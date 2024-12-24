НОВЕЙШЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОМАШНЕГО САДОВОДСТВА ОТ LG БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВЫСТАВКЕ CES 2025 С ОБНОВЛЕННЫМ ДИЗАЙНОМ

СЕУЛ, 24 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представит свое инновационное устройство для выращивания растений в помещении на выставке CES 2025. Это новейшее решение для домашнего садоводства сочетает в себе передовую систему, способствующую быстрому и здоровому росту растений, и современный дизайн напольной лампы, который идеально впишется в любой интерьер. Это устройство подходит как для начинающих садоводов, так и для жителей городов, желающих озеленить свой дом, делая процесс выращивания растений простым и приятным.

Тонкое и вертикальное устройство с круглым «абажуром» и основанием является одновременно элегантным элементом интерьера и функциональным средством для выращивания свежей зелени в домашних условиях. Несмотря на компактные размеры, устройство предлагает больше пространства для выращивания по сравнению с предыдущими моделями от LG, что позволяет выращивать более разнообразные растения, включая высокорослые виды. Регулируемое пространство для выращивания и светодиодные лампы с настраиваемой высотой обеспечивают гибкость и оптимальные условия для различных видов зелени, трав, цветов и фруктов. Для удобства пользователей с насыщенным образом жизни решение от LG поддерживает непрерывные циклы выращивания и оснащено большим резервуаром для воды объемом 1,5 галлона, что позволяет дольше обходиться без долива воды.*

Устройство оснащено двумя типами функционального и эстетически приятного освещения: направленный вниз свет с пятью уровнями интенсивности обеспечивает оптимальный рост растений в течение дня, а свет, направленный вверх, создает уютную и расслабляющую атмосферу в вечернее время. Эта двойная система освещения подчеркивает уникальность устройства, предлагая универсальное гибридное решение, которое объединяет преимущества нескольких продуктов.

С возможностью выращивания до двадцати растений одновременно и емкостью для четырех наборов семян устройство автоматически регулирует подачу воды и питательных веществ в зависимости от количества и вида растений. Такая система обеспечит надежный уход за растениями, даже во время длительного отсутствия пользователя до одной недели. Более того, совместимость с приложением LG ThinQ™ позволяет управлять расписанием выращивания, регулировать настройки освещения и отслеживать рост растений из любой точки мира.

В дополнение к модели в виде напольной лампы LG представит на CES 2025 новое устройство для домашнего садоводства с дизайном, вдохновленным природой, в формате прикроватного столика. Эта компактная и многофункциональная модель упрощает и делает увлекательным процесс домашнего садоводства, подчеркивая приверженность LG созданию решений, соответствующих разнообразным вкусам и стилям жизни.

«Наши новые устройства для домашнего садоводства предлагают клиентам уникальную возможность создавать собственные зеленые уголки, наслаждаться процессом выращивания растений и в то же время вносить современные акценты в интерьер их домов», — отметил Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), президент LG Home Appliance Solution Company. «Мы продолжим разрабатывать инновационные решения, которые позволят каждому наслаждаться радостью садоводства, вне зависимости от места проживания.».

Посетители CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января, смогут познакомиться со всеми новинками от LG, включая устройства для домашнего садоводства, на стенде компании (#15004, Las Vegas Convention Center).