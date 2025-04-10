LG 2025 OLED ПОЛУЧАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ЗА УСТОЙЧИВЫЙ ДИЗАЙН И СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

СЕУЛ, 9 апреля 2025 года — Компания LG Electronics (LG) в очередной раз получила признание за свою приверженность принципам устойчивого развития и экологическим инициативам, получив всемирно признанные экологические сертификаты на свои OLED-телевизоры 2025 года. Эти достижения подтверждают приверженность LG к экологической ответственности и разработке передовых продуктов, которые способствуют созданию более устойчивого мира, сокращая при этом углеродный след.

Пятый год подряд телевизоры LG OLED evo получают сертификаты Reducing CO21 и Measured CO22 от Carbon Trust3, глобальной климатической консалтинговой компании, выступающей за безуглеродное будущее. Эти сертификаты оценивают воздействие продукта на окружающую среду, включая выбросы углерода, на протяжении всего его жизненного цикла – от производства и распространения до использования и утилизации.

Телевизоры LG OLED демонстрируют высокие результаты в рамках этих строгих оценок благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей, которая устраняет необходимость в подсветке, сокращая количество компонентов и общее потребление материалов. Кроме того, в конструкции LG OLED используются сверхлёгкие композитные волокна, что позволяет уменьшить вес устройства и снизить использование пластика. Например, 65-дюймовый телевизор LG OLED evo на 20% легче аналогичных LCD-моделей того же размера и содержит на 60% меньше пластика.

В результате LG планирует сократить потребление пластика при производстве OLED-телевизоров примерно на 16 000 тонн в 2025 году по сравнению с эквивалентным количеством LCD-моделей. Также компания ожидает снижение выбросов углекислого газа на 84 000 тонн за счёт оптимизации процессов производства и транспортировки – это сопоставимо с объёмом CO2, который ежегодно поглощает сосновый лес возрастом 30 лет, занимающий площадь 11 000 футбольных полей.

Новинка 2025 года – новейшие OLED-телевизоры LG получили сертификат Resource Efficiency4 от Intertek, всемирно признанного органа по тестированию и сертификации. Этот сертификат был получен в результате тщательной оценки эффективности материалов, включая возможность переработки, сокращение использования вредных веществ и простоту ремонта, а также энергоэффективность и использование переработанных пластмасс. Благодаря соответствию этим строгим стандартам, приверженность LG принципам устойчивого развития получила официальное признание, что подчеркивает ее стремление к экологически ответственному дизайну.

В 2024 году LG использовала около 30% переработанного пластика при производстве своих телевизоров, что позволило переработать примерно 6 300 тонн пластиковых отходов. В 2025 году компания планирует увеличить долю переработанного пластика до 50%, ожидая переработку около 7 700 тонн отходов ежегодно.

«Телевизоры LG OLED, которые отличаются исключительным качеством изображения и передовыми функциями искусственного интеллекта, выполнены в экологичном дизайне, который минимизирует выбросы углекислого газа в течение всего жизненного цикла продукта», – сказал Байк Сон-пил (Baik Seon-pill), глава Product Planning Division компании LG Media Solution Company. «Инновации и экологическая ответственность идут рука об руку, и мы по-прежнему стремимся защитить планету, поддерживая лучшую жизнь для всех».

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1 Сертификаты Carbon Trust Reducing CO₂ получены моделями G5 с диагональю 83/77/66/55 дюймов, а также моделью C5 с диагональю 83 дюйма.

2 Сертификаты Carbon Trust Measured CO₂ присвоены моделям C4 с диагональю 77/65/55 дюймов.

3 Применимо только к указанным продуктам, реализуемым на рынках/в регионах, участвующих в программе маркировки Carbon Trust.

4 Сертификат Resource Efficiency присвоен моделям OLED evo M5, G5, C5 и B5.