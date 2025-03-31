КОМПАНИЯ LG ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДЗАКАЗ НА НОВЫЙ УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ 4K UHD ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР CINEBEAM Q

АЛМАТЫ, 31 марта 2025 года – 7 апреля 2025 года в Казахстане открывается предзаказ на LG CineBeam Q – стильный и компактный проектор, который превращает любое место в кинотеатр. Это одна из самых доступных 4K UHD моделей с лазерной технологией, созданная для тех, кто любит смотреть фильмы в высоком качестве где угодно.

Главное преимущество CineBeam Q – это сочетание потрясающей картинки и удобства. Его размер всего 135 × 135 × 80 мм, поэтому он легко поместится в рюкзак или сумку. Устройство весит менее 1,5 килограмм, а удобная поворотная ручка позволяет проецировать изображение как на стену или экран, так и на потолок. Благодаря ярким цветам, четкому 4K UHD изображению и диагонали до 120 дюймов погружение в любимый фильм или сериал становится максимально реалистичным.

С CineBeam Q не нужно подключать дополнительные устройства – встроенная операционная система webOS 6.0 открывает доступ к популярным стриминговым сервисам, а поддержка AirPlay 2 и Miracast позволяет легко передавать контент со смартфонов и планшетов.

Предзаказ на проектор LG CineBeam Q стартует 7 апреля 2025 года. В рамках акции количество устройств ограничено, и для первых покупателей предусмотрен подарок – подписка на Megogo на 12 месяцев. Стоимость проектора составит 549 990 тенге.

Не упустите шанс сделать домашний кинотеатр мобильным – оформите предзаказ на LG CineBeam Q и наслаждайтесь кино в любом месте!