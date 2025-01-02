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КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИДЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ «AI HOME SOLUTIONS» В МОБИЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ВЫСТАВКЕ CES 2025
Компания использует новейшие разработки на основе искусственного интеллекта для расширения представления о пространственном опыте
СЕУЛ, 2 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представляет на CES 2025 инновационное решение, которое переносит удобство и комфорт LG AI Home в мобильные пространства. Концепт-автомобиль «Lifestyle Solution for Mobility» на стенде компании демонстрирует платформу LG Mobility Experience (MX). Это революционное решение объединяет весь спектр интеллектуальных инноваций LG, создавая бесшовное соединение между мобильностью и умным домом на основе искусственного интеллекта, предлагая новые жизненные сценарии.
Платформа MX расширяет понятие решений для дома, превращая автомобиль в многофункциональное и многозадачное пространство. Используя модульную систему, платформа интегрирует инновационные устройства и технологии искусственного интеллекта LG, превращая салон автомобиля в адаптируемую среду. Это пространство может выполнять роль продолжения дома, частного медиа-зала или творческой студии, открывая широкий спектр уникальных возможностей «пространства как опыта» для потенциальных клиентов.
Платформа MX соответствует текущим тенденциям автомобильной индустрии и предпочтениям потребителей, которые отходят от традиционного понимания транспорта в пользу автомобилей как персонализированных пространств. Она предлагает индивидуализированный опыт, где последние продукты, решения на основе искусственного интеллекта и сервисы работают в синергии, обеспечивая высочайший комфорт и удобство для пользователей.
Платформа MX включает двухкабинный дизайн: переднюю кабину водителя, и заднюю, которую можно настроить под разнообразные задачи. Заднее пространство можно трансформировать в студию для творчества, бизнес-зал или зоны для отдыха и хобби. Модульный дизайн позволяет оборудовать заднюю кабину различными устройствами, которые соответствуют индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей. LG планирует предлагать платформу MX как подписочный сервис, чтобы сделать ее доступной широкой аудитории.
Благодаря интеграции с LG ThinQ ON — умным решением для дома, платформа MX позволяет пользователям настраивать условия в салоне автомобиля и пользоваться удобными сервисами, такими как управление расписанием и информационные уведомления. Дополнительные услуги, предоставляемые внешними партнерами, такие как заказ еды и напитков, стирка или бронирование отелей, могут быть интегрированы для еще большего обогащения пользовательского опыта.
Посетители стенда LG на CES 2025 смогут познакомиться с платформой MX в зоне «Lifestyle Solution for Mobility». Здесь будут представлены решения для пространства и мобильного образа жизни с использованием передовых устройств LG и технологий интернета вещей. Эта экспозиция откроет захватывающий взгляд на будущее мобильности и гибридных жилых пространств.
«Инновационная платформа MX, основанная на концепции "пространства как опыта", использует наши сильные стороны в бытовой технике и технологиях умного дома, чтобы предложить новое направление для мобильных решений», — отметил Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), президент LG Home Appliance Solution Company. «Реализуя наше видение Zero Labor Home (дома без забот), мы продолжим расширять и соединять пользовательские опыты во всех аспектах повседневной жизни».
Посетители выставки CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января, смогут увидеть все новейшие инновации LG, включая платформу MX, на стенде компании (#15004, Конференц-центр, Лас Вегас).
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kompaniya-lg-predstavlyaet-videnie-rasshireniya-ai-home-solutions-v-mobilnye-prostranstva-na-vystavke-ces-2025.html isCopied
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