LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ АУДИОПРОДУКТОВ “XBOOM BY WILL.I.AM” 2025 ГОДА С УНИКАЛЬНЫМ ЗВУЧАНИЕМ И ПОДДЕРЖКОЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СЕУЛ, 6 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представила на выставке CES 2025 свою новую линейку аудиопродуктов, включающую Bluetooth-колонки и наушники, созданную в партнерстве с мультиплатиновым музыкантом и технологическим предпринимателем will.i.am. Это знаменует собой дебют линейки “xboom by will.i.am”, о которой было объявлено в декабре прошлого года.

Недавно компания LG назначила will.i.am “Experiential Architect” (Архитектором пользовательского опыта) бренда LG xboom, подчеркнув стремление утвердить LG xboom в культурно значимый бренд, который выводит опыт прослушивания на новый уровень благодаря инновационным решениям в области звука и дизайна. Все аудиопродукты “xboom by will.i.am” профессионально настроены самим музыкантом и отличаются фирменным звуком xboom — более сбалансированным аудиопрофилем с теплыми тонами. Дизайн устройств вдохновлен творческим стилем will.i.am, который черпает вдохновение в своем многолетнем опыте работы с поп-культурой. Используя глубокое понимание того, что нравится людям, и свои знания по развитию креативных технологий, will.i.am вдохновляет и играет ключевую роль в разработке продуктов, дизайне и маркетинговой стратегии бренда xboom.

Новая линейка включает три умные Bluetooth-колонки — xboom Bounce, Grab и Stage 301, которые оснащены передовыми функциями искусственного интеллекта (ИИ) для создания уникального опыта прослушивания. Колонки проводят анализ контента с использованием ИИ и автоматически настраивают AI Sound, подбирая оптимальные настройки для акцента на мелодии, ритме или голосе. Функция AI Lighting синхронизирует разноцветную подсветку колонок в такт музыке, создавая атмосферное освещение. Технология AI Calibration позволяет колонкам адаптироваться к окружающему пространству, создавая насыщенный звук в помещениях и на открытом воздухе. Впервые колонки xboom оснащены специальной кнопкой для подключения к платформе will.i.am RAiDiO.FYI — персонализированному инфотейнмент-контенту, который подбирается ИИ-радиоведущим.

К тому же пользователи могут наслаждаться усиленным звуком благодаря функции LE Audio Auracast, которая позволяет подключать несколько колонок xboom для синхронизированного воспроизведения. Даже если смартфон пользователя не поддерживает Auracast, колонки могут работать в синхронном режиме, а динамик xboom выступает в качестве основного устройства. Продукты серии xboom используют высокочастотные динамики и полнодиапазонные модули от датского производителя Peerless, известного своими премиум трансдьюсерами уже почти 100 лет.

Линейку 2025 года возглавляет xboom Bounce, сочетающая в себе качественное звучание и стильный дизайн. Она поднимает портативное звучание на новый уровень благодаря встроенным пассивным радиаторам с верхним направлением, двойным купольным твитерам и сабвуферу трекового типа. Bounce обеспечивает воспроизведение высокочастотного стереозвука с точными верхними нотами и расширенной звуковой сценой, создавая вокруг слушателей объемное звучание с высокой четкостью и глубиной.

Название “Bounce” отражает уникальную особенность — пассивные радиаторы, которые подпрыгивают в такт музыке и создают эффект подсветки. Колонка имеет универсальный ремешок для удобной переноски и размещения. Она устойчива к воздействию воды и пыли (IP67) и соответствует военному стандарту прочности Military Standard 810G. Аккумулятор обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки.

Аудиосистема xboom Grab —это захватывающее путешествие в мир музыки, которое вы можете взять с собой куда угодно. Ее компактный и стильный дизайн идеально подходит для поездок, а мощный звук позволит вам наслаждаться любимыми композициями в любом месте. Несмотря на небольшие размеры, аудиосистема оснащена двумя пассивными радиаторами для создания динамичного баса и живого звучания. Как следует из названия «Grab», колонку удобно держать в одной руке. Его можно разместить в любом положении – вертикально, лежа на боку, надежно закрепив в подстаканнике автомобиля или походного кресла, или даже в подстаканнике велосипеда. Xboom Grab поставляется с универсальными ремешками для плотного крепления на руке или перекидывания через крючки и ручки. Аудиосистема имеет водо- и пылезащиту по стандарту IP67 и Military Standard 810G, выдерживает экстремальные условия. Аккумулятор обеспечивает до 20 часов работы.

Модель xboom Stage 301 предназначена для создания атмосферы живой сцены в любом месте — будь то уличное выступление, караоке-вечеринка или большой сбор друзей. Оснащенная 6,5-дюймовым динамиком и двумя 2,5-дюймовыми среднечастотными динамиками, колонка обеспечивает насыщенный и объемный звук. Stage 301 имеет встроенную ручку для переноски и оригинальную конструкцию, позволяющую устанавливать ее на плоской поверхности, под наклоном или на штативе. Stage 301 обладает высокой степенью водонепроницаемости по стандарту IPX4 и оснащена сменным аккумулятором, обеспечивающим до 11 часов работы, что обеспечивает большую гибкость и непрерывное удовольствие от прослушивания.

Наушники xboom Buds используют ультралегкие графеновые драйверы, которые обеспечивают чистый и сбалансированный звук с насыщенными басами. Графеновые мембраны повышают прочность и способствуют улучшенной работе технологии Active Noise Canceling technology (активного шумоподавления) от LG. Функция LE Audio Auracast позволяет пользователям слушать аудиоконтент в открытых потоках и подключать несколько устройств для совместного прослушивания. Эргономичные амбушюры адаптируются к разным формам ушей, а специальный крючок надежно фиксирует наушники во время движения. Зарядный кейс обеспечивает до 30 часов прослушивания, а защита от влаги IPX4 защищает устройство от брызг.

«Сотрудничество с LG, признанным новатором в сфере технологий и стиля жизни, открывает возможности для создания передовых и ярких решений, которые находят отклик у широкой аудитории ценителей музыки», — отметил will.i.am. — «Объединяя наши передовые технологии и самобытное творческое видение с LG xboom, мы хотим создать уникальную музыкальную культуру, в которой люди смогут раскрыть свою страсть к музыке вместе с другими на совершенно новом уровне».

«Линейка “xboom by will.i.am” знаменует начало динамичного партнерства бренда xboom и will.i.am, и мы рады представить первые результаты нашего сотрудничества на CES 2025», — сказал Ли Чжон-сок (Lee Jeong-seok), руководитель аудио бизнес-подразделения компании LG Media Entertainment Solution Company. — «Начав с новой линейки xboom, мы будем последовательно совершенствовать все аспекты музыкального восприятия».

Новые аудиопродукты “xboom by will.i.am” поступят в продажу на мировых рынках в 2025 году. Их можно будет увидеть на стенде LG (#15004, Las Vegas Convention Center) на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе.