We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПОТОКОВОГО АУДИО С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ И ПРОСТЫМ, ДИНАМИЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ
LG Radio+ позволяет пользователям LG Smart TV бесплатно прослушивать широкий спектр популярных подкастов и прямых трансляций, доступных также с аудиоустройств LG
СЕУЛ, 20 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) запустила LG Radio+, сервис потокового аудио с поддержкой рекламы, который теперь доступен на смарт-телевизорах LG с webOS 6.0 и выше. Новый сервис позволяет пользователям без труда получить доступ к разнообразным подкастам и радиопрограммам. Для удобства пользователей LG Radio+ будет работать с приложением LG ThinQ1, предоставляя им удобный доступ к любимому аудиоконтенту, независимо от того, в какой части помещения они находятся.
Чтобы предоставить тщательно подобранный список потокового аудиоконтента, LG сотрудничает с международным поставщиком радио и аудио — Radioline. Так пользователи получают доступ к универсальной аудио-платформе, на которой они могут слушать новости, спортивные мероприятия, музыку и многое другое. Пользователи смарт-телевизоров LG, доступных в США и Южной Корее, могут выбрать из целого ряда радиостанций и подкастов, таких как NPR, CNN Radio, Fox Radio или The Joe Rogan Experience в США, или популярных местных станций и подкастов в Южной Корее.
Приложение LG Radio+, обеспечивающее быстрый и удобный способ обнаружения нового контента для прослушивания, доступно через Content Store, раздел «Приложения» или функцию голосового поиска с помощью пульта LG Magic Remote.
LG Radio+ имеет интуитивно понятный интерфейс с полным списком каналов для быстрого и удобного поиска, представляет популярные аудиоканалы на странице On Air, вместе с персонализированным выбором любимых каналов. Пользователи могут перемещаться по страницам On Air и Podcast, чтобы получить доступ к желаемому потоковому аудиоконтенту, а страница Featured обеспечивает динамический просмотр трендовой музыки, обновляемой в режиме реального времени – так выделяются популярные или сезонные хиты. Таким образом, пользователи могут легко искать, находить и наслаждаться любимым аудиоконтентом из обширной библиотеки, включающей более 14 500 каналов в США и более 440 каналов в Южной Корее.
В рамках стремления LG к повышению удобства пользователей и возможностей подключения продуктов компании, обогащающих жизнь, слушатели смогут получить доступ к LG Radio+ через приложение LG ThinQ², что позволит наслаждаться потоковым воспроизведением аудио на аудиоустройствах LG с минимальными усилиями. Более того, LG Radio+ станет доступным через кнопку My button на колонках XBOOM в 2025 году.
LG продолжает улучшать пользовательский опыт, предлагая широкий спектр контента и интуитивный интерфейс, что позволяет без труда изучать и наслаждаться аудиоразвлечениями. Чтобы узнать больше о том, как LG совершенствует возможности аудио, посетите LG Newsroom.
- Предыдущая
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-zapuskaet-besplatnyj-servis-potokovogo-audio-s-legkim-dostupom-i-prostym-dinamichnym-polzovatelskim-interfejsom.html isCopied
paste