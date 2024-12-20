LG ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПОТОКОВОГО АУДИО С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ И ПРОСТЫМ, ДИНАМИЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ

СЕУЛ, 20 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) запустила LG Radio+, сервис потокового аудио с поддержкой рекламы, который теперь доступен на смарт-телевизорах LG с webOS 6.0 и выше. Новый сервис позволяет пользователям без труда получить доступ к разнообразным подкастам и радиопрограммам. Для удобства пользователей LG Radio+ будет работать с приложением LG ThinQ1, предоставляя им удобный доступ к любимому аудиоконтенту, независимо от того, в какой части помещения они находятся.

Чтобы предоставить тщательно подобранный список потокового аудиоконтента, LG сотрудничает с международным поставщиком радио и аудио — Radioline. Так пользователи получают доступ к универсальной аудио-платформе, на которой они могут слушать новости, спортивные мероприятия, музыку и многое другое. Пользователи смарт-телевизоров LG, доступных в США и Южной Корее, могут выбрать из целого ряда радиостанций и подкастов, таких как NPR, CNN Radio, Fox Radio или The Joe Rogan Experience в США, или популярных местных станций и подкастов в Южной Корее.

Приложение LG Radio+, обеспечивающее быстрый и удобный способ обнаружения нового контента для прослушивания, доступно через Content Store, раздел «Приложения» или функцию голосового поиска с помощью пульта LG Magic Remote.

LG Radio+ имеет интуитивно понятный интерфейс с полным списком каналов для быстрого и удобного поиска, представляет популярные аудиоканалы на странице On Air, вместе с персонализированным выбором любимых каналов. Пользователи могут перемещаться по страницам On Air и Podcast, чтобы получить доступ к желаемому потоковому аудиоконтенту, а страница Featured обеспечивает динамический просмотр трендовой музыки, обновляемой в режиме реального времени – так выделяются популярные или сезонные хиты. Таким образом, пользователи могут легко искать, находить и наслаждаться любимым аудиоконтентом из обширной библиотеки, включающей более 14 500 каналов в США и более 440 каналов в Южной Корее.

В рамках стремления LG к повышению удобства пользователей и возможностей подключения продуктов компании, обогащающих жизнь, слушатели смогут получить доступ к LG Radio+ через приложение LG ThinQ², что позволит наслаждаться потоковым воспроизведением аудио на аудиоустройствах LG с минимальными усилиями. Более того, LG Radio+ станет доступным через кнопку My button на колонках XBOOM в 2025 году.

LG продолжает улучшать пользовательский опыт, предлагая широкий спектр контента и интуитивный интерфейс, что позволяет без труда изучать и наслаждаться аудиоразвлечениями. Чтобы узнать больше о том, как LG совершенствует возможности аудио, посетите LG Newsroom.