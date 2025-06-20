КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ LG INSTAVIEW™ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

АЛМАТЫ, 20 июня 2025 года – LG Electronics объявляет о старте продаж нового холодильника с нижней морозильной камерой GC-V459QG6W с технологией InstaView™. Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, интеллектуальные функции и гибкость в установке, что делает его подходящим как для кухни, так и для любой части жилого пространства. Новинка расширяет линейку премиальной бытовой техники LG и не имеет аналогов среди холодильников с нижней морозильной камерой.

Дизайн, который вдохновляет

Холодильник выполнен в благородном бежевом цвете с гладкими матовыми поверхностями и минималистичными линиями. Благодаря лаконичному дизайну и универсальному формату, он идеально вписывается не только в кухни, но и в открытые жилые зоны. Это техника, которую хочется включать в интерьер – как арт-объект, подчеркивающий вкус владельца. Новинку можно комбинировать с холодильниками и морозильной камерой из линейки LG Objet Collection, что позволяет создавать цельные дизайнерские решения.

InstaView™: максимум удобства и свежести

Уникальная технология InstaView™ оживает при легком постукивании, позволяя заглянуть внутрь, не открывая дверцу. Это не только удобно, но и помогает сохранять стабильную температуру, экономить электроэнергию и продлевать свежесть продуктов.

Премиальные технологии LG – для комфорта каждый день

Устройство оснащено надежным и бесшумным компрессором Smart Inverter, а также поддерживает интеллектуальные функции управления через приложение LG ThinQ. Встроенные алгоритмы обеспечивают оптимальные условия хранения, а пользователи могут управлять настройками прямо со смартфона.

LG InstaView™ GC‑V459QG6W – это синтез технологии и дизайна. Он не просто хранит продукты, он становится частью вашего стиля жизни. Выбирая LG, вы выбираете комфорт, эстетику и заботу – каждый день.

Новинка уже доступна в интернет-магазине LG.kz и у официальных партнеров.