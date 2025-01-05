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ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВАТОРОВ БУДУЩЕГО: LG NOVA ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА CES 2025
LG NOVA продвигает будущее, основанное на сотрудничестве и инновациях на стыке технологий здравоохранения, ИИ и чистых технологий
ЛАС ВЕГАС, 5 января 2025 года — LG NOVA, североамериканский центр инноваций LG Electronics (LG), возвращается на CES в этом году, чтобы продемонстрировать свою приверженность улучшению будущего посредством сотрудничества с предпринимателями и стартапами, работающими в области технологий здравоохранения, ИИ и чистых технологий. На стенде LG NOVA будут представлены стартапы, создающие прогрессивные технологии для решения современных задач, влияющих на людей и планету.
На выставке CES 2025 в «Эврика Парке» LG NOVA посетители смогут ознакомиться с новыми технологиями в области здравоохранения, экологии и ИИ, связаться с руководителями LG и ведущими стартапами в соответствующих областях рынка, посетить сессии и технические беседы на стенде, узнать о взгляде LG NOVA на экосистемы инноваций и обсудить актуальные тенденции рынка.
Презентация LG NOVA будет включать Primefocus Health, первый новый проект LG, запущенный в сотрудничестве с LG NOVA. На выставке CES, Primefocus Health представит решение в области здравоохранения, разработанное для поставщиков услуг поддержки пациентов, выздоравливающих на дому с помощью платформы удалённого мониторинга и предоставления медицинских услуг. Компания работает над персонализированными решениями в области здравоохранения на дому, направленными на решение проблем доступа в сельскую местность, ожирения, здорового старения и злоупотребления психоактивными веществами.
Кроме того, постоянно прилагая усилия по созданию инновационных решений для улучшения здоровья, LG NOVA представит новый концепт решения в области психического здоровья Relief AI. Концепт представляет собой платформу для мониторинга и отслеживания психического благополучия пациентов с помощью передовых технологий оценки на основе ИИ, напрямую взаимодействующих с пациентом.
Экспозиция стартапов LG NOVA будет представлена в «Эврика Парке» (Venetian Expo, Hall G. Booth #60511). В программу LG NOVA вошли следующие стартапы:
Технологии здравоохранения:
- Continuum: контролируемый пациентом хаб для сбора и упорядочения всех данных о здоровье, собираемых дома, с целью улучшения личных решений в области здоровья.
- MetaOptima: проект в области ИИ в сфере дерматологии и диагностики рака кожи, работающий на основе инновационной платформы DermEngine.
Чистые технологии:
- Climative: цифровая оценка энергопотребления домов и жилых кварталов с помощью ИИ для ускорения декарбонизации и оптимизации энергоэффективности посредством улучшения технологий для домов.
- Baleena: технология фильтрации следующего поколения для устранения микропластика из текстильных изделий — переосмысление стирки для более чистого будущего.
Искусственный интеллект:
- Roll AI: платформа на базе ИИ для маркетинговых команд для создания видеороликов производственного уровня с использованием таких эффектов, как многокамерная съёмка и имитация движений камеры с помощью ИИ, которые в последующем могут применяться для отзывов, вебинаров и мероприятий — всё это с помощью одного лишь iPhone
- VersaWare: создаёт Versa, беспроводную мультимодальную систему ИИ-систему для приготовления пищи и питания. Versa доступна в виде SDK c белой маркировкой для производителей бытовой техники, а также через мобильное приложение VersaWare и VersaBoard.
Открытые инновации:
- CareCam: Помогает отслеживать выздоровление пациентов после неврологических травм и проводить скрининг на предмет слабости за считанные минуты с помощью цифровых биомаркеров, работающих на основе запатентованной технологии анализа движений.
- Canary Speech: Компания, занимающаяся технологиями здравоохранения с использованием голосовых биомаркеров на основе искусственного интеллекта, которая использует запатентованный анализ голоса в режиме реального времени для скрининга психического здоровья и неврологических расстройств.
Эти стартапы подтверждают стремление LG NOVA к сотрудничеству с инновационными компаниями, расширяя границы технологий для создания решений, преобразующих и положительно влияющих на будущее.
Более подробную информацию о LG NOVA на выставке CES можно найти на сайте lgnova.com/ces-2025.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/predstavlyaya-novatorov-buduschego-lg-nova-vozvraschaetsya-na-ces-2025.html isCopied
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