ThinQ API позволяет осуществлять удаленное управление устройствами LG, установленными в домах или зданиях, и облегчает интеграцию с различными платформами.
API ThinQ для индивидуальных пользователей поддерживает управление и мониторинг устройств на базе AI (искусственного интеллекта), зарегистрированных в приложении LG ThinQ с различных платформ умного дома. Используя API ThinQ, каждый может легко создать индивидуальный умный дом, который соответствует его образу жизни. Например, пользователи глобальной платформы умного дома Home Assistant теперь могут подключать и управлять 26 типами устройств LG AI, включая холодильники и стиральные машины, в рамках существующей среды умного дома. Home Assistant — это открытая платформа на базе сообщества с порядка миллиона пользователей по всему миру, которые совместно разрабатывают различные характеристики умного дома, такие как автоматизация устройств и расширение функций.
ThinQ Business API для предприятий поддерживает партнеров, управляющих офисными или жилыми зданиями, в интеграции и координации различных продуктов LG, от бытовой техники до коммерческого оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и цифровые дисплеи, с помощью существующих приложений. Например, крупные жилые здания могут интегрировать бытовую технику LG с существующими приложениями управления для более удобного использования. Жильцы могут резервировать использование стиральных и сушильных машин LG в общих зонах через приложение управления зданием. А администраторы могут обнаруживать аномалии в здании с помощью датчиков температуры и влажности LG и быстро реагировать на проблемы с помощью функций оповещения.
LG также ускорила интеграцию внешних продуктов и услуг в платформу LG ThinQ, приобретя компанию Athom, специализирующуюся на платформах для умного дома и известную своими обширными возможностями подключения устройств IoT (интернета вещей). В настоящее время хаб для умного дома компании Athom Homey объединяет более 50 000 типов бытовых приборов и IoT-устройств. А в магазине приложений Athom представлено около 1000 приложений, которые подключают и контролируют продукты и услуги таких мировых брендов, как Philips и Aqara. LG планирует интегрировать обширную открытую экосистему Athom и возможность подключения устройств IoT в домашний хаб AI LG ThinQ On, стремясь реализовать дом AI, в котором генеративный искусственный интеллект лучше понимает клиентов и предлагает оптимальные решения для пространств.
«С официальным запуском ThinQ AI мы стремимся углубить взаимодействие с сообществом пользователей умных домов, также пользующихся открытым исходным кодом, и расширить наше сотрудничество с партнерами B2B. Эта инициатива укрепит наши усилия по созданию экосистем умных домов на базе бытовой техники LG, повышая качество обслуживания клиентов во всех точках соприкосновения», — отметил Ким Кун-ву (Kim Kun-woo), вице-президент LG Home Appliance Solution Company.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-otkryvaet-api-thinq-dlya-razvitiya-innovatsii-v-oblasti-umnogo-doma.html isCopied
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