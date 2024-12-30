КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ГИБКИЙ ИГРОВОЙ МОНИТОР 5K2K, ПОЛУЧИВШИЙ ТРИ НАГРАДЫ НА ВЫСТАВКЕ CES 2025

СЕУЛ, 30 декабря 2024 года — Компания LG Electronics (LG) укрепляет свое лидерство в области игровых OLED-мониторов премиум-класса серией LG UltraGear™ GX9, которая будет представлена на выставке CES 2025 в январе. Новая линейка включает модель 45GX990A – обладателя трех наград CES 2025 Innovation Awards, в том числе престижной «Best of Innovation» – и универсальный умный игровой монитор на базе LG webOS. Эти награды подчеркивают стремление LG создавать продвинутые и высококачественные игровые решения. С серией GX9 компания LG продолжает демонстрировать свое лидерство в области передовых технологий и инноваций игровых мониторов.

Чтобы обеспечить максимальное погружение в игровой процесс, все модели серии UltraGear GX9 оснащены изогнутыми дисплеями с использованием передовой технологии WOLED от LG. Эти экраны отличаются высокой яркостью, насыщенным черным цветом, потрясающей цветопередачей и оптимальным изгибом; такое сочетание оживляет сюжетные линии и погружает пользователей в захватывающие действия любимых игр. Серия GX9, получившая сертификацию на низкий уровень излучения синего света, обеспечивает более комфортные ощущения, снижая нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий. Кроме того, покрытие LG Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) минимизирует отражения и блики, позволяя геймерам видеть все, что происходит на экране, даже в светлых помещениях.

Модели 45GX990A и 45GX950A – 45-дюймовые игровые мониторы формата 21:9 со сверхвысоким разрешением 5K2K (5 120 x 2 160) – новинка для OLED-мониторов.1 Соотношение сторон 21:9 обеспечивает более полное погружение в игровой процесс по сравнению со стандартными дисплеями 16:9, сохраняя при этом лучшую совместимость с контентом, чем мониторы с соотношением 32:9. Благодаря обширному экранному пространству эти мониторы идеально подходят как для игр, так и для различных других задач.

Оба устройства оснащены системой Dual-Mode второго поколения от LG, предлагающей настраиваемые соотношения сторон (21:9 или 16:9) и размеры изображения (39, 34 или 27 дюймов) с возможностью переключения в одно касание между заданными комбинациями разрешения экрана и частоты обновления. Благодаря восьми вариантам конфигурации пользователи могут персонализировать игровые настройки в соответствии со своими предпочтениями или адаптироваться к разным жанрам игр, включая FPS, RPG, MOBA и гоночные симуляторы.

Первый в мире гибкий игровой монитор 5K2K с функцией Dual-Mode

Гибкий игровой монитор LG UltraGear OLED (модель 45GX990A) – первый в мире гнущийся OLED-дисплей с разрешением 5K2K. 45-дюймовый монитор может плавно переходить из плоского состояния к изгибу 900R в течение нескольких секунд, предлагая пользователям невероятную гибкость и больший контроль над игровым процессом. Обновленная функция Dual-Mode позволяет пользователям легко переключаться между заданными настройками разрешения и частоты обновления, а также настраивать соотношение сторон и размер изображения. Благодаря сверхбыстрому времени отклика 0,03 мс (GtG) монитор 45GX990A обеспечивает плавность игрового процесса и максимальное погружение в игру.

Первый в мире 45-дюймовый игровой монитор 5K2K OLED с изгибом 800R и DisplayPort 2.1

Ещё одна выдающаяся модель из новой линейки GX9 — это игровой монитор LG UltraGear OLED (модель 45GX950A). Оснащённый изогнутой (800R) 45-дюймовой панелью с разрешением 5K2K в формате 21:9 и самоподсвечивающимися пикселями, этот дисплей обеспечивает чёткие, реалистичные изображения с насыщенными цветами и исключительной контрастностью, которыми славятся OLED-продукты LG. Его практически безрамочный дизайн со всех четырех сторон повышает ощущение погружения в игровой процесс, а эстетичный внешний вид хорошо вписывается в интерьер. Благодаря разрешению 125 пикселей на дюйм (PPI) и субпиксельному расположению RGWB монитор улучшает читаемость текста в играх и облегчает выполнение задач по повышению производительности, таких как редактирование документов или содержимого веб-сайтов.

Как и его гибкий аналог, 45GX950A оснащён функцией Dual-Mode с восемью настраиваемыми конфигурациями, а также поддерживает DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с мощностью зарядки до 90 Вт. Это обеспечивает совместимость с новейшими графическими картами и такими функциями, как переменная частота обновления (VRR), а также позволяет удобно заряжать устройства. Монитор сертифицирован NVIDIA G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium Pro, что снижает разрывы изображения и обеспечивает более плавный и отзывчивый игровой процесс.

Универсальный умный игровой монитор для бесперебойного стриминга и захватывающего игрового процесса

Новый игровой монитор LG UltraGear 39GX90SA создан для впечатляющего гейминга и просмотра потокового контента. Работая на платформе webOS, он выполняет функцию развлекательного центра, позволяя пользователям получать доступ к своим любимым стриминговым сервисам без необходимости подключения ПК или приставки. Его 39-дюймовый изогнутый (800R) OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 воспроизводит яркие, детализированные цвета и глубокий чёрный цвет, что делает его идеальным как для AAA-игр, так и для фильмов и сериалов в HDR. Монитор, оснащённый портами USB Type-C, обеспечивает удобное подключение и имеет эргономичную L-образную подставку LG, которая экономит место и помогает поддерживать порядок на рабочем столе.

«Серия UltraGear GX9 устанавливает новый стандарт для игровых OLED-мониторов, сочетая передовые технологии дисплеев с умными функциями, которые расширяют и улучшают пользовательский опыт», — отметил Ю.С. Ли (YS Lee), вице-президент и глава IT-бизнес подразделения компании LG Media Entertainment Solution Company. «От первых в мире игровых мониторов 5K2K OLED с Dual-Mode второго поколения до умных игровых мониторов со встроенной платформой webOS — линейка GX9 расширяет границы возможного, предлагая нашим клиентам максимальную ценность и удовольствие».

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1 По состоянию на декабрь 2024 года.