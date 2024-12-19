ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПРОЗРАЧНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ 4K OLED-ТЕЛЕВИЗОР ОТ LG ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ ПРОСМОТРА

СЕУЛ, 19 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) готовится к мировому запуску 77-дюймового LG SIGNATURE OLED T, первого в мире прозрачного 4K OLED-телевизора с беспроводным подключением. Эта революционная модель станет доступна в США уже в декабре этого года, а затем появится и на других рынках.

LG SIGNATURE OLED T, представленный на CES® 2024, знаменует собой выдающийся прорыв в области технологий и дизайна, отражая стремление LG создавать инновационные решения. Уникальный самоподсвечивающийся экран этой модели способен переключаться из прозрачного режима в непрозрачный, предоставляя зрителям истинный опыт использования OLED и расширяя возможности для организации пространства. Прозрачный OLED LG получил признание по всему миру — он вошел в список TIME’s Best Inventions 2024, а также завоевал пять наград CES 2024 Innovation Awards, включая номинацию Best of Innovation.

Пользователи могут легко переключаться между прозрачным и стандартным режимами одним нажатием кнопки, открывая новые возможности для развлечений и дизайна интерьера. В прозрачном режиме OLED T предлагает футуристический опыт просмотра, который открывает новые грани восприятия. Экран создает иллюзию «парящего» в воздухе контента, а также впечатляющий эффект «слияния» визуальных образов на экране с окружающим пространством.

LG OLED T повышает удобство использования благодаря набору универсальных функций, которые оптимально используют уникальные преимущества прозрачного OLED-экрана, подчеркивая его отличительную ценность.

Одна из ярких особенностей экрана — T-Objet, режим Always-On-Display (AOD), который превращает экран в прозрачное цифровое полотно. Этот режим отлично подходит для демонстрации произведений искусства, видео или фотографий с яркой цветопередачей и высокой четкостью. Его дополняет функция T-Bar — стильная информационная панель, расположенная вдоль нижнего края экрана. T-Bar отображает спортивные результаты, статус устройств интернета вещей (IoT), прогнозы погоды или информацию о текущей композиции. Остальная часть экрана остается неактивной при включении T-Bar, что обеспечивает аккуратный внешний вид и открытый обзор пространства за «практически невидимым» дисплеем LG. Режим T-Home предлагает пользователям удобный интерфейс, который обеспечивает организованный обзор доступных услуг, а также быстрый доступ к приложениям, настройкам и другим функциям.

Несмотря на впечатляющий размер экрана в 77 дюймов, LG OLED T визуально увеличивает пространство в помещении, создавая ощущение простора, которое нельзя достичь с обычными телевизорами. Прозрачность экрана позволяет размещать его в центре комнаты, не загромождая пространство, или устанавливать перед окнами, не блокируя естественный свет и вид на улицу.

Прозрачный 4K OLED-экран в сочетании с беспроводной технологией передачи видео и аудио от LG привносит эстетическую ценность в обстановку, а также улучшает качество домашних развлечений. Благодаря отсутствию запутанных кабелей устройство создаёт захватывающую атмосферу для просмотра без отвлекающих факторов.

OLED T продвигает инновации с LG Zero Connect Box – беспроводным решением* для передачи видео и аудио без задержек, гарантирующего беспрепятственный просмотр. Поддержка разрешения 4K с частотой обновления 120 Гц, сертификация NVIDIA G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync Premium исключают разрывы кадров и задержки контента, обеспечивая реалистичный и динамичный игровой процесс.*

LG SIGNATURE OLED T продолжает традицию компании LG по предоставлению высокого качества изображения и захватывающего опыта просмотра – ключевых характеристик OLED-телевизоров LG с момента появления на рынке самой первой модели в 2013 году. Основанный на более чем десятилетнем опыте работы с OLED-технологиями, этот уникальный телевизор оживляет изображения благодаря ярким, точно воспроизведённым цветам и отличному контрасту. С помощью передового процессора α (Alpha) 11 AI от LG телевизор самостоятельно оптимизирует качество изображения и звука, обеспечивая непревзойденные впечатления от просмотра и прослушивания.

«LG SIGNATURE OLED T — это высокотехнологичная инновация, ориентированная на пользователя, которая предлагает многогранный опыт просмотра и беспрецедентную гибкость в пространстве», — отметил Пак Хён-сэ (Park Hyoung-sei), президент LG Media Entertainment Solution Company. «LG остаётся в авангарде инноваций, объединяя передовые OLED-технологии с уникальными форм-факторами, прозрачными экранами, беспроводной связью и многим другим, предоставляя беспрецедентные возможности, улучшающие качество жизни, которые не может повторить ни один другой производитель телевизоров».

*Беспроводная передача подразумевает передачу видео- и аудиосигналов между экраном телевизора и устройством Zero Connect Box. Визуально безупречное воспроизведение основано на внутренних тестах ISO/IEC 29170-2, однако результаты могут варьироваться в зависимости от статуса подключения.