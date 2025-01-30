LG ПРЕДСТАВИТ ГОСТИНИЧНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ GOOGLE CAST НА ВЫСТАВКЕ ISE 2025

СЕУЛ, 30 января 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представит свои новые гостиничные телевизоры с интегрированной технологией Google Cast на международной выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2025, которая пройдет в Барселоне, Испания, с 4 по 7 февраля. Google Cast — технология Google, позволяющая транслировать любимый контент и приложения со смартфона, планшета или компьютера на телевизор — значительно улучшает пользовательский опыт, предоставляя гостям безопасный и удобный доступ к потоковым сервисам OTT (технология предоставления видеоконтента через Интернет). Благодаря этому инновационному решению, ориентированному на комфорт пользователей, LG укрепляет свои позиции в сегменте гостиничных телевизоров, который остается ключевым направлением стремительно развивающегося B2B-бизнеса компании.

Начиная с 10 января, гостиничные телевизоры LG под управлением webOS23 и более поздних версий поддерживают технологию Google Cast с функциями, адаптированными специально для гостиничного бизнеса. Внедрение Google Cast в гостиничные телевизоры осуществляется с учетом сетевой изоляции, что гарантирует конфиденциальность данных гостей. Для подключения персонального устройства к гостиничному телевизору LG достаточно просто отсканировать QR-код, отображаемый на экране.1 Это исключает необходимость вводить личные данные или авторизоваться в потоковых сервисах OTT на самом телевизоре. Подключение остается активным в течение всего срока пребывания гостя, а при выезде история соединений автоматически удаляется, обеспечивая безопасный и комфортный пользовательский опыт.

LG продолжает расширять свое присутствие в гостиничном сегменте, предлагая широкий спектр инновационных решений, включая гостиничные телевизоры, программное обеспечение и цифровые дисплеи. В 2023 году компания представила первый в мире гостиничный телевизор с поддержкой AirPlay — технологии беспроводного обмена контентом от Apple, который вышел на глобальный рынок в 2024 году. Благодаря поддержке Google Cast, гостиничный телевизор LG стал первым в мире устройством, одновременно поддерживающим как AirPlay, так и Google Cast, предоставляя гостям непревзойденное удобство. LG также предлагает решение Pro:Centric для управления контентом на гостиничных телевизорах, позволяя операторам гостиниц легко персонализировать контент для каждого номера и автоматически отображать его при заселении гостей.

«Гостиничные телевизоры LG с поддержкой Google Cast обеспечат гостям удобный и непрерывный доступ к любимому контенту», — отметил Тайгер Лан (Tiger Lan), старший директор по разработке многоплатформенных решений в Google. «Мы рады видеть, как LG внедряет инновационные технологии для гостиничного бизнеса, обеспечивая путешественникам атмосферу домашнего уюта в поездках».

«Сегодня многие гости отелей хотят транслировать любимый контент со своих устройств на телевизор в номере», — подчеркнул Пэк Ки-Мун (Paik Ki-mun), глава подразделения Information Display Business компании LG Media Entertainment Solution Company. «Благодаря интеграции Google Cast в гостиничные телевизоры LG они получают безопасный и удобный доступ к потоковым сервисам, как у себя дома. Мы продолжим укреплять лидерство в сегменте гостиничных телевизоров и развивать стратегии в B2B-сфере».

На стенде LG на выставке ISE 2025 будет представлена специальная экспозиция, посвященная гостиничным решениям, под лозунгом “Transforming Stays into Memorable Hospitality Experiences” («Преобразите ваше пребывание в отеле в незабываемый опыт гостеприимства»), где посетители смогут лично протестировать гостиничные телевизоры LG с поддержкой Google Cast.

# # #

1 Совместимо с устройствами на основе Android версии 6 и выше, а также Apple-устройствами с iOS 14 и выше.