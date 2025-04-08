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КОМПАНИЯ LG ОТКРЫЛА HVAC АКАДЕМИЮ В БИШКЕКЕ
БИШКЕК, 8 апреля 2025 года – В Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова (КГТУ) состоялось торжественное открытие Академии отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Этот образовательно-исследовательский центр, созданный при поддержке LG Electronics (LG), станет важной площадкой для подготовки квалифицированных специалистов в сфере климатических технологий, энергоэффективных решений и инженерных систем.
С приветственными речами выступили начальник управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики Айнура Исраилова., представитель Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Кван Чжэ (Kim Kwang Jae), президент LG Electronics в Центральной Азии Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев, а также основатель ОсОО Poly Technology Жапар Усенов.
Академия, созданная на базе кафедры Теплогазоснабжения и вентиляции КГТУ, предлагает студентам возможность изучать передовые климатические технологии в условиях, приближенных к реальной практике. Центр оснащён современными HVAC-системами LG, что позволяет совмещать теорию с работой на реальном оборудовании. На данный момент обучение прошли уже 30 студентов, а в ближайшее время планируется подготовить ещё 200.
«Открытие HVAC-академии — это важный шаг в развитии инженерного образования в Кыргызской Республике. Мы гордимся тем, что теперь студенты смогут не только получать теоретические знания, но и практиковаться на передовых решениях LG. Наша компания всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие технологий и подготовку новых профессионалов. Реализация этого проекта стала возможной благодаря партнёрству с университетом и компанией “Poly Technology”, и мы выражаем искреннюю благодарность за их вклад и сотрудничество», — подчеркнул господин Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), президент LG Electronics в Центральной Азии.
В ходе учебного процесса студенты получат прикладные навыки работы с инновационными системами HVAC, изучат программное обеспечение LG, а также смогут познакомиться с уже реализованными проектами компании. В рамках курса они смогут работать с высокотехнологичным оборудованием, что сделает их востребованными на рынке труда.
«HVAC Академия открывает новые возможности для студентов — учиться на самом современном оборудовании и осваивать международные стандарты проектирования в BIM совместимом формате. Она станет прочным фундаментом для подготовки инженерных кадров нового поколения нашей страны», —отметил Жапар Усенов, учредитель OсОО «Poly Technology».
Открытие Академии стало важным событием для университета и частью масштабной инициативы LG по поддержке образования в Центральной Азии. В рамках мероприятия прошла лекция о философии LG «Life’s Good», где приняли участие 150 студентов и партнёров. В завершение церемонии участники посетили Академию, где познакомились с оборудованием и возможностями учебного центра.
В поддержку студентов LG передала в библиотеку университета книги LG «Brave Optimists», призванные вдохновлять молодежь на достижение новых высот в профессиональном и личностном развитии.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kompaniya-lg-otkryla-hvac-akademiyu-v-bishkeke.html isCopied
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