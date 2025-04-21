ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПРОЗРАЧНЫЙ И БЕСПРОВОДНОЙ ТЕЛЕВИЗОР LG OLED T УЖЕ В КАЗАХСТАНЕ

АЛМАТЫ, 21 апреля 2025 года — Компания LG Electronics (LG), мировой лидер в области потребительской электроники, представила в Алматы первый в мире прозрачный беспроводной1 телевизор LG Signature OLED T.

Новая модель была представлена в рамках масштабной презентации инновационных продуктов LG для стратегических партнеров бренда, представителей ведущих средств массовой информации и лидеров мнений. Гости первыми увидели новейшие флагманские решения LG, еще раз подтвердившие статус компании как лидера и инноватора на рынке премиальной техники.

Прозрачный телевизор LG Signature OLED T имеет уникальный самоподсвечивающийся экран, благодаря которому пользователи могут легко переключаться между прозрачным и стандартным режимами одним нажатием кнопки. В прозрачном режиме OLED T предлагает футуристический опыт просмотра, который открывает новые грани восприятия. Экран создает иллюзию парящего в воздухе контента, а также впечатляющий эффект слияния визуальных образов на экране с окружающим пространством.

Устройство получило широкое международное признание – LG Signature OLED T вошел в рейтинг лучших изобретений года по версии TIME, а также стал обладателем пяти наград CES 2024 Innovation Awards, включая высшую категорию – Best of Innovation.

«Уже более 27 лет в Казахстане LG предлагает потребителям инновационные решения, улучшающие качество жизни. Сегодня компания продолжает укреплять позиции технологического лидера, объединяя передовые OLED-технологии с уникальными форм-факторами, прозрачными экранами и беспроводными решениями. Новый OLED T предлагает казахстанским пользователям многогранный опыт просмотра и беспрецедентную гибкость в организации пространства – возможности, недоступные у других производителей телевизоров», – подчеркнул господин Хак Хён Ким (Hak-hyon Kim), Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan.

Также в рамках презентации особое внимание было уделено телевизорам линейки OLED evo – премиальным моделям, 12 лет подряд2 признаваемыми лидерами в сегменте премиальных телевизоров. Благодаря высокой яркости, глубокой передаче черного цвета и современным процессорам, линейка OLED evo остается эталоном качества изображения.

Кроме того, была представлена новая линейка аудиопродуктов XBOOM, разработанная в сотрудничестве с will.i.am, который назначен «Архитектором пользовательского опыта» бренда. Эта инициатива демонстрирует стремление LG выходить за рамки стандартного производства техники, формируя культурную повестку и внедряя новые смыслы в повседневную жизнь. Настроенные лично will.i.am, все продукты XBOOM отличаются фирменным звучанием – сбалансированным аудиопрофилем с теплыми, обволакивающими тонами. Дизайн вдохновлен многолетним опытом will.i.am в поп-культуре и его глубоким пониманием того, что находит отклик у аудитории.

После официальной части презентации гости смогли протестировать новинки, оценить функциональность и дизайн техники, а также задать вопросы представителям компании. В заключение компания наградила партнеров, внесших весомый вклад в развитие бренда LG в Казахстане.

Мероприятие стало очередным подтверждением лидерства LG в премиальном сегменте и подчеркнуло намерение компании продолжать укреплять позиции на казахстанском рынке за счет технологических инноваций, стратегических партнерств и креативного подхода к продвижению бренда.

# # #

[1] Беспроводная передача относится к передаче видеосигналов и аудиосигналов между экраном телевизора и Zero Connect Box

2 Телевизоры LG OLED признаны брендом OLED №1 по продажам на протяжении 12 лет подряд, согласно данным аналитической компании Omdia