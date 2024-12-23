КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ О СОСТОЯНИИ ГЛОБАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА

СЕУЛ, 23 декабря 2024 г. — Согласно последнему исследованию компании LG Electronics (LG), 48% потребителей заявили, что они стали более оптимистичными по сравнению с шестью месяцами ранее.

Опрос, проведенный в 16 странах, предоставляет обширные данные о глобальном оптимизме, его ключевых факторах и демографических группах, которые чувствуют себя наиболее оптимистично и счастливо. Средний глобальный показатель оптимизма составил 7,49 из 10. Франция, Великобритания и Австралия оказались среди наименее оптимистичных стран, их показатели на 14,5% ниже среднего. Напротив, Саудовская Аравия (на 12% выше), Индия (на 10,8% выше) и ОАЭ (на 8,1% выше) оказались самыми оптимистичными странами. Наибольший оптимизм потребители испытывают в отношении личного роста и развития (69%) и семейной жизни (66%), а наименьший — в отношении своих финансов.

Развлечения, включая фильмы, телевидение, музыку и искусство, были определены как наиболее значимый фактор, способствующий оптимизму (60%), за ними следуют искусственный интеллект (56%). Менее половины респондентов выбрали социальные сети (48%), в то время как международные кризисы, такие как войны, вызывали наименьший оптимизм.

Компания LG провела это исследование, чтобы глубже понять природу счастья, что соответствует ее философии бренда - Life’s Good. Результаты являются частью более широкой инициативы LG, направленной на оценку потенциала и влияния оптимизма на глобальном уровне, что отражает приверженность компании укреплению оптимизма среди потребителей.

Исследование также выявило ключевые аспекты отношения различных поколений к оптимизму. Оптимизм и счастье снижаются с возрастом, хотя снижение счастья происходит медленнее. Интересно, что несмотря на более высокий уровень счастья и оптимизма у молодых людей, респонденты младше 18 лет продемонстрировали одни из самых низких показателей. Кроме того, 50% представителей поколения Z считают, что оптимизм может быть вредным, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Это предостережение может быть связано с их жизненным этапом: представители поколения Z в два раза чаще, чем миллениалы, заявляли, что у них нет необходимых инструментов для достижения успеха (16%).

Роль социальных сетей

Молодые люди чаще ищут в интернете позитивный контент и единомышленников, чтобы повысить свой уровень оптимизма. 86% респондентов заявили, что социальные сети влияют на их личную жизнь, что больше, чем тех, кто верит в их влияние на общество (67%). Поколение Z также чаще обращается к психологам, занимается шопингом или предпринимает радикальные действия для борьбы с негативом, например, удаляет свои аккаунты в социальных сетях.

С другой стороны, представители старших поколений предпочитают искать комфорт в оффлайн-активностях, проводя время на свежем воздухе, с семьей или увлекаясь хобби. Молодежь, в отличие от старших поколений, более открыта к использованию внешних методов для повышения уровня оптимизма и счастья.

Добавьте оптимизма в ленту

«Будучи брендом, который стремится распространять оптимизм, мы каждый день прилагаем усилия, чтобы быть максимально ориентированными на потребности клиентов», — отметила Ким Хе-ын (Kim Hyo-eun), вице-президент и руководитель подразделения управления брендом LG. «Потребители хотят владеть инструментами, которые подпитывают их оптимизм и веру в будущее. Предоставление таких инструментов является важной частью миссии LG. Именно поэтому мы запустили кампанию "Добавьте оптимизма в ленту новостей", которая направлена на то, чтобы помочь пользователям привнести больше позитива в их социальные сети. Кампания доказала свою эффективность: 78% участников заявили, что чувствовали себя более оптимистичными после её просмотра».

Плейлист «Добавьте оптимизма в ленту новостей» доступен на глобальных каналах LG в TikTok (@lge_lifesgood) и YouTube (@LGGlobal). Дополнительные детали можно найти на странице кампании www.lg.com/lifesgood/.