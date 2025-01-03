LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАННУЮ ПЛАТФОРМУ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА CES 2025

СЕУЛ, 3 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) совместно с Qualcomm Technologies, Inc. представит на выставке CES 2025 революционную платформу Cross Domain Controller (xDC) для автомобилей. Основанная на системе Snapdragon Ride™ Flex System-on-Chip (SoC)*, которая включает в себя предварительно интегрированные решения для автоматизированного вождения и машинного зрения, эта передовая платформа объединяет системы In-Vehicle Infotainment (IVI) и Advanced Driver Assistance (ADAS) от LG в одном контроллере. Платформа xDC призвана переосмыслить автомобильную производительность и повысить качество мобильного опыта.

В связи с растущей сложностью систем современных автомобилей необходимость в центральном компьютере, способном эффективно управлять разнообразными функциями, становится как никогда актуальной. Flex SoC удовлетворяет эту потребность, предлагая единую SoC с предварительно интегрированными функциями ADAS, автоматизированного вождения и открытой платформой для поддержки цифровой приборной панели и IVI. Благодаря использованию многофункционального чипсета от Qualcomm Technologies платформа xDC от LG способна одновременно и быстро обрабатывать данные как из IVI, так и из ADAS систем, улучшая общее впечатление от вождения. Кроме того, эта инновация на базе одного SoC позволяет снизить затраты на комплектующие. Платформа xDC также предлагает функцию ADAS Confidence View с проактивной поддержкой, которая сочетает 3D и 2D графику, помогая водителям фокусироваться на дороге.

Водители и пассажиры на переднем сидении могут легко и интуитивно получать доступ к широкому спектру информации через основной дисплей автомобиля. Это включает в себя важные оповещения от системы ADAS, такие как предупреждения о расстоянии до впереди движущего автомобиля и о сходе с полосы движения, а также альтернативные маршруты с учетом текущих дорожных условий. Кроме того, система может предоставлять полезную информацию о лайфстайл сервисах, таких как акции в часто посещаемых магазинах, делая каждую поездку более комфортной и приятной.

Высокотехнологичная система «все-в-одном», способная одновременно выполнять несколько функций автомобиля, таких как навигация, системы безопасности и функции ADAS, новая платформа xDC является результатом тесного сотрудничества компаний LG и Qualcomm Technologies. Используемый в платформе процессор Flex SoC получил международную сертификацию Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-D, что подтверждает его высокий уровень безопасности и надежность при поддержке критически важных функций в транспортных средствах.

На выставке CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января, компании LG и Qualcomm Technologies представят платформу xDC в рамках своих закрытых демонстраций. Платформа xDC, устанавливая новый стандарт интегрированных систем IVI и ADAS, эффективно управляет сложными функциями систем и, как ожидается, сыграет ключевую роль в предстоящую эпоху программно-определяемых автомобилей.

Смотря в будущее, компании LG и Qualcomm Technologies планируют укрепить свои лидерские позиции в секторах IVI и ADAS, разрабатывая индивидуальные решения, соответствующие разнообразным требованиям автопроизводителей. Путем интеграции компонентов и оптимизации дизайна компании LG и Qualcomm Technologies намерены предоставить конкурентоспособные и высокопроизводительные технологии, которые помогут сформировать будущее мобильности.

«Платформа xDC, основанная на передовом процессоре Snapdragon Ride Flex SoC, предлагает автопроизводителям гибкое решение, которое упрощает сложные системы и улучшает впечатления от вождения», — отметил Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Solution Company. «Наше сотрудничество с Qualcomm Technologies устанавливает новый ориентир для отрасли, переосмысливая опыт вождения».