КОМПАНИЯ LG ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ВХОДИТ В ТОП 1% КОМПАНИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПО ВЕРСИИ S&P GLOBAL

СЕУЛ, 13 февраля 2025 года — Компания LG Electronics (LG) в очередной раз вошла в «Топ 1%» рейтинга S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), второй год подряд получая эту награду. LG набрала 77 баллов из 100, продемонстрировав наивысший результат среди 66 компаний в отраслевой категории CSA Leisure Equipment & Products and Consumer Electronics («Оборудование для досуга и потребительская электроника»).

Стабильные результаты LG в различных категориях оценки подтверждают приверженность компании принципам ответственного управления в сфере экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). Компания получила высокие оценки по экологическим критериям, продемонстрировав высокие показатели по управлению отходами и загрязняющими веществами, программе управления энергопотреблением и климатической стратегии. Компания также показала высокие результаты в социальных категориях, включая соблюдение прав человека, управление цепочками поставок и отношения с клиентами. Кроме того, LG получила высокие оценки в области корпоративного управления благодаря прозрачности в предоставлении информации, связанной с устойчивым развитием.

S&P Global CSA предоставляет комплексную оценку деятельности компаний в области ESG, определяя 1%, 5% и 10% лучших в каждой отрасли. Из 7 690 компаний в 62 отраслях, участвовавших в последней оценке, только 66 удостоились статуса «1% лучших».

Получение этого признания в течение нескольких лет подряд подчеркивает растущее мировое признание LG как лидера в области ESG-менеджмента. Рейтинг CSA служит ключевым ориентиром для инвесторов по всему миру, подкрепляя приверженность LG к устойчивой деловой практике.

Для реализации концепции «Лучшая жизнь для всех» LG разработала шесть стратегических задач по управлению ESG. Они сосредоточены на том, что LG называет «3Cs» для планеты (углеродная нейтральность, цикличность и чистые технологии) и «3Ds» для людей (дизайн для всех, достойные условия труда, разнообразие и инклюзия).

LG продолжает укреплять свою приверженность устойчивому развитию, планируя к 2050 году полностью перейти на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии на всех внутренних и американских предприятиях, а также на международных производственных площадках. В рамках своей климатической стратегии компания также стремится достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Примечательно, что LG стала первой компанией в Южной Корее в сфере бытовой техники, чьи корпоративные цели по сокращению выбросов парниковых газов (GHG) были подтверждены инициативой Science Based Targets (SBTi). Компания обязуется сократить абсолютные выбросы парниковых газов Scope 1 и Scope 2 на 54,6 % к 2030 году, используя 2017 год в качестве базового года. Кроме того, LG обязуется к 2030 году сократить выбросы Scope 3 от использования проданных продуктов на 20 процентов на функциональную единицу, основываясь на базовом уровне 2020 года.

Кроме того, LG повышает эффективность использования ресурсов, увеличивая применение переработанного пластика, получаемого из отслужившей бытовой техники, и разрабатывая прокладочные материалы на основе бумаги, чтобы сократить использование пластика в упаковке.

LG продолжает укреплять корпоративную культуру, основанную на принципах этичного ведения бизнеса. Компания внедрила Кодекс этики и Кодекс поведения на всех своих предприятиях, а также разработала Принципы в области прав человека для обеспечения корпоративной целостности. LG открыто сообщает о стратегическом развитии и повышении корпоративной ценности, включая инициативу Future Vision 2030, план IPO LG Electronics India и политику возврата средств акционерам, гарантируя конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Кроме того, LG укрепила структуру корпоративного управления, разработав четкие рекомендации по независимости, разнообразию и компетентности независимых директоров, а также внедрив устав корпоративного управления.

«Будучи ответственным корпоративным гражданином, компания LG продолжает придерживаться принципов эффективного ESG-менеджмента и будет продолжать стремиться к будущему, основанному на совместном и устойчивом росте», – сказал Хон Сон-мин (Hong Sung-min), глава подразделения LG ESG Strategy Division.