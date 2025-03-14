LG РАСШИРЯЕТ ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 6G

СЕУЛ, 14 марта 2025 года — Компания LG Electronics (LG) продолжает укреплять свое лидерство в области связи 6G, революционной технологии, которая определит будущее коммуникаций.

Ким Лэ-ён (Kim Lae-young), старший инженер-исследователь CTO Office LG, назначен вице-председателем пленарного заседания Service and System Aspects (SA) в рамках 3rd Generation Partnership Project (3GPP) — глобального органа по стандартам мобильной связи. Пленарное заседание SA играет ключевую роль в определении архитектуры систем 5G и 6G, сценариев обслуживания, требований и механизмов безопасности. Оно также отвечает за развитие технологии 5G-Advanced и стандартизацию следующего поколения 6G.

Это назначение подчеркивает экспертность LG в области коммуникационных протоколов и архитектуры систем. Компания уже продемонстрировала свое лидерство, занимая пост председательствующей компании в Applications Working Group в рамках Next G Alliance — североамериканской инициативы по развитию технологий 6G, возглавляемой Alliance for Telecommunications Industry Solutions.

Благодаря этой новой роли лидера LG намерена ускорить исследования и разработки в области 6G, активно участвуя в глобальных процессах по стандартизации. Технология 6G, обеспечивающая сверхскоростную связь с низкой задержкой и интеграцией искусственного интеллекта, будет иметь решающее значение для будущих инноваций LG в области умных домов, мобильности и умных фабрик, работающих на основе искусственного интеллекта.

LG находится на передовой исследований в области 6G, продвигая инновации через стратегические партнерства и передовые инициативы. В 2019 году компания создала первый в Корее специализированный академический исследовательский центр 6G — LG-KAIST 6G Research Center. Для дальнейшего ускорения развития технологий LG выстроила прочную сеть R&D сотрудничества с ведущими учреждениями, включая немецкий Fraunhofer Institute и корейский Research Institute of Standards and Science, укрепляя разработку ключевых технологий. С 2022 года LG также организует 6G Grand Summit — глобальный форум, который объединяет экспертов для формирования будущего связи нового поколения.

Достижения LG в области технологий 6G получили мировое признание. В 2023 году компания успешно провела самую дальнюю в мире передачу данных по терагерцовому (THz) беспроводному каналу на открытом воздухе, преодолев расстояние в 500 метров в городских условиях. Кроме того, LG активно сотрудничает с партнерами для валидации технологии Advanced Duplex — перспективного ключевого элемента будущих стандартов 6G.

«Мы стремимся развивать технологии следующего поколения, чтобы укрепить наше лидерство в экосистеме связи 6G и повысить конкурентоспособность на мировом рынке», — сказал Чже Ён-хо (Je Yeong-ho), глава C&M Standard Lab компании LG.