КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЙ КОНДИЦИОНЕР DUALCOOL AI С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СЕУЛ, 28 января 2025 года — LG Electronics (LG) представляет новый модернизированный кондиционер воздуха для жилых помещений DUALCOOL™ AI Air. Используя усовершенствованную технологию AI Core-Tech компании, новая модель обеспечивает беспрецедентный комфорт, энергоэффективность и заботу о воздухе с исключительным удобством.

Новый DUALCOOL™ AI Air предлагает оптимизированное кондиционирование воздуха, адаптированное к предпочтениям каждого пользователя. Работающая на базе AI DUAL Inverter™, система определяет температуру окружающей среды в помещении и интеллектуально регулирует температуру, направление и скорость воздушного потока, обеспечивая постоянный комфорт. Режим AI Air включает датчик обнаружения человека (Human Detecting Sensor), который точно отслеживает местоположение пользователя и анализирует его привычки с помощью пространственного анализа через приложение ThinQ. Это позволяет создать наиболее эффективный путь воздушного потока.1 Функция автоматически регулирует настройки для поддержания комфортной атмосферы в помещении, обеспечивая направленный поток воздуха для быстрого охлаждения или обогрева. Когда температура в комнате достигает идеального уровня, система переходит в режим Soft Air с непрямым воздушным потоком для создания мягкого и приятного микроклимата.

Кроме того, новая модель оснащена функцией Sleep Timer+, которая анализирует предпочтения пользователя и его режим сна для создания комфортной атмосферы во время отдыха. Для спокойного сна Sleep Timer+ автоматически устанавливает оптимальную температуру и работает практически бесшумно в часы сна. Система DUAL Vane™ и функция Soft Air дополнительно улучшают контроль воздушного потока, обеспечивая максимальный комфорт.

DUALCOOL AI Air также оснащен рядом энергосберегающих функций, снижающих потребление электроэнергии с беспрецедентным удобством. Технология AI kW Manager дает пользователям возможность контролировать расход электроэнергии, устанавливая и отслеживая лимиты потребления. Датчик обнаружения человека (Human Detecting Sensor) и функция обнаружения открытого окна (Window Open Detection) мгновенно реагируют на изменения в помещении, автоматически активируя режим энергосбережения, если комната остается пустой или температура резко меняется.

Более того, новый DUALCOOL AI Air упрощает управление качеством воздуха благодаря режиму All Cleaning, который можно активировать одним касанием в приложении ThinQ. Этот режим выполняет полный цикл очистки, включая генерацию конденсата и Freeze Cleaning™ для удаления загрязнений из испарителя, а также Auto Clean+, который автоматически осушает внутреннюю поверхность кондиционера. Этот процесс дополняется многоступенчатой системой фильтрации. Для еще более чистого и свежего воздуха пользователи могут активировать функцию Plasmaster™ Ionizer++, который устраняет до 99,9% бактерий2, оседающих на поверхностях, эффективно улавливая пыль, микробы и мусор.

«LG DUALCOOL AI Air является ярким примером нашего стремления улучшить контроль температуры в помещении с помощью новейших кондиционеров», — заявил Джеймс Ли (James Lee), президент LG ES Company. «Мы стремимся к дальнейшему развитию наших передовых AI технологий, чтобы формировать будущее инновационных решений в области кондиционирования воздуха».