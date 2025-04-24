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КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2025 ГОДА
Компания демонстрирует рекордную выручку в первом квартале благодаря сбалансированному росту в секторах бытовой техники и B2B
СЕУЛ, 24 апреля 2025 года — Компания LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила о консолидированной выручке в размере 22,74 трлн южнокорейских вон и операционной прибыли в размере 1,26 трлн вон за первый квартал 2025 года. Это рекордный показатель выручки за первый квартал в истории компании и уже шестой год подряд, когда операционная прибыль превышает 1 трлн вон в первом квартале. Сильные результаты были достигнуты благодаря качественному росту в ключевых бизнес-направлениях, особенно в секторе B2B, сегментах, не связанных с аппаратным обеспечением (таких как подписки и платформа webOS), а также в продажах напрямую потребителям (D2C).
Решения для автотранспорта и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — оба направления являются ключевыми элементами B2B-стратегии LG и важными драйверами будущего роста — продемонстрировали рекордные квартальные показатели по выручке и операционной прибыли. Совокупная операционная прибыль подразделений Vehicle Solution Company и Eco Solution Company выросла на 37,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 12,3 %.
Подразделение Home Appliance Solution Company — ведущий бизнес LG и основной источник прибыли — также зафиксировало рекордную квартальную выручку, сохранив лидирующие позиции на мировом рынке. Бизнес стремительно трансформируется благодаря внедрению инновационных моделей, таких как подписочные сервисы и прямые продажи потребителям (D2C). Тем временем медиа- и развлекательный сегмент продемонстрировал устойчивые результаты, чему способствовал продолжающийся рост рекламной и контентной платформы LG на базе webOS.
Подразделение LG Home Appliance Solution Company отчиталось о выручке за первый квартал в размере 6,70 трлн вон и операционной прибыли в размере 644,6 млрд вон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 9,3 %, установив новый рекорд, а операционная прибыль выросла на 9,9 %. Компания продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке, одновременно ускоряя рост подписочных сервисов и прямых продаж потребителям (D2C).
В преддверии второго квартала компания ожидает усиления неопределённости, вызванной изменениями в глобальной торговой политике и усилением конкуренции на рынке. Для преодоления этих вызовов LG планирует расширять ассортимент новых продуктов и товаров в массовом сегменте, а также усиливать внимание к подписочным сервисам и онлайн-бизнесу. Дополнительными приоритетами станут развитие направлений B2B, таких как встраиваемая бытовая техника, и внешние продажи ключевых компонентов, включая двигатели и компрессоры. Повышение прибыльности будет достигаться за счёт укрепления ценовой конкурентоспособности через оптимизацию операционной эффективности.
Подразделение LG Media Entertainment Solution Company зафиксировало выручку в первом квартале на уровне 4,95 трлн южнокорейских вон и операционную прибыль в размере 4,9 млрд вон. Несмотря на сохраняющийся слабый спрос на телевизоры, значительный вклад в результаты обеспечил рост рекламных и контентных сервисов на базе платформы webOS. Выручка осталась на уровне прошлого года, однако прибыльность была снижена из-за роста цен на LCD-панели и увеличения затрат на маркетинг.
Во втором квартале компания сосредоточится на создании синергии между бизнес-направлениями, ориентированными на дисплейные технологии, включая телевизоры, коммерческие дисплеи и IT-продукцию, такую как ноутбуки и мониторы. В условиях медленного восстановления рынка приоритет будет отдаваться обеспечению прибыльности, в частности, за счёт продвижения премиальной продукции. Платформа на базе webOS продолжит расширяться как географически, так и по продуктовой линейке, одновременно укрепляя стратегические партнёрства с поставщиками контента, что позволит сохранить устойчивую динамику роста.
Подразделение LG Vehicle Solution Company достигло рекордных показателей выручки и операционной прибыли за всю историю, зафиксировав выручку в размере 2,84 трлн южнокорейских вон и операционную прибыль в 125,1 млрд вон. Рост продолжает поддерживаться устойчивым портфелем заказов, совокупный объём которого составляет 100 трлн вон. Особенно заметным стало улучшение прибыльности в сегменте мультимедийных систем для автомобилей, где доля премиальной продукции неуклонно растёт. Во втором квартале компания намерена поддерживать рост выручки и укреплять устойчивую структуру прибыли за счёт расширения продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, оптимизации операционной деятельности в сфере компонентов для электромобилей и повышения эффективности использования ресурсов.
Подразделение LG Eco Solution Company также достигло рекордных показателей квартальной выручки и операционной прибыли. В первом квартале выручка составила 3,05 трлн южнокорейских вон, операционная прибыль — 406,7 млрд вон, что обеспечило высокий операционный маржинальный показатель на уровне 13,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 18,0 %, а операционная прибыль выросла на 21,2 %. С начала 2025 года LG выделила бизнес по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в отдельное направление. Это позволило добиться заметного улучшения результатов благодаря эффективному распределению ресурсов и организационной структуре, ориентированной на сегмент B2B.
Наряду с подразделением Vehicle Solution Company, LG Eco Solution Company является ключевым двигателем роста компании в сегменте B2B. Во втором квартале компания планирует расширить продажи новых решений для бытового кондиционирования воздуха и активно заключать контракты на коммерческие системы кондиционирования в развивающихся странах. Компания также планирует нацелиться на крупные промышленные и энергетические проекты, включая центры обработки данных искусственного интеллекта, используя свои сверхбольшие чиллеры.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kompaniya-lg-predstavlyaet-finansovye-rezultaty-za-pervyj-kvartal-2025-goda.html isCopied
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