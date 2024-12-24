КОМПАНИЯ LG ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ПОДРЯД УДОСТАИВАЕТСЯ ПОЗИЦИИ В МИРОВОМ ИНДЕКСЕ УСТОЙЧИВОСТИ DOW JONES

СЕУЛ, 24 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) в тринадцатый год подряд вошла в мировой индекс устойчивости Dow Jones (DJSI World), вновь подвердив свое лидерство в этой области. DJSI World включает в себя 10 процентов крупнейших из 2 500 мировых компаний, отобранных на основе их экономических, экологических, социальных и управленческих (ESG) практик. Индекс служит важным ориентиром для инвесторов при оценке корпоративной устойчивости.

Примечательно, что LG получила самый высокий общий балл в отраслевой категории «Устройства и продукты для досуга, и бытовая электроника». Более того, компания остается единственной среди южнокорейских фирм, включенной в эту категорию на протяжении 13 лет подряд.

Кроме того, LG входит в индекс DJSI Asia Pacific (20 процентов лучших среди 600 крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона) и индекс DJSI Korea (30% лучших из 200 крупнейших компаний Кореи) на протяжении 15 и 16 лет подряд соответственно.

LG получила высокие оценки по различным направлениям ESG, включая экологическую политику и управление, управление в сфере права человека, управление человеческими ресурсами, взаимодействие с клиентами, управление цепочками поставок и управление ответственностью за продукцию.

В соответствии с концепцией управления ESG «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All), LG осуществляет различные инициативы в рамках стратегии «3Cs» для планеты (углеродная нейтральность, цикличность и чистые технологии) и «3Ds» для людей (дизайн для всех, достойные условия труда, разнообразие и инклюзия).

Для реализации целей «3C» для планеты компания LG поставила перед собой амбициозные задачи, в том числе достижение углеродной нейтральности в производственных процессах к 2030 году и переход на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии к 2050 году.

В частности, LG планирует сократить выбросы как прямых парниковых газов (Scope 1), так и косвенных (Scope 2) на этапе производства продукции на 54,6 процентов по сравнению с уровнем 2017 года. Достичь этого планируется за счет улучшения процессов, внедрения энергосберегающих технологий и использования возобновляемой энергии. Примечательно, что в 2015 году LG стала первой компанией в индустрии бытовой техники, получившей углеродные кредиты ООН.

Помимо прочего, LG стремится к снижению удельных выбросов парниковых газов для своих семи основных групп продуктов (телевизоры, мониторы, холодильники, стиральные машины, сушильные машины, кондиционеры для дома и системы кондиционирования) на 20 процентов по сравнению с уровнем 2020 года на стадии использования продукции (Scope 3). Это обязательство подразумевает различные мероприятия, направленные на улучшение энергоэффективности отдельных продуктов, что, в свою очередь, способствует сокращению общего объема углеродных выбросов.

Будучи членом Глобального договора ООН (UN Global Compact) и Альянса ответственного бизнеса (Responsible Business Alliance), LG соблюдает международные стандарты в области прав человека и труда, а также совершенствует процессы управления в сфере права человека в ответ на укрепление глобального законодательства в области ESG.

По результатам оценки и рейтинга ESG, опубликованным Korea Corporate Governance Service в этом году, LG в четвертый год подряд получила общую оценку «А». LG также получала оценку «A» в течение пяти лет подряд в ESG-оценке, проведенной глобальным агентством по оценке ESG Morgan Stanley Capital International, получив признание за достижения в области ESG-менеджмента от авторитетных национальных и международных организаций.