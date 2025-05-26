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ИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ: КАК LG МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
АЛМАТЫ, 26 мая 2025 года – В Казахском национальном университете имени аль-Фараби (КазНУ) состоялось торжественное открытие инновационной лаборатории LG AI MediaLab – первой в стране лаборатории, ориентированной на применение нейронной сети в медиа и коммуникациях. В церемонии открытия приняли участие президент LG Electronics Almaty Kazakhstan господин Хак Хён Ким (Hak Hyon Kim) и проректор КазНУ Еркин Дуйсенов.
LG AI MediaLab – это современное пространство, оснащённое передовыми мониторами LG, обеспечивающими высокое качество изображения и комфортную работу с визуальными данными. Лаборатория открывает новые горизонты для комплексных исследований и практического применения искусственного интеллекта в образовательной среде – на пересечении журналистики, дата-анализа, визуального сторителлинга и работы с большими языковыми моделями (LLM). Один из первых заметных результатов – выпуск студенческой научно-познавательной и инклюзивной газеты «AI-Tamyz», созданной при участии нейросети. Этот проект стал ярким примером того, как технологии ИИ могут органично интегрироваться в творческую и исследовательскую деятельность студентов.
Создание лаборатории стало частью более широкой стратегии цифрового развития университета. В настоящее время в КазНУ активно ведется подготовка к запуску суперкомпьютера, соглашение о поставке которого было подписано в прошлом году главами Казахстана и КНР. Новый вычислительный центр будет использоваться для разработки цифровых двойников, внедрения ИИ-технологий и проведения наукоемких вычислений в ключевых научных направлениях КазНУ. Планируется, что LG AI MediaLab будет интегрирован в общую цифровую инфраструктуру и получит доступ к возможностям суперкомпьютера, расширяя потенциал лаборатории и усиливая её вклад в образовательный и исследовательский процесс.
«Открытие LG AI MediaLab на базе факультета журналистики КазНУ – важный шаг в формировании медиаспециалистов нового поколения. Мы уверены, что сочетание технологической экспертизы LG и академической базы университета создает эффективную платформу для развития современных компетенций в сфере медиа. Этот проект отражает нашу долгосрочную приверженность поддержке образования и продвижению инноваций в Центральной Азии, а также становится основой для укрепления стратегического партнерства с ведущими вузами региона», – прокомментировал господин Ким.
В рамках мероприятия был также подписан Меморандум о сотрудничестве между LG Electronics Almaty Kazakhstan и КазНУ, закрепляющий совместные усилия по подготовке специалистов, обладающих необходимыми цифровыми навыками и компетенциями, востребованными на современном рынке труда.
Продолжением образовательной части мероприятия стала лекция директора по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan Натальи Новиковой для студентов факультета журналистики. Темой выступления стала «Построение бренда и коммуникационной стратегии. Оптимизм как важнейшая установка в стремительно меняющемся мире». В ходе лекции были представлены результаты глобального исследования LG, посвященного факторам, формирующим оптимистичный взгляд на жизнь. Исследование охватило 16 стран и показало, что средний глобальный показатель оптимизма составляет 7,49 из 10. Этот проект реализуется в рамках глобальной инициативы LG по продвижению культуры оптимизма и отражает философию бренда – Life’s Good.
В завершение мероприятия компания LG сделала символичный подарок: библиотека КазНУ пополнилась экземплярами книги LG «Brave Optimists», призванной вдохновлять студентов на профессиональные и личные достижения. Этот жест стал еще одним напоминанием о важности позитивного мышления и веры в собственные возможности – качеств, которые особенно актуальны для будущих медиапрофессионалов.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/ii-v-zhurnalistike-kak-lg-menyaet-podhody-k-obucheniyu.html isCopied
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