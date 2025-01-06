LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ OLED EVO 2025 ГОДА С ЯРКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СЕУЛ, 5 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представила линейку телевизоров OLED evo 2025 года, в которую входит ряд инновационных моделей телевизоров, включая первый в мире беспроводной OLED evo M5 и модели OLED evo G5. Оснащенные новейшим процессором α (Alpha) 11 AI Gen21, эти телевизоры обеспечивают качественное изображение с безупречно черными цветами, исключительной яркостью и передовыми возможностями обработки. Благодаря персонализации на основе искусственного интеллекта, телевизоры OLED evo от LG создают индивидуальный пользовательский опыт, демонстрируя образцовые OLED-инновации для улучшения качества домашних развлечений.

Новые телевизоры OLED evo оснащены обновленной технологией Brightness Booster Ultimate, которая оптимизирует управление светом и алгоритмы усиления яркости, увеличивая ее до трех раз2 по сравнению с обычными OLED-моделями. Этот значительный прирост позволяет добиться детализированного и реалистичного изображения при разных уровнях освещения.



LG OLED evo доводит детали до совершенства, обеспечивая безупречно черные цвета, точную цветопередачу и стабильную производительность. Дисплеи получили сертификаты UL Solutions за «Perfect Black» (Совершенные черные) и «Perfect Color» (Совершенные цвета), а также подтверждение Intertek о 100% точности цветопередачи. Кроме того, TÜV Rheinland присудила им сертификат3 «Быстрая стабилизация яркости и качества изображения», что гарантирует пользователям исключительное качество картинки сразу после включения.

Новинка 2025 года — новейшие OLED evo 4K телевизоры от LG поддерживают режим Filmmaker Mode® с компенсацией окружающего освещения4 — усовершенствованную версию Filmmaker Mode, разработанную в сотрудничестве с креативным сообществом. Эта функция точно определяет условия освещения в комнате и автоматически настраивает параметры изображения, чтобы сохранить оригинальный замысел режиссера, обеспечивая по-настоящему кинематографический опыт в различных условиях освещения.

Укрепляя свою репутацию лучшего выбора для геймеров, новейшие телевизоры LG OLED evo предлагают множество функций, разработанных специально для игр, включая первый в индустрии 4K 165 Гц5 переменную частоту обновления (VRR), сертифицированную NVIDIA® G-SYNC® и AMD FreeSync Premium. Модели OLED evo обеспечивают игровой процесс без разрывов и задержек, с минимальной задержкой ввода и частотой до 165 кадров в секунду. Телевизоры OLED evo стали первыми, получившими сертификацию ClearMR 10000 от VESA, гарантируя безупречную плавность движений и идеальный опыт даже в самых динамичных игровых сценах.

Оснащенные продвинутым процессором Alpha 11 AI Processor Gen2, модели OLED evo 2025 года обеспечивают улучшенное качество изображения и звука. Алгоритмы глубокого обучения тщательно анализируют и улучшают изображения низкого разрешения и качества, повышая их четкость и детализацию с точностью до пикселя, создавая естественную и более четкую картинку. Функция Dynamic Tone Mapping Professional позволяет профессионалам точно настраивать цвета и детали HDR10-контента, обеспечивая безупречное качество изображения в любых условиях.

В дополнение к впечатляющему визуальному качеству, функция AI Sound Pro обеспечивает насыщенный, захватывающий звук с виртуальными 11.1.2-каналами объемного звучания, автоматически подстраивая тональный баланс и четкость для уникального аудио-опыта. Новейшие OLED-телевизоры LG, разработанные с учетом персонализации, оснащены функциями на базе ИИ, которые понимают и адаптируются к индивидуальным предпочтениям пользователя в аудио и визуальных настройках. Анализируя более 1,6 миллиарда параметров изображения и 40 миллионов звуковых профилей, мастер настройки AI Picture/Sound Wizard индивидуализирует аудио- и видеорежимы для каждого пользователя, обеспечивая по-настоящему персонализированный развлекательный опыт. Эти возможности, основанные на искусственном интеллекте, представляют новый уровень инноваций в области умных телевизоров, делая модели OLED evo 2025 года самыми интуитивно понятными и ориентированными на пользователя телевизорами на рынке.

Пользовательский опыт становится еще более впечатляющим благодаря персонализированному взаимодействию, которое начинается сразу после включения телевизора благодаря пульту с искусственным интеллектом. Функция AI Welcome приветствует пользователей по имени и предлагает рекомендации, основанные на их предпочтениях и привычках просмотра, в то время как AI Voice ID упрощает процесс, распознавая индивидуальные голоса, автоматически переключая профили и предоставляя контент, соответствующий личным вкусам.

Поиск контента на новейших OLED evo от LG стал проще, чем когда-либо, благодаря AI Search6, использующему языковую модель Large Language Model (LLM), чтобы понимать контекст разговоров и выявлять скрытые намерения пользователей. Интеграция с Microsoft Copilot еще больше оптимизирует процесс, позволяя эффективно находить и организовывать сложную информацию с использованием контекстных подсказок. Для еще более плавного и увлекательного взаимодействия AI Chatbot активно выявляет потенциальные проблемы пользователей и предлагает своевременные и эффективные решения. Кроме того, Generative Image Gallery7 дает возможность создавать персонализированные фоны с помощью голосовых команд, добавляя творческий и индивидуальный акцент к впечатлениям от просмотра.

Компания LG представила первый в мире OLED-телевизор, способный передавать аудио и видео по беспроводной сети, преображая домашние развлечения с непревзойденными аудиовизуальными характеристиками. Являясь первым в мире настоящим беспроводным OLED-телевизором, новейшая серия M5 обеспечивает беспроводную передачу аудио и видео с частотой до 144 Гц8 без задержек и потери качества изображения и звука. Сертифицированный NVIDIA G-SYNC®, этот беспроводной OLED-телевизор гарантирует плавный игровой процесс без разрывов и задержек, даже при динамичных действиях в разрешении 4K с частотой 144 Гц. Основываясь на этой инновации, LG распространила свою передовую беспроводную аудиовизуальную технологию на телевизоры QNED, чтобы донести свою основную ценность технологического совершенства и передовых инноваций до большего числа потребителей.

Модели LG OLED evo были признаны за их ценность для клиентов и улучшение производительности, получив множество наград, включая премию CES 2025 Best of Innovation Award (за модели 83G5) и звание Honoree (за модель 83M5) в категории Video Display.

Посетители CES 2025 смогут узнать, как LG выводит домашние развлечения на новый уровень благодаря своим последним инновациям, с 7 по 10 января на стенде компании (#15004, выставочный центр в Лас-Вегасе). Чтобы быть в курсе всех новостей LG на CES, посетите официальный веб-сайт и канал LG Global на YouTube.

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1 Применяется к сериям G5 и M5.

2 Относится к моделям G5/M5 с диагоналями 65/55/77/83 дюйма по сравнению с аналогичными размерами стандартных OLED-моделей серии B5 с 10%-м окном.

3 Сертификацию получила 65-дюймовая модель из серий M5/G5/C5.

4 Эта функция работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.

5 Частота 4K 165 Гц VRR доступна для моделей серии G с диагоналями 55/65/77/83 дюйма.

6 Доступно на рынках США и Кореи на начальном этапе запуска.

7 Доступно на рынках США, Великобритании и Кореи на начальном этапе запуска.

8 Беспроводная передача относится к передаче видео- и аудиосигналов между экраном телевизора и Zero Connect Box. Визуально без потерь, согласно внутренним тестам с ISO/IEC 29170–2; результаты могут варьироваться в зависимости от состояния подключения.