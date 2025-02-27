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LG ПРИЗНАНА ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА НА iF DESIGN AWARD 2025
Впечатляющий успех компании: 36 наград, включая престижное «золото» за инновационный LG SIGNATURE OLED T.
СЕУЛ, 27 февраля 2025 г. — Компания LG Electronics (LG) вновь подтвердила свое превосходство в дизайне, завоевав 36 наград на престижной премии iF Design Award 2025, включая Gold Award. Этот успех подчеркивает неизменную приверженность LG инновационному дизайну продуктов и созданию первоклассного пользовательского опыта.
Премия iF Design Award, ежегодно проводимая в Германии, считается одним из ведущих мировых конкурсов в сфере промышленного дизайна наряду с Red Dot Award и International Design Excellence Award (IDEA). Награда отмечает выдающиеся достижения в дизайне в девяти категориях: «Product», «Communication», «User Experience (UX)», «User Interface (UI)», «Packaging», «Interior Architecture», «Professional Concept», «Architecture» и «Service Design».
В этом году инновационный LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной* 4K OLED-телевизор, был удостоен Gold Award в категории «Product». OLED T способен переключаться из прозрачного в непрозрачный режим — уникальная функция, которая обеспечивает OLED впечатления от просмотра, предлагая большую свободу в жилом пространстве. В режиме Black Screen этот уникальный телевизор LG идеально подходит для просмотра контента и видеоигр: его 77-дюймовый 4K OLED-экран воспроизводит глубокий черный цвет, насыщенные оттенки, четкие детали и отличается сверхбыстрым откликом. В режиме Transparent Screen телевизор создает ощущение простора в интерьере, а также может завораживать пользователей, отображая легкие цифровые изображения, словно парящие в воздухе.
Помимо Gold Award, еще 27 инновационных продуктов LG были отмечены в категории «Product Design». Среди удостоенных наград устройств — LG AI Home, интеллектуальный центр управления умным домом; LG Smart Home AI Agent, мобильный хаб, способный взаимодействовать с пользователями; LG QNED с элегантным и утонченным дизайном и ультратонким корпусом; LG StanbyME 2, уникальный дисплей с исключительной гибкостью благодаря съемной подставке; а также холодильник LG SIGNATURE с Smart InstaView, использующий прозрачную OLED-технологию, которая позволяет заглянуть внутрь без открытия дверцы.
Кроме того, компания LG получила награды в категориях «Communication», «UX», «UI» и «Packaging», заслужив признание за инновационные технологии, обеспечивающие интуитивно понятный доступ к функциям и сервисам. Среди ключевых победителей — LG ThinQ Character, который может общаться с пользователями в дружелюбной, человекоподобной манере в приложении ThinQ, а также LG Iconography, упрощающая навигацию и позволяющая быстро увидеть все доступные функции и сервисы подключенных устройств LG.
«Мы продолжим расширять границы инноваций в области дизайна, опираясь на наше глубокое понимание потребностей клиентов, чтобы создавать ориентированные на человека инновации в продуктах, решениях и пользовательских впечатлениях», — сказал Чунг Ук-джун (Chung Wook-jun), глава Corporate Design Center компании LG Electronics.
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* Под беспроводной передачей подразумевается передача видео- и аудиосигналов между экраном телевизора и Zero Connect Box. Визуально без потерь, согласно результатам внутренних тестов по стандарту ISO/IEC 29170-2; фактические показатели могут варьироваться в зависимости от состояния подключения.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-priznana-za-vydayuschiesya-dostizheniya-v-oblasti-dizajna-na-if-design-award-2025.html isCopied
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