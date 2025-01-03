We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАННУЮ ПЛАТФОРМУ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА CES 2025
Объединяя системы IVI и ADAS в одном чипе, контроллер следующего поколения от LG задает новый стандарт мобильности
СЕУЛ, 3 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) совместно с Qualcomm Technologies, Inc. представит на выставке CES 2025 революционную платформу Cross Domain Controller (xDC) для автомобилей. Основанная на системе Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC)*, которая включает в себя предварительно интегрированные решения для автоматизированного вождения и машинного зрения, эта передовая платформа объединяет системы In-Vehicle Infotainment (IVI) и Advanced Driver Assistance (ADAS) от LG в одном контроллере. Платформа xDC призвана переосмыслить автомобильную производительность и повысить качество мобильного опыта.
В связи с растущей сложностью систем современных автомобилей необходимость в центральном компьютере, способном эффективно управлять разнообразными функциями, становится как никогда актуальной. Flex SoC удовлетворяет эту потребность, предлагая единую SoC с предварительно интегрированными функциями ADAS, автоматизированного вождения и открытой платформой для поддержки цифровой приборной панели и IVI. Благодаря использованию многофункционального чипсета от Qualcomm Technologies платформа xDC от LG способна одновременно и быстро обрабатывать данные как из IVI, так и из ADAS систем, улучшая общее впечатление от вождения. Кроме того, эта инновация на базе одного SoC позволяет снизить затраты на комплектующие. Платформа xDC также предлагает функцию ADAS Confidence View с проактивной поддержкой, которая сочетает 3D и 2D графику, помогая водителям фокусироваться на дороге.
Водители и пассажиры на переднем сидении могут легко и интуитивно получать доступ к широкому спектру информации через основной дисплей автомобиля. Это включает в себя важные оповещения от системы ADAS, такие как предупреждения о расстоянии до впереди движущего автомобиля и о сходе с полосы движения, а также альтернативные маршруты с учетом текущих дорожных условий. Кроме того, система может предоставлять полезную информацию о лайфстайл сервисах, таких как акции в часто посещаемых магазинах, делая каждую поездку более комфортной и приятной.
Высокотехнологичная система «все-в-одном», способная одновременно выполнять несколько функций автомобиля, таких как навигация, системы безопасности и функции ADAS, новая платформа xDC является результатом тесного сотрудничества компаний LG и Qualcomm Technologies. Используемый в платформе процессор Flex SoC получил международную сертификацию Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D, что подтверждает его высокий уровень безопасности и надежность при поддержке критически важных функций в транспортных средствах.
На выставке CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января, компании LG и Qualcomm Technologies представят платформу xDC в рамках своих закрытых демонстраций. Платформа xDC, устанавливая новый стандарт интегрированных систем IVI и ADAS, эффективно управляет сложными функциями систем и, как ожидается, сыграет ключевую роль в предстоящую эпоху программно-определяемых автомобилей.
Смотря в будущее, компании LG и Qualcomm Technologies планируют укрепить свои лидерские позиции в секторах IVI и ADAS, разрабатывая индивидуальные решения, соответствующие разнообразным требованиям автопроизводителей. Путем интеграции компонентов и оптимизации дизайна компании LG и Qualcomm Technologies намерены предоставить конкурентоспособные и высокопроизводительные технологии, которые помогут сформировать будущее мобильности.
«Платформа xDC, основанная на передовом процессоре Snapdragon Ride Flex SoC, предлагает автопроизводителям гибкое решение, которое упрощает сложные системы и улучшает впечатления от вождения», — отметил Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Solution Company. «Наше сотрудничество с Qualcomm Technologies устанавливает новый ориентир для отрасли, переосмысливая опыт вождения».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyaet-integrirovannuyu-platformu-kontrollerov-dlya-avtomobilej-na-ces-2025.html isCopied
paste