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НА ВЫСТАВКЕ ISE 2025 КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИТ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ДИСПЛЕЕВ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ B2B-СЕГМЕНТОВ
Компания продолжает укреплять свои лидерские позиции в отрасли, используя передовые технологии для коммерческих дисплеев и индивидуальные решения
СЕУЛ, 4 февраля 2025 года — LG Electronics (LG) представит свои последние инновации в области цифровых дисплеев на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2025, которая пройдет в Барселоне, Испания, с 4 по 7 февраля. На выставочной площади компании, оформленной в стиле «Индивидуальные решения, оптимизированный рост» (“Customized Solutions, Optimized Growth”), будут выделены зоны, посвященные таким бизнес-сегментам, как розничная торговля, корпоративный сектор, образование, транспорт и гостиничный бизнес. Представленные решения в области цифровых дисплеев используют передовые технологии компании для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов в B2B-сегменте и улучшения и расширения клиентского опыта.
Презентация улучшенных визуально-пространственных впечатлений с помощью кинетического светодиода LG Kinetic LED на базе искусственного интеллекта
Компания LG намерена привлечь внимание посетителей выставки ISE своим гигантским «преобразующимся» дисплеем Kinetic LED. Установленный на входе в выставочный павильон компании, этот дисплей использует передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы завораживать, развлекать и удивлять. Впечатляющий экран, состоящий из 88 соединенных LED панелей, имеет размеры 7,180 x 4,090 миллиметров. Комбинируя светодиоды LED и зеркала, кубические модули дисплея Kinetic LED способны вращаться на 360 градусов по горизонтали, создавая завораживающие динамические эффекты.
Посетители стенда LG также смогут насладиться увлекательным опытом, управляемым ИИ, — «преобразование изображений» на дисплее Kinetic LED. После того как они сделают фото с помощью смартфона и загрузят его, сканировав предоставленный QR-код, их изображение будет преобразовано в фотографию в стиле Поп-арт с помощью генеративного ИИ, которая затем отобразится на дисплее Kinetic LED. Эта увлекательная интерактивная функция, разработанная LG совместно с партнером по кинетическим решениям — Easywith, является эффективным рекламным инструментом, приглашая зрителей к прямому участию.
В дополнение к захватывающему дисплею Kinetic LED, LG представит широкий спектр передовых технологий, разработанных в сотрудничестве с южнокорейскими и глобальными партнерами. Среди ключевых партнеров LG — Triplet, компания, которая занимается аналитикой поведения клиентов с использованием ИИ; Kokomo, специализирующаяся на решениях для управления доступом в школы и реагирования на чрезвычайные ситуации; а также такие компании, как Megapixel VR, Mo-Sys Engineering и Brompton Technology — лидеры отрасли в области вещательного оборудования и виртуального производства. LG также активно сотрудничает с компаниями, предоставляющими решения для корпоративных видеоконференций, такими как Logitech, Cisco и Crestron. Кроме того, компания тесно взаимодействует с BrightSign — поставщиком решений для управления контентом на наружных цифровых дисплеях, чтобы продемонстрировать последние инновации в области технологий совместных работ.
Обновленные LED дисплеи LG MAGNIT Micro для растущего B2B-спроса на решения с ультравысоким разрешением
LG модернизировала свои востребованные LED дисплеи LG MAGNIT Micro, упростив процесс установки, улучшив совместимость с контентом и энергоэффективность. Благодаря новому дизайну установщики теперь могут регулировать расстояние между LED модулями с тыльной стороны дисплея – ранее эта функция была возможна только с фронтальной стороны. Кроме того, улучшена совместимость с контроллерами контента, что обеспечивает оптимальную цветопередачу и качество изображения. Потребление энергии в режиме ожидания снижено до 98% по сравнению с предыдущими моделями, что значительно повышает общую энергоэффективность. Новейшие решения LG в области Micro LED дисплеев, включая обновленные модели LG MAGNIT, представлены в специальной зоне LED Tech Zone.
Наружные дисплеи LG с высокой яркостью и технологией защиты от обесцвечивания Anti-Discoloration™
На выставке ISE 2025 LG представит сверхяркие наружные дисплеи, оснащенные собственной технологией защиты от обесцвечивания (Anti-Discoloration™). Эта инновационная разработка, впервые демонстрируемая широкой аудитории, защищает дисплеи LG для наружного использования от пожелтения экрана – распространенной проблемы, возникающей при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
В 2024 году технология защиты LG от обесцвечивания (Anti-Discoloration™) стала первой в своем роде, получившей сертификацию от Underwriters Laboratories (UL) – всемирно признанной организации по стандартизации и тестированию. Чтобы продемонстрировать инновационные дисплеи с защитой от пожелтения, на своей площадке на ISE LG создала ряд имитационных уличных пространств, включая автобусную остановку, спортивный стадион и ресторан с автообслуживанием.
Комплексные решения в области цифровых дисплеев для ритейла: от настраиваемых киосков до огнестойких наружных цифровых дисплеев
В Retail Zone стенда LG на ISE посетители смогут ознакомиться с широким спектром решений, разработанных специально для розничной торговли. Среди представленных новинок – универсальные и простые в установке модульные киоски второго поколения, а также три модели наружных цифровых дисплеев (US5P, UV5N и UP5Q), соответствующие строгим международным стандартам пожарной безопасности (BS476 в Великобритании и EN13501-1 в Европейском Союзе).
Кроме того, на стенде представлена полная линейка LG CreateBoard – решений для образовательной и корпоративной сфер. В ответ на растущие потребности пользователей LG расширила серию, добавив модели LG CreateBoard Pro и LG CreateBoard Core, отличающиеся высокой функциональностью и универсальностью.
Дополнительно LG делает акцент на LG Business Cloud – онлайн-платформе, позволяющей централизованно управлять и контролировать коммерческие дисплеи компании. Все представленные на ISE 2025 инновации подчеркивают стремление LG к технологическому совершенству и приверженность созданию решений, которые помогают бизнесу развиваться и улучшают пользовательский опыт.
«LG стремится предоставлять коммерческие решения в области цифровых дисплеев, которые будут соответствовать индивидуальным требованиям различных бизнес-сегментов», – отметил Пэк Ки-Мун (Paik Ki-mun), глава подразделения Information Display Business компании LG Media Entertainment Solution Company. – «Будучи лидером на рынке B2B, мы ставим перед собой задачу разрабатывать инновационные решения, которые повышают ценность коммерческих, общественных и образовательных пространств, создают уникальный клиентский опыт и способствуют развитию и успеху наших партнеров».
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* Наружные цифровые дисплеи LG прошли тестирование на распространение пламени и огнестойкость в международных испытательных организациях SGS и TÜV Rheinland. Сертификацию получили 22 модели.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/na-vystavke-ise-2025-kompaniya-lg-predstavit-resheniya-v-oblasti-tsifrovyh-displeev-razrabotannye-dlya-razlichnyh-b2b-segmentov.html isCopied
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