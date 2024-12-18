ТЕЛЕВИЗОРЫ LG QNED EVO 2025 ГОДА ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ С ИННОВАЦИЯМИ OLED-ТЕЛЕВИЗОРОВ: ПО-НАСТОЯЩЕМУ БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ГИПЕРПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

СЕУЛ, 18 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представила обновленную линейку QNED evo 2025 года, в которой реализована новая фирменная технология широкой цветовой гаммы, возможность по-настоящему беспроводного просмотра с передачей изображения в 4K 144 Гц¹ без потери качества или задержки, улучшенная обработка изображения и звука на основе искусственного интеллекта (ИИ), а также ультраперсонализированный пользовательский интерфейс на основе ИИ с использованием webOS 25.

LG продолжает укреплять свою конкурентоспособность на мировом рынке премиальных телевизоров с помощью стратегии двойного пути. Эта стратегия делает акцент на лидирующей на рынке линейке OLED-телевизоров LG с самоизлучающими панелями, а также серии QNED evo — линейке премиальных LSD-телевизоров, включающей ключевые инновации OLED, такие как расширенные возможности ИИ и удобство беспроводной технологии.

Линейка QNED evo 2025 года может похвастаться улучшенной цветовой гаммой по сравнению с предыдущими моделями за счет применения новой фирменной технологии LG с широким цветовым охватом Dynamic QNED Color Solution, которая заменяет квантовые точки. Эта уникальная технология позволяет свету от подсветки выражаться в чистых цветах, которые настолько же реалистичны, насколько они кажутся глазу в обычной жизни.

Благодаря применению Dynamic QNED Color Solution вся линейка QNED evo 2025 года на 100 процентов сертифицирована всемирной организацией по тестированию и сертификации Intertek по показателю Color Volume (цветовой объем), измеряющему способность экрана отображать насыщенные цвета исходных изображений без искажений.

В 2025 году LG также представит QNED evo (QNED9M) с технологией True Wireless 4K. Это нововведение, ранее эксклюзивное для топовой модели OLED evo (серия M) в прошлом году, теперь будет доступно и в линейке QNED evo. Это расширение позволяет зрителям наслаждаться контентом высокой четкости 4K по беспроводной сети без задержек и ущерба для качества изображения, выходя за рамки ограничений привычных проводных подключений. 2 Для беспроводного решения используется отдельный Zero Connect Box, передающий видео высокой четкости с разрешением до 4K и частотой обновления 144 Гц. QNED evo разработан для минимизации отключения экрана и обеспечения естественного изображения даже в беспроводном режиме. Кроме того, технология получила сертификацию AMD FreeSync Premium. Для самого телевизора требуется только шнур питания, что позволяет более удобно хранить игровые консоли и приставки.

Компания также продолжает повышать качество изображения и звука своей линейки QNED evo, предлагая более мощные версии своих фирменных процессоров c искусственным интеллектом. Модели LG QNED evo 2025 года оснащены процессором ИИ α8, обеспечивающим почти 70-процентное улучшение производительности ИИ по сравнению с предыдущим годом. Этот процессор передает изображение и звук на уровне, достойном сверхбольших телевизоров.

Эти возможности ИИ включают в себя более продвинутое масштабирование, анализ замысла режиссера для корректировки шумов изображения и более естественного отображения лиц, объектов, текста и фона. Функция Dynamic Tone Mapping Pro детально настраивает эффекты HDR и яркости для каждой зоны в сценах. Более того, ИИ преобразует 2-канальные источники звука в виртуальный 9.1.2-канальный звук для более насыщенного звучания. Он также отличает голоса от фоновых звуков и делает их более четкими, а звук звучит естественно, как будто исходя из центра экрана телевизора.

Новый AI Magic Remote, входящий в комплект QNED evo 2025 года, оснащен новой кнопкой AI для анализа предпочтений просмотра и рекомендаций о том, что смотреть и какие приложения использовать. Персонализация дополнительно улучшена с помощью Voice ID, Generative AI Gallery3 и настраиваемых режимов качества изображения и звука телевизора. Короткое нажатие на кнопку AI направляет пользователей к соответствующим ключевым словам и функциям телевизора, в то время как длительное нажатие включает персонализированный поиск на основе большой языковой модели (LLM4). Например, если пользователь планирует поездку во Францию, он может попросить свой пульт: «Порекомендуй фильмы для просмотра во время поездки в Париж». ИИ поймет контекст и предложит фильмы, действие которых происходит во французской столице, включая конкретные рекомендации по жанрам на основе предпочтений пользователя.

Собственная платформа LG для смарт-телевизоров webOS 25 выводит клиентский опыт на новый уровень, предлагая гиперперсонализированное усовершенствование обслуживания и контента с помощью лучших на сегодняшний день функций искусственного интеллекта и продолжающейся программы webOS Re:New, которая включает обновления webOS в течение пяти лет.

Линейка QNED 2025 года будет включать модели с диагональю от 40 до 100 дюймов, поскольку LG расширяет свою линейку QNED, представляя 100-дюймовую модель в ответ на спрос клиентов на сверхбольшие ЖК-телевизоры премиум-класса.

«Наша обновленная линейка телевизоров LG QNED evo 2025 года унаследовала уникальное качество изображения OLED, а также беспроводной просмотр и ультраперсонализированные решения, обеспечивающие выдающиеся впечатления от сверхбольшого экрана, которые не может предложить ни один другой LCD-телевизор», — сказал Пак Хён-сэй (Hyoung-sei Park), президент компании LG Media Entertainment Solution Company.