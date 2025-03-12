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LG ЛИДИРУЕТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ OLED-ТЕЛЕВИЗОРОВ 12-Й ГОД ПОДРЯД
Доминируя с долей рынка более 52,4% в 2024 году, компания подтверждает свое непревзойденное лидерство в сегменте премиальных телевизоров.
СЕУЛ, 12 марта 2025 года — Компания LG Electronics (LG) вновь подтверждает свое лидерство на рынке премиальных телевизоров, возглавляя мировые поставки OLED-телевизоров в 2024 году с долей рынка более 52,4%. На протяжении 12 лет подряд LG остается ведущим игроком на рынке OLED-телевизоров, постоянно улучшая пользовательский опыт благодаря аудиовизуальному совершенству и персонализации на базе искусственного интеллекта, воплощая истинную сущность технологии OLED с идеальной глубиной черного и увеличенной яркостью.
Согласно исследовательской компании Omdia, LG заняла лидирующую позицию на мировом рынке OLED-телевизоров в прошлом году, поставив впечатляющие 3,18 миллиона единиц. Примечательно, что только в четвертом квартале объем поставок превысил 1,1 миллиона единиц, что демонстрирует способность компании предлагать передовые технологии, отвечающие изменяющимся предпочтениям потребителей.
OLED-телевизоры заняли 45% рынка премиальных телевизоров в 2023 году среди моделей стоимостью от 1 500 долларов США и выше, что на 8,5 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в этом году доля рынка превысит 50%, и LG остается приверженной внедрению инноваций и сохранению лидерства в индустрии OLED-телевизоров.
По мере роста спроса на большие экраны увеличивается и объем поставок сверхбольших OLED-телевизоров, которые теперь составляют 16% всего рынка OLED-телевизоров. LG сохраняет лидерство, доминируя на рынке с долей 57,5% в 2024 году в сегменте OLED-экранов размером 75 дюймов и более, включая широкий ассортимент моделей с диагональю 77, 83, 88 и 97 дюймов.
Опираясь на более чем десятилетие инноваций в области OLED, LG готовится представить свои новейшие OLED-телевизоры с передовыми технологиями, включая беспроводную передачу аудио- и видеоконтента в разрешении до 4K 144 Гц без задержек и потерь качества, персонализацию на базе искусственного интеллекта через webOS, а также отличное качество изображения с увеличенной яркостью и идеальной глубиной черного для уникального опыта просмотра.
Мировые поставки телевизоров в прошлом году достигли 208,8 миллиона единиц, ознаменовав возврат к росту после трех лет, при этом поставки OLED-телевизоров выросли на 8% в годовом исчислении и составили 6,07 миллиона единиц. Кроме того, общий объем поставок телевизоров LG, включая модели OLED и LCD, достиг 22,6 миллиона единиц в прошлом году, что составляет 16,1% мирового дохода на рынке телевизоров.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-lidiruet-na-mirovom-rynke-oled-televizorov-12-god-podryad.html isCopied
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