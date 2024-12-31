НОУТБУКИ LG GRAM С «ГИБРИДНЫМ ИИ» ПРЕДЛАГАЮТ ЛУЧШЕЕ ОТ ВСТРОЕННЫХ И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

СЕУЛ, 31 декабря 2024 года — В январе на выставке CES 2025 компания LG Electronics (LG) представит новую линейку ноутбуков LG gram 2025 года — первые устройства компании с интегрированными технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В серию войдут модели gram Pro, gram Pro 2-в-1, gram и gram Book. Оснащенные инновационной технологией gram AI[1], эти ноутбуки обеспечивают передовые возможности и высокую производительность, сохраняя культовый тонкий и легкий дизайн.

Повышение продуктивности и персонализации с помощью LG gram AI

Ноутбуки LG gram 2025 года предоставляют более умный, безопасный и персонализированный пользовательский опыт благодаря технологии LG gram AI. Используя функцию gram chat On-Device, устройства обрабатывают и анализируют данные локально, без необходимости подключения к сети. Одновременно пользователи получают удобный доступ к облачным услугам ИИ через gram chat Cloud[2] работающий на основе GPT-4o. Эта гибридная ИИ-система сочетает преимущества интегрированных и облачных услуг ИИ, повышая продуктивность за счет персонализированных рекомендаций, широкой базы знаний и интуитивного интерфейса, который адаптируется к потребностям пользователя.

Gram chat On-Device использует малую языковую модель, основанную на EXAONE — большая языковая модель LG AI Research. Это позволяет быстро и безопасно обрабатывать данные локально, предоставляя релевантные ответы и упрощая управление устройством. Среди ключевых функций — Time Travel, которая позволяет быстро находить и возвращаться к ранее просмотренным веб-страницам, документам, видео и аудиофайлам.

В свою очередь, gram chat Cloud использует обширные веб-данные для создания детализированных и развернутых ответов на запросы пользователей. Кроме того, сервис интегрируется с календарем и электронной почтой, что упрощает управление расписанием и обмен электронными письмами.

Раскрывая беспрецедентную производительность с процессорами нового поколения Intel

Ноутбуки LG gram 2025 года устанавливают новый стандарт в истории серии, и оснащены процессорами следующего поколения от Intel — Intel Core Ultra H-Series (Arrow Lake) и Intel Core Ultra V-Series (Lunar Lake). Процессоры серии H разработаны для максимизации традиционной производительности персонального компьютера (ПК), тогда как процессоры серии V оптимизированы для работы с ИИ-технологиями.

Ноутбуки с технологией Arrow Lake обеспечивают более высокую вычислительную мощность и улучшенную графическую производительность по сравнению с моделями LG gram 2024 года. Эти устройства демонстрируют исключительную универсальную производительность, ориентированную на ключевые функции ПК. Модели на основе Lunar Lake оснащены функцией Microsoft «Copilot+», которая повышает продуктивность и креативность, предлагая возможности, такие как перевод субтитров видео в режиме реального времени и генерация изображений с помощью ИИ.

Инновации и универсальность для каждого пользователя

Флагманом линейки 2025 года стала модель LG gram Pro (17Z90TR) — ноутбук, сочетающий в себе высокую производительность и портативность. В тонком, легком корпусе gram Pro размещены процессор Arrow Lake и графическая карта NVIDIA GeForce RTX™ 4050. Такое сочетание аппаратного обеспечения позволяет устройству легко справляться с ресурсоемкими задачами, такими как графический дизайн, 3D-рендеринг, видеомонтаж и запуск самых последних AAA-игр.

Линейку дополняет новая модель LG gram Pro (16Z90TS) — первый ноутбук в серии gram с функцией Copilot+. Толщина устройства составляет всего 0,49 дюйма, а вес — 2,73 фунта, что делает его портативным и одним из самых легких в линейке LG gram Pro.

Кроме того, модель LG gram Pro 2-в-1 (16T90TP) получила награду CES 2025 Innovation Award за выдающийся дизайн и функциональность. Устройство отличается невероятной гибкостью и оснащено стилусом с функцией беспроводной зарядки, что расширяет возможности пользователей.

Для расширения присутствия на рынке США LG представляет LG gram Book (модель 15U50T) — доступный по цене ноутбук, который объединяет в себе основные достоинства серии gram. LG gram Book оснащен 15,6-дюймовым Full HD дисплеем (1,920 x 1,080), возможностью расширения памяти, веб-камерой с разрешением 720p и защитной шторкой, а также тонким и легким корпусом для удобства в дороге.

Все новые ноутбуки gram поддерживают gram Link 2.0, обновленную версию функции gram Link, впервые представленную в прошлом году. Gram Link 2.0 обеспечивает бесшовное подключение устройств на разных операционных системах[3], позволяя пользователям легко обмениваться контентом и передавать файлы между ПК и мобильными устройствами на базе iOS и Android. Кроме того, эта функция позволяет принимать входящие телефонные звонки непосредственно на ноутбуке, минимизируя прерывания рабочего процесса.

««Ноутбуки LG gram 2025 года, оснащенные усовершенствованным ИИ — мощные помощники, которые понимают потребности пользователей и улучшают рабочий процесс», — заявил Ю.С.Ли (YS Lee), вице-президент и глава IT-бизнес подразделения компании LG Media Entertainment Solution Company. «Компания LG стремится создавать ноутбуки премиум-класса, в которых используются новейшие технологии искусственного интеллекта, позволяющие пользователям достигать большего».

Технические характеристики:

LG gram Pro 2-в-1 (16T90TP) LG gram Pro (17Z90TR) LG gram Pro (16Z90TS) LG gram Book (15U50T) Размер дисплея 16 дюймов 17 дюймов 16 дюймов 15.6 дюймов Дисплей WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED WQXGA (2,560 x 1,600) LCD WQXGA (2,560 x 1,600) LCD FHD (1,920 x 1,080) LCD WQXGA (2,560 x 1,600) LCD Яркость (типичная) OLED: 400 нит 400 нит 400 нит 300 нит LCD: 400 нит Частота обновления OLED: 48-120 Гц (VRR) 31-144 Гц (VRR) 31-144H Гц (VRR) 60 Гц LCD: 31-144Hz (VRR) Вес 1,399г 1,479г 1,239г 1,700г Размер 357.3 x 253.8 x 12.4 ~ 12.9мм 379.4 x 265.4 x 14.4~15.8мм 357.7 x 251.6 x 12.4 ~ 12.8мм 359.8 x 237.8 x 18.9~19.4мм Аккумулятор 77 Вт/ч 90 Вт/ч 77 Вт/ч 51 Вт/ч Система охлаждения Двойная система охлаждения Система охлаждения с вентилятором Процессор Intel® Core™ Ultra 7 / Intel® Core™ Ultra 5 Intel® Core™ Ultra 9 Intel® Core™ Ultra 7 Intel® Core™ Ultra 5 Intel® Core™ i5 Графический процессор Intel® Arc™ graphics NVIDIA RTX4050 with GDDR6 6GB Intel® Arc™ graphics Intel® Xe® graphics Оперативная память Макс.до 32 ГБ (LPDDR5X до 8,400 МГц, двухканальный) Max до 32 ГБ (LPDDR5X до 8,533 МГц, двухканальный) 8/16 ГБ DDR4 (двухканальный, 3200 МГц) Накопитель Двойной SSD (M.2) 512GB / 1TB / 2TB (Gen4 NVMe™) 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) Аудио HD Audio with Dolby Atmos Динамики Стерео (2x3.0 Вт), Smart AMP (до 2x5 Вт) Стерео (4x3.0 Вт), Smart AMP Стерео (2x3.0 Вт), Smart AMP (до 2x5 Вт) Стерео (2x1.5 Вт) Порты ввода-вывода 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 (4K@60Hz) 1x USB 3.2 GEN1x1 1x USB 2.0 2x USB3.2 GEN2x1, HDMI 2.1 (4K@60Hz) Программное обеспечение LG gram Chat, LG gram Link, LG Glance by Mirametrix® LG gram Link Веб-камера FHD Webcam + IR Camera с Webcam (распознавание лиц), двойной микрофон HD с приватной шторкой

[1] Доступность функций искусственного интеллекта может варьироваться в зависимости от модели

[2] Облачный сервис gram chat, основанный на GPT-4o, доступен бесплатно в течение одного года

[3] Gram Link 2.0 поддерживает устройства под управлением iOS и Android. Совместимость может варьироваться в зависимости от устройства и версии операционной системы