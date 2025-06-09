OLED-ТЕЛЕВИЗОРЫ LG 2025 ГОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ «TRUE VISUAL EXPERIENCE WITH INDOOR LIGHTING»

СЕУЛ, 9 июня 2025 года — Компания LG Electronics объявила, что её новейшие OLED-телевизоры[1] получили сертификат «Настоящее визуальное восприятие при искусственном освещении» от TÜV Rheinland – авторитетной немецкой организации по тестированию и сертификации. OLED-телевизоры LG 2025 года стали первыми, кто прошёл данную сертификацию, что подтверждает их выдающееся качество изображения в условиях освещения помещений.

В рамках строгой процедуры сертификации TÜV Rheinland новейшие OLED-телевизоры LG получили оценку «Отлично» по пяти ключевым критериям: уровень чёрного цвета, насыщенность, длина воспринимаемого контраста, градации и адаптивность к внешнему освещению. Тестирование проводилось при освещении 500 люкс, что эквивалентно дневному освещению в гостиной. Результаты подтвердили способность OLED-телевизоров LG сохранять высокую визуальную точность с чёткой передачей тонов и глубины изображения в различных условиях освещения.

Помимо сертификации TÜV Rheinland, OLED-дисплеи LG были также проверены компанией UL Solutions и получили подтверждение характеристик «Абсолютный чёрный» и «Абсолютная цветопередача», а организация Intertek подтвердила 100-процентную точность цветопередачи и 100-процентный цветовой охват. Эти достижения подчёркивают способность OLED-телевизоров LG воспроизводить глубокий чёрный цвет и точные цвета, ещё раз подтверждая их репутацию лидеров в области визуальных технологий.

Согласно данным исследовательской компании Omdia, LG вновь подтвердила своё лидерство на глобальном рынке OLED-телевизоров. В первом квартале 2025 года доля LG по объёму поставок составила около 52 процентов. Кроме того, по состоянию на апрель 2025 года LG стала первым брендом, преодолевшим отметку в 10 миллионов проданных OLED-телевизоров в Европе.

«Эта сертификация подчёркивает уникальные возможности OLED-телевизоров LG, выгодно отличающие их на глобальном рынке OLED-телевизоров, – отметил Чон Джэ-чхоль (Jung Jae-chul), руководитель MS R&D Lab компании LG Media Entertainment Solution Company. – Мы стремимся к постоянному развитию технологий OLED, чтобы обеспечивать исключительные впечатления от просмотра на наших премиальных телевизорах в любых условиях освещения».

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[1] Модели LG 2025 года с диагональю 65 дюймов – M5, G5, C5 и B5 – прошли сертификацию TÜV Rheinland на соответствие стандарту «Настоящее визуальное восприятие при искусственном освещении».