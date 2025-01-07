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LG И XBOX СОТРУДНИЧАЮТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОПЫТА ОБЛАЧНЫХ ИГР НА ТЕЛЕВИЗОРАХ LG SMART TV

О бренде 01/07/2025
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LG предлагает опыт облачного гейминга Xbox на своем новом игровом портале


Лас-Вегас, 6 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о сотрудничестве с Xbox, предоставляя игрокам доступ к сотням игр с помощью приложения Xbox на телевизорах LG Smart TV. Владельцы новейших телевизоров LG Smart TV1 смогут без труда найти и поиграть в широкий выбор компьютерных и консольных игр от ведущих партнеров отрасли, а вскоре и от Xbox, с помощью нового игрового портала.2 Этот универсальный игровой центр создан как комплексное решение, обеспечивающее удобную навигацию и персонализированный игровой опыт, включая новейшие AAA-игры и казуальные игры на платформе webOS.

 

Для любителей игр: пользователи LG Smart TV вскоре смогут воспользоваться игровым порталом для прямого доступа к сотням игр с Xbox Game Pass Ultimate, включая такие популярные игры, как Call of Duty®: BlackOps 6, и ожидаемые релизы, например, Avowed. Благодаря Game Pass Ultimate игроки также смогут транслировать избранные игры из своей библиотеки Xbox, такие как NBA 2K25 или Hogwarts Legacy.

 

«Мы рады объявить о партнерстве с Xbox, которое призвано обогатить игровой опыт на телевизорах LG Smart TV более широким выбором популярных игр», - сказал Крис Джо (Chris Jo), старший вице-президент по бизнес-платформе в LG Media Entertainment Solution Company. «Игровой портал предоставит пользователям беспрепятственный, удобный и захватывающий способ улучшить игровой опыт на телевизорах LG Smart TV».

 


«Наше партнерство с LG откроет игрокам новые возможности — они смогут легко находить и запускать любимые игры через обновленный игровой портал на LG Smart TV», - сказала Лори Райт (Lori Wright), корпоративный вице-президент компании Xbox. «Нам повезло иметь такого замечательного партнера, как LG, который поможет сделать Xbox Cloud Gaming доступным для еще большего числа игроков, позволяя новым и давним пользователям Xbox находить свои любимые игры и играть с друзьями на разных экранах».

 

Работая на платформе webOS и будучи легко доступным с главного экрана, игровой портал с интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает пользователям возможность с легкостью находить и наслаждаться любимыми играми. Игровой портал LG предоставляет полный обзор, включая список приложений, в который входят облачные игровые сервисы, игры для webOS, управляемые пультом дистанционного управления, недавно воспроизведенные игры, 10 самых популярных игр, подборки редакторов и другие удобные для пользователя игровые возможности.

 

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1. Информация о доступности сервиса и странах будет объявлена позже.

2. Доступность игрового портала может зависеть от модели телевизора.

 

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