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Как LG переосмыслила домашний климат с новым кондиционером DUALCOOL™ Deluxe
LG задает новые стандарты комфорта и технологичности в премиальном сегменте климатической техники
АЛМАТЫ, 25 июня 2025 года – LG Electronics представляет кондиционер DUALCOOL™ Deluxe – технологичное решение, которое объединяет высокий уровень комфорта и продуманный подход к энергосбережению. Новинка разработана для тех, кто стремится создать идеальные условия в доме и ценит премиальные технологии, заботящиеся о здоровье и благополучии.
Кондиционер DUALCOOL™ Deluxe имеет уникальное преимущество — инновационный режим Soft Air, который обеспечивает по-настоящему комфортное охлаждение. В отличие от традиционных кондиционеров, DUALCOOL™ Deluxe с режимом Soft Air создает мягкое и равномерное распределение прохлады, исключая резкие перепады температуры и неприятное ощущение переохлаждения.
При активации режима нижняя лопасть устройства закрывается, и воздух подаётся через переднюю лопасть кондиционера. Поток направляется вдоль потолка, постепенно опускаясь вниз, что позволяет охлаждённому воздуху мягко охватывать всё пространство. Такой непрямой, «обволакивающий» обдув ощущается максимально естественно и комфортно. А благодаря технологии Dual Vane с двумя лопастями воздушный поток распределяется мягко и точно: прохлада идёт вдоль потолка, тепло – вдоль пола. Это обеспечивает равномерную циркуляцию и быстрое достижение заданной температуры.
LG DualCool Deluxe заботится как о температуре, так и о воздухе, которым вы дышите. Пятиступенчатая система фильтрации с функцией Freeze Cleaning устраняет до 99% пыли, аллергенов и бактерий[1], создавая здоровую и безопасную атмосферу в доме. Устройство становится неотъемлемой частью современной экологичной среды, соответствующей самым высоким стандартам качества жизни.
Проверенная временем инновация LG – DUAL Inverter Compressor™[2] обеспечивает не только эффективное охлаждение и обогрев, но и значительно снижает уровень шума. А благодаря встроенной функции kW Manager, LG DualCool Deluxe также помогает заботиться об энергоэффективности: пользователи могут отслеживать потребление электроэнергии в реальном времени, устанавливать лимиты и рационально управлять своими расходами.
LG DUALCOOL™ Deluxe – отличный выбор для тех, кто ценит комфорт без сквозняков. Он не продувает, а мягко освежает воздух, создавая приятный микроклимат в любой комнате. Новинка уже доступна в интернет-магазине LG.kz и у официальных партнеров.
[1] Этот результат теста получил отчет об испытании и Pseudomonas aeruginosa 99,0% уровень снижения от международно признанной лаборатории, который может варьироваться в зависимости от фактической среды. Испытательное учреждение: TÜV Rheinland . Тестовая модель: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK). Тестовые бактерии: подтвержден уровень снижения «Pseudomonas aeruginosa» до 99%
2 Компрессор DUAL Inverter Compressor™ действительно покрывается 10-летней гарантией
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kak-lg-pereosmyslila-domashnij-klimat-s-novym-konditsionerom-dualcool-deluxe.html isCopied
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