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ПРЕЗИДЕНТ LG VEHICLE SOLUTION COMPANY ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 2025 MOTORTREND SDV INNOVATOR AWARD
Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun) удостоен награды в категории «Лидер» за вклад в сектор мобильности и продвижение технологий SDV компании LG
СЕУЛ, 9 января 2024 года — Компания LG Electronics (LG) с гордостью сообщает, что Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Solution (VS) Company, был удостоен награды 2025 MotorTrend Software-Defined Vehicle (SDV) Innovator Award в категории «Лидер». Эта награда признает его выдающееся лидерство и вклад в развитие программно-ориентированных инноваций в автомобильной отрасли. Церемония награждения SDV Innovator Award, организованная уважаемой американской автомобильной медиакомпанией MotorTrend, состоялась 7 января в рамках CES в Лас-Вегасе.
Заслуженное признание Ын Сок-Хёна (Eun Seok-hyun) подчеркивает растущее влияние LG на формировании будущего мобильности и технологий SDV. Господин Ын, имеющий более чем двадцатилетний опыт работы в автомобильной промышленности, возглавляет компанию LG VS с декабря 2022 года. На протяжении всей своей карьеры он занимался внедрением инноваций в таких ключевых областях, как информационно-развлекательные системы, дисплеи, телематика и системы автомобильного видения.
Ярким примером достижений компании под руководством господина Ына стал запуск LG AlphaWare в 2024 году. Этот новаторский набор программных решений позволяет поставщикам услуг мобильности преодолеть технические трудности и переосмыслить транспортные средства как «жилые пространства на колесах». LG AlphaWare включает пять ключевых решений, которые легко взаимодействуют друг с другом, чтобы улучшить впечатления от поездки в автомобиле. PlayWare обеспечивает захватывающие развлечения в салоне; MetaWare интегрирует технологии дополненной и смешанной реальности; VisionWare обеспечивает помощь водителю на основе искусственного интеллекта; BaseWare служит комплексной основой программного обеспечения, предлагая универсальные модули для улучшения существующих операционных систем или поддержки разработки новых платформ для OEM-производителей; и OpsWare – это центральная операционная платформа, которая способствует сотрудничеству между разработчиками программного обеспечения.
LG также достигла значительных успехов в области автомобильной безопасности. Под руководством господина Ына LG стала первой компанией, получившей сертификат Common Criteria на стабильность безопасности V2X, укрепив свое лидерство в области безопасности подключенных автомобилей.
«Для меня большая честь быть отмеченным на MotorTrend SDV Innovator Awards в этом году», – сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun). «Эта награда – свидетельство достижений LG в области технологий SDV и преданности нашей команды формированию будущего мобильности».
Новейшие решения LG в области мобильности будут представлены на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе (7–10 января) на публичных и частных стендах компании.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/prezident-lg-vehicle-solution-company-poluchil-premiyu-2025-motortrend-sdv-innovator-award.html isCopied
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