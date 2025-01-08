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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ «ЗАБОТЛИВОГО ИНТЕЛЛЕКТА» НА CES 2025
Благодаря технологиям искусственного интеллекта компания предлагает персонализированные решения, которые преобразуют повседневную жизнь и создают ощущение заботы и понимания
ЛАС ВЕГАС, 7 января 2025 года — LG Electronics (LG) представляет свои новейшие инновации, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), на выставке CES® 2025. Под девизом “Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence” (Жизнь хороша 24/7, когда заботливый интеллект рядом), стенд компании в Конференц-центре Лас-Вегаса демонстрирует, как LG интегрирует ИИ в повседневную жизнь, создавая невероятные удобства и новый опыт для клиентов.
На входе в выставочный стенд тема LG оживает благодаря динамичному и захватывающему фасаду: огромному полукруглому дисплею с проекцией LG Kinetic LED Media Art. LG предлагает свои настраиваемые Kinetic LED-продукты как часть комплексного решения для клиентов, включая всё — от первоначального дизайна до постустановочного обслуживания. Инновационные дисплеи компании обеспечивают исключительные мультисенсорные впечатления с высоким качеством изображения и возможностью выполнять изящные кинетические движения, синхронизированных с видео- и аудиоконтентом.
Стенд LG на CES 2025 разделён на отдельные зоны, символизирующие утро, полдень, день, вечер и ночь, и основан на концепции "Space-as-a-Service", расширяющей горизонты жилых пространств. Каждая зона демонстрирует, как инновации LG на основе ИИ могут обогатить повседневную жизнь людей. Посетители смогут лично убедиться в том, как интеллектуальная бытовая техника, умные решения для дома и передовые технологии LG создают круглосуточный комфорт, удобство и обеспечивают беспрерывную связь с клиентом.
Утро с LG AI
LG Зона Rise & Shine (LG AI Home) представляет видение LG идеального начала дня благодаря функциям LG «Заботливый интеллект» и On-device AI Hub. Посетители смогут исследовать Intelligent Home, который понимает и адаптируется к их потребностям, предлагая проактивные решения для упрощения повседневных задач и обеспечивая безопасную и гиперсвязанную персонализированную среду. Среди инноваций — распознавание лица и голоса в спальне клиента для предоставления персонализированного контента и рекомендаций по улучшению сна. Технологии адаптируются к привычкам пользователя благодаря автоматическому распознаванию ситуаций и предлагают легко усваиваемую информацию через On-device AI Hub, где конфиденциальные данные защищены системой LG Shield.
Зона Connect & Cruise (Car-Commercial) сосредоточена на мобильных и коммерческих инновациях LG, основанных на ИИ, для повседневных поездок. В этой зоне посетители могут ознакомиться с концепцией Vision AI, представляющей собой сенсорное решение на основе ИИ для салона автомобиля для повышения безопасности, удобства и персонализации мобильного опыта будущего.
Полдень — идеальное время для работы и отдыха
Зона Work & Create (Intelligent Office) наглядно показывает, как ИИ может трансформировать рабочий процесс, делая его более эффективным. Посетители могут опробовать LG gram Pro 2-в-1 и увидеть, как специалисты используют возможности ИИ на платформе LG CreateBoard. Эта презентация подчеркивает, насколько легко получать инсайты из документов и использовать функции систем, управляемых ИИ.
Зона Gear up & Game (Gaming Playground) — это пространство, оптимизированное для гейминга с использованием ИИ, в котором посетители смогут испытать уникальный игровой опыт. Технология LG ThinQ ON, подключаемая к различным устройствам Интернета вещей (IoT), позволяет настроить игровую станцию и создать подходящее настроение одним нажатием кнопки. Гости также смогут опробовать усовершенствованный webOS игровой монитор, включая LG UltraGear™ OLED Bendable Gaming Monitor.
Заряжающий день, наполняющий творчеством
Зона Inspire & Innovate (LG Labs Studio) — это пространство, которое вдохновляет на творчество и способствует личному благополучию с помощью инновационных решений, включая технологии, основанные на ИИ. Посетители смогут изучить персонализированные «Аmbient solutions» (Атмосферные решения), соответствующие их стилю жизни и вкусам, и узнать, как продукция LG может превратить жилое пространство в стильное кафе, уютную зону отдыха или премиальный кинотеатр. Кроме того, в этой зоне также представлена платформа MX, которая расширяет представление о домашних решениях, создавая новый тип многофункционального пространства. Благодаря модульной системе пакетных решений платформа объединяет передовые аппаратные разработки LG и ИИ-технологии, превращая салон автомобиля в многофункциональное пространство.
Во всей зоне визуальный и фоновый контент создаётся с помощью EXAONE — мультимодальной ИИ-модели от LG AI Research, создающей динамичную атмосферу в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Обученная на 350 миллионах безлицензионных изображений, EXAONE может генерировать бесконечное количество уникальных изображений, передающих различные настроения. Изображения создаются по запросам, таким как «нежный бриз», «летний вид в оранжевых тонах» и «уютная атмосфера», что делает каждое изображение уникальным.
Вечер: создайте свою идеальную атмосферу
Зона Curate & Elevate (Upscale Home Living) предлагает погрузиться в захватывающий образ жизни, где технологии ИИ сочетаются с изысканным дизайном и персонализированной роскошью. В этой зоне представлены инновационные дисплеи, такие как LG Signature OLED T. Посетители могут увидеть, как OLED T дисплей интегрирован с культовыми акриловыми изделиями бренда Kartell, известного бренда мебели премиум-класса, создавая новые пользовательские впечатления и возможности оформления пространства.
Также в зоне представлены продукты второго поколения LG SIGNATURE, включая новый холодильник LG SIGNATURE 4-Door French-Door с прозрачной OLED-панелью, умную микроволновую печь LG SIGNATURE Smart InstaView™ Over-the-Range Microwave и духовой шкаф Slide-in Double Oven Induction Range, которые сочетаются с неподвластным времени дизайном с использованием самых современных ИИ-технологий. В сотрудничестве с Molteni&C, итальянской компанией по производству дизайнерской мебели, LG подготовила экспозицию, отражающую философию бренда LG SIGNATURE — “Live Beyond” (Живите за пределами обыденного). Посетители могут узнать, как новейшие продукты премиум-класса, оснащенные ИИ, повышают удобство и предоставляют больше возможностей персонализации, чем когда-либо прежде.
В ночной зоне посетители увидят впечатляющую кинетическую люстру - инсталляцию, состоящую из 28 прозрачных элементов LG Signature OLED T. В закрытом состоянии она подчёркивает прозрачность, синхронизированную с видео и светом, а в открытом — изящный тонкий дизайн технологии OLED. Визуальные эффекты, такие как Cloud Bloom, Aquarium и эффекты витражного стекла, синхронизированы с освещением и усиливаются с помощью ИИ для полного погружения.
Зона Dive & Vibe предлагает мультисенсорный опыт ИИ-звука и музыки. Новые колонки xboom 2025 года с ИИ автоматически калибруют звук и рекомендуют освещение в зависимости от пространства и настроения музыки.
И, наконец, зона Escape & Immerse погружает посетителей CES в мир персонализированного контента и оптимального качества просмотра на основе на базе LG α11 AI-процессора и платформы webOS. Входная зона оформлена в эффектном стиле «мужского уголка», где посетители смогут найти «секретную дверь», ведущую к демонстрации возможностей ИИ в телевизорах LG. Цифровой гид расскажет о впечатляющих функциях технологии, включая AI-powered Magic Remote, Voice ID и кинематографическое качество изображения и звука, обеспечиваемое процессором α11 AI.
Вместе с последними решениями для умной жизни стенд LG на CES 2025 демонстрирует приверженность компании принципам устойчивого развития и корпоративной ответственности. На стенде можно увидеть деревья, которые отражают стремление компании LG к достижению целей в социальной и экологической сферах. Среди них: Comfort Kit Tree (Дерево комфорта), the Sustainable Exhibition History Tree (Дерево истории устойчивых выставок), the Energy Tree (Дерево энергии), the Global Carbon Neutrality Tree (Дерево глобальной углеродной нейтральности) и Sustainable Cycle Tree (Дерево устойчивого цикла). Эти инсталляции создают визуальный образ видения LG устойчивого будущего.
Посетители смогут познакомиться с последними инновациями LG на стенде компании (#15004, выставочный центр в Лас-Вегасе) с 7 по 10 января. Дополнительную информацию о продуктах, представленных на CES 2025, можно найти в пресс-материалах CES 2025.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyaet-svoi-novejshie-innovatsii-na-osnove-zabotlivogo-intellekta-na-ces-2025.html isCopied
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