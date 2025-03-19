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LG ВОШЛА В СПИСОК САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 2025 ГОДА ПО ВЕРСИИ FAST COMPANY
Компания LG признана в категории «Автомобили» в ежегодном списке за инновации в области мобильности благодаря своим передовым технологиям SDV и In-vehicle
СЕУЛ, 19 марта 2025 года — Компания LG Electronics (LG), мировой лидер в области технологий мобильности, вошла в список «The World’s Most Innovative Companies of 2025» («Самые инновационные компаний мира 2025 года») по версии Fast Company в категории «Автомобили», объявленный 18 марта. Это признание подчеркивает высокие показатели LG и ее успех в качестве новатора в области программно-управляемых решений для мобильности.
Fast Company, один из ведущих мировых бизнес-брендов, ежегодно публикует список «Самые инновационные компании мира» с 2008 года. В этом списке представлены организации, которые оказали значительное влияние благодаря своей приверженности инновациям. В нем представлены ведущие компании в 58 отраслевых категориях.
Будучи надежным партнером в области мобильности, LG стремительно продвигается вперед в реализации своего смелого бизнес-направления «жилое пространство на колесах», которое переосмысливает традиционный автомобиль как интеллектуальную, подключенную среду. Интегрированные информационно-развлекательные системы, дисплеи, телематика и технологии на основе искусственного интеллекта повышают безопасность и комфорт для водителей и пассажиров, а также привносят персонализацию и удобство «умного дома» в автомобильное пространство.
Компания LG реализует свое футуристическое видение благодаря передовым технологиям, таким как сенсорное решение для салона автомобиля на основе искусственного интеллекта, разработанное для повышения интуитивности и адаптивности транспортных средств к потребностям пассажиров. Благодаря использованию искусственного интеллекта Vision AI и множества датчиков, решение LG отслеживает частоту сердечных сокращений, выражение лица и внимательность водителя и пассажиров в режиме реального времени, чтобы оценить их физическое и эмоциональное состояние. Определяя, устал ли водитель, испытывает ли он стресс или отвлекается, и предоставляя соответствующие сигналы или напоминания, система способствует повышению безопасности на дорогах. Кроме того, усовершенствованное сенсорное решение LG предлагает персонализированные маршруты, обновления трафика в реальном времени и интеллектуальные настройки внутри салона.
Включение в список «Самых инновационных компаний мира» по версии Fast Company стало логичным продолжением успешного года для подразделения LG Vehicle Solution Company. В 2024 году LG представила кросс-доменную платформу, объединяющую системы Advanced Driver Assistance (система расширенной помощи водителю), Automated Driving (система автоматизированного вождения) и In-Vehicle Infotainment (система информационно-развлекательных комплексов в автомобиле), предлагая производителям OEM гибкое и экономически эффективное решение. Компания также расширила свою платформу автомобильного контента на базе webOS, чтобы предоставить пассажирам больше возможностей для захватывающих развлечений. Кроме того, LG запустила LG AlphaWare — комплексное программное обеспечение для программно-определяемых автомобилей (SDV) — и получила международное признание за высокий уровень безопасности и надежности своей технологии V2X.
«Для нас большая честь быть включенными в список "Самых инновационных компаний мира 2025 года" по версии Fast Company», — заявил Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Solution Company. «Как ведущий новатор в области мобильности будущего, мы продолжим разрабатывать передовые технологии программно-определяемых автомобилей (SDV) и решения на основе искусственного интеллекта, которые трансформируют автомобильный опыт и повышают безопасность на дорогах».
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-voshla-v-spisok-samyh-innovatsionnyh-kompanij-2025-goda-po-versii-fast-company.html isCopied
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