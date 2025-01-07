LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ С «ЗАБОТЛИВЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ» НА LG WORLD PREMIERE

ЛАС-ВЕГАС, 6 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представила свое видение клиентского опыта, основанного на искусственном интеллекте, под девизом “Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence” (Жизнь хороша 24/7, когда заботливый интеллект рядом) на мероприятии LG World Premiere в Лас-Вегасе 6 января, накануне выставки CES 2025, которая считается самым влиятельным в мире технологическим событием.

На пресс-конференции, которая также транслировалась онлайн, присутствовало более 1000 человек, включая представителей мировых СМИ и партнеров. Чтобы продемонстрировать весь масштаб клиентского опыта LG, основанного на технологии «Заботливого интеллекта» (Affectionate Intelligence), сцена мероприятия была разделена на три зоны, представляющие различные пространства в жизни людей: от дома до мобильности и коммерческих помещений. Компания с помощью увлекательных демонстраций, показывающих реальные сценарии, наглядно продемонстрировала, как ее передовой ИИ изменит повседневную жизнь к лучшему.

«Заботливый интеллект» LG переосмысляет традиционное техническое представление об искусственном интеллекте, сосредотачиваясь на его потенциале для революционного изменения парадигмы клиентского опыта. Эта концепция использует технологии ИИ для более глубокого понимания и сопереживания потребностям клиентов, предлагая более персонализированные и уникальные впечатления.

Мероприятие LG World Premiere началось с видеоролика под названием «Меньше искусственного, больше человеческого» (Less Artificial, More Human), за которым последовала речь CEO LG Уильяма Чо (William Cho).

«В LG мы органично интегрируем искусственный интеллект в физические жилые пространства, окружающие нас. Мы воспринимаем пространство не просто как физическое место, а как среду, где оживают комплексные впечатления — от дома до мобильности, коммерческих и даже виртуальных пространств», — сказал CEO LG господин Чо. «В этих пространствах устройства и сервисы будут работать в гармонии, создавая абсолютно новую ценность для клиентов. Именно здесь наш Заботливый интеллект проявляет себя во всей красе, выделяясь среди других».

Затем господин Чо выделил три фундаментальных элемента для реализации этой концепции: подключенные устройства, эффективные агенты ИИ и интегрированные сервисы.

Подключенные устройства, которые служат точкой контакта с пользователями для ИИ, являются одним из самых больших активов LG. Сотни миллионов интеллектуальных продуктов LG используются, а с прошлогодним приобретением поставщика решений для умного дома Athom LG теперь предлагает бесшовное подключение к устройствам интернета вещей (IoT) более чем 170 мировых брендов.

Что касается ИИ-агентов, LG готовится к усовершенствованию своего ИИ-агента LG FURON, который объединяет мощь генеративного ИИ, основанного на языковых моделях, с функциями пространственного анализа в реальном времени и глубоким пониманием жизненных паттернов клиентов. Этот инновационный ИИ-агент способен в режиме реального времени понимать ситуации и контексты пользователей, легко координируя работу устройств и сервисов для предоставления более персонализированного и адаптивного опыта, при этом обеспечивая защиту персональных данных.

Расширение возможностей интегрированных сервисов на основе ИИ с Microsoft

Для реализации своей концепции предоставления инновационных интегрированных сервисов CEO LG Уильям Чо (William Cho) объявил о стратегическом партнерстве с Microsoft. Цель сотрудничества — лидировать в инновациях, объединяя продукты LG и клиентские данные из различных пространств, таких как дом, мобильность и коммерческие области, с технологиями искусственного интеллекта Microsoft для внедрения заботливых интегрированных ИИ-сервисов.

Джадсон Алтофф (Judson Althoff), исполнительный вице-президент и коммерческий директор Microsoft, отметил: «В Microsoft мы верим, что ИИ радикально изменит то, как мы живем и работаем, и мы рады сотрудничать с LG Electronics — пионерами в области создания умных, подключенных пространств — для интеграции ИИ в повседневную жизнь».

Компании работают над совершенствованием ИИ-агентов для различных пространств, включая дома, автомобили, отели и офисы. LG уже использует технологии распознавания голоса и синтеза речи от Microsoft в своем Self-Driving AI Home Hub, что позволяет системе понимать разнообразные акценты, произношения и разговорные выражения. В планы также входит разработка ИИ-агентов, которые не только понимают и взаимодействуют с клиентами, но и предсказывают их потребности и предпочтения.

Джадсон Алтофф также объявил о дальнейшем сотрудничестве Microsoft с LG в быстрорастущей сфере ИИ-центров обработки данных. Благодаря системам терморегулирования LG и передовым технологиям охлаждения, оптимизированным для центров обработки данных ИИ, партнерство направлено на повышение энергоэффективности этих важнейших опорных элементов инфраструктуры ИИ. Вместе компании планируют создать центры обработки данных следующего поколения, которые будут более эффективными и устойчивыми.

Воплощение видения ИИ в жизнь

Иллюстрируя видение «Заботливого интеллекта» господина Чо, LG поразила аудиторию короткой постановкой о дне из жизни семьи с утра до вечера. Отойдя от традиционного формата речи о продукте, эта яркая презентация продемонстрировала, как инновации LG в области искусственного интеллекта, представленные на выставке CES 2025 и движимые видением «Лучшая жизнь для всех», улучшают повседневную жизнь в различных пространствах.

В утренней сцене ИИ агент LG, FURON, подчеркивает свои персонализированные возможности: «Я заметил ваш кашель вчера вечером, поэтому я отрегулировал температуру в комнате для вашего комфорта». Помимо корректировки условий окружающей среды, FURON демонстрирует вдумчивую помощь, предлагая: «У вас нет никаких планов сегодня — почему бы вам не сопроводить маму на ее запланированный медицинский осмотр?»

Утренняя поездка на работу еще больше подчеркивает удобство интеграции ИИ. В автомобиле система датчиков LG на базе искусственного интеллекта определяет, когда водитель забывает свой стакан для кофе, и спрашивает: «Хотите зайти в кафе в двух минутах езды, чтобы выпить кофе?». Оно также отслеживает биометрические сигналы, реагируя на повышенный пульс перед дневной встречей, проигрывая успокаивающую музыку, чтобы помочь водителю расслабиться. Система также заблаговременно предлагает изменить маршрут, чтобы избежать происшествий на дорогах, и рекомендует провести видеоконференцию внутри автомобиля, если из-за задержек на дорогах водитель рискует пропустить важную встречу. По прибытии в офис ИИ добавляет персональный штрих, например, отображает ранее записанные кадры семейного отпуска на внутренних и внешних камерах автомобиля.

После работы телевизор в гостиной, оснащенный технологией искусственного интеллекта, улучшает домашние развлечения. Он анализирует среду просмотра, шаблоны и историю, чтобы рекомендовать индивидуальный контент. Если клиент упоминает о трудностях со слышимостью диалога на видео, искусственный интеллект корректирует звук, повышая четкость голоса, изолируя его от фонового шума и делая так, будто он исходит естественным образом из центра экрана телевизора.

Бесшовный и целостный клиентский опыт в любое время и в любом месте, видимый или невидимый

Завершая свою речь, CEO LG господин Чо подчеркнул роль ИИ в стимулировании изменений как в секторе B2C (бизнес для потребителя), так и в секторе B2B (бизнес для бизнеса).

Он выделил инновационные инициативы, такие как «Умный коттедж LG» (LG Smart Cottage), компактный модульный дом, который объединяет приборы на базе ИИ, системы HVAC и другие передовые технологии, чтобы переосмыслить проживание в доме. Аналогичным образом LG представляет автомобиль как «персонализированную цифровую пещеру», включающую программно-определяемые решения для транспортных средств и технологии ИИ, которые понимают и адаптируются как к внутренней, так и к внешней среде транспортного средства, обеспечивая новаторские возможности мобильности.

В решениях для умных фабрик LG использует более 60 лет опыта мирового уровня в производстве, предлагая промышленные системы нового поколения на базе ИИ и робототехники. Кроме того, основанные на ИИ системы терморегулирования LG и передовые технологии охлаждения оптимизируют энергоэффективность в центрах обработки данных ИИ по всему миру.

«Наша конечная цель проста, но глубока: использовать ИИ как средство создания целостной ценности для клиентов, где бы они ни находились», — сказал CEO LG господин Чо. «Независимо от того, как ИИ преобразует нашу жизнь, одно никогда не изменится: наше обещание «Жизнь хороша» (Life’s Good). С этой непоколебимой приверженностью мы будем стремиться предоставлять дифференцированный клиентский опыт — видимый или невидимый — всем, везде и всегда».