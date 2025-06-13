LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЁННУЮ ПЛАТФОРМУ WEBOS HUB С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ AI-РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ СТОРОННИХ БРЕНДОВ

СЕУЛ, 13 июня 2025 года — Компания LG Electronics (LG) объявила о запуске webOS Hub 3.0 – новой версии своей признанной платформы для телевизоров сторонних брендов. В обновлении представлены передовые технологии искусственного интеллекта и инновационные функции, устанавливающие новый стандарт на рынке телевизионных платформ. Изначально webOS Hub 3.0 будет доступна для UHD-телевизоров с частотой обновления 60 Гц, а начиная с июля поддержка расширится на UHD-модели с частотой 120 Гц и технологией mini-LED, что сделает платформу ещё более привлекательной для широкой аудитории.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и надёжности, платформа webOS Hub получила широкое признание по всему миру – за последние пять лет к экосистеме присоединилось более 600 брендов. С запуском webOS Hub 3.0 компания LG усиливает своё присутствие в сегменте B2B, предлагая ещё более привлекательное ценностное предложение для глобальных партнёров и укрепляя свои позиции в направлении платформенного бизнеса.

Ключевые усовершенствования на базе искусственного интеллекта в webOS Hub 3.0 включают голосовые рекомендации на основе технологии ThinQ AI, функцию AI Picture с нейронной сетью для суперразрешения и технологию AI Sound, которая снижает уровень шума и усиливает чёткость голосов. Эти интеллектуальные функции работают в комплексе, обеспечивая более высокий уровень впечатлений от просмотра.

Последняя версия также поддерживает передовую технологию System-on-Chip (SoC), обеспечивая заметное повышение производительности по сравнению с webOS Hub версии 2.0. Среди дополнительных улучшений – повышение качества изображения с помощью технологий искусственного интеллекта, поддержка локального затемнения mini-LED (для моделей с частотой 120 Гц), функция Multiview (включая режимы Side-by-Side и Picture-in-Picture), режим Always On Display, а также поддержка Wi-Fi 6 и технологии AuracastTM Bluetooth audio.

В части контента webOS Hub 3.0 предоставляет доступ к разнообразным ОТТ-сервисам, а также к LG Channels – бесплатному потоковому телевидению с рекламной поддержкой (FAST) от LG. LG Channels в настоящее время предлагает 4 000 каналов в 33 странах мира, предоставляя бесплатный контент с рекламой для всё более широкой международной аудитории.

Геймеры также получат оптимизированный опыт благодаря таким функциям, как Game Dashboard, Game Optimizer и недавно представленному порталу Gaming Portal. Удобный интерфейс Gaming Portal позволяет интуитивно просматривать и запускать игры без необходимости в подключении внешних консолей или устройств. Пользователи могут легко ориентироваться в специально подобранном списке приложений, который включает облачные игровые сервисы, игры для webOS, управляемые с пульта дистанционного управления, недавно запущенные игры, топ-10 популярных игр, рекомендации и другие персонализированные и удобные игровые опции. Платформа также включает решение Home Hub IoT (интернет вещей), что позволяет формировать индивидуальную среду для каждого пользователя.

«Запуск webOS Hub 3.0 является важным этапом сразу по четырём ключевым направлениям: расширение рынка, технологическое развитие, укрепление B2B-партнёрств и устойчивый рост в будущем, – отметил Крис Джо (Chris Jo), глава webOS Platform Business Center в LG Media Entertainment Solution Company. – Обеспечивая уникальную ценность, LG формирует позиционирование webOS как предпочтительной платформы для глобальных B2B-партнёров».

Компания LG продолжает расширять экосистему партнёров и стремится к постоянным инновациям, чтобы усиливать своё глобальное присутствие и создавать дополнительную ценность для клиентов.