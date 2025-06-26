Как LG переосмыслила домашний климат с новым кондиционером DUALCOOL™ Deluxe

АЛМАТЫ, 25 июня 2025 года – LG Electronics представляет кондиционер DUALCOOL™ Deluxe – технологичное решение, которое объединяет высокий уровень комфорта и продуманный подход к энергосбережению. Новинка разработана для тех, кто стремится создать идеальные условия в доме и ценит премиальные технологии, заботящиеся о здоровье и благополучии.

Кондиционер DUALCOOL™ Deluxe имеет уникальное преимущество — инновационный режим Soft Air, который обеспечивает по-настоящему комфортное охлаждение. В отличие от традиционных кондиционеров, DUALCOOL™ Deluxe с режимом Soft Air создает мягкое и равномерное распределение прохлады, исключая резкие перепады температуры и неприятное ощущение переохлаждения.

При активации режима нижняя лопасть устройства закрывается, и воздух подаётся через переднюю лопасть кондиционера. Поток направляется вдоль потолка, постепенно опускаясь вниз, что позволяет охлаждённому воздуху мягко охватывать всё пространство. Такой непрямой, «обволакивающий» обдув ощущается максимально естественно и комфортно. А благодаря технологии Dual Vane с двумя лопастями воздушный поток распределяется мягко и точно: прохлада идёт вдоль потолка, тепло – вдоль пола. Это обеспечивает равномерную циркуляцию и быстрое достижение заданной температуры.

LG DualCool Deluxe заботится как о температуре, так и о воздухе, которым вы дышите. Пятиступенчатая система фильтрации с функцией Freeze Cleaning устраняет до 99% пыли, аллергенов и бактерий[1], создавая здоровую и безопасную атмосферу в доме. Устройство становится неотъемлемой частью современной экологичной среды, соответствующей самым высоким стандартам качества жизни.

Проверенная временем инновация LG – DUAL Inverter Compressor™[2] обеспечивает не только эффективное охлаждение и обогрев, но и значительно снижает уровень шума. А благодаря встроенной функции kW Manager, LG DualCool Deluxe также помогает заботиться об энергоэффективности: пользователи могут отслеживать потребление электроэнергии в реальном времени, устанавливать лимиты и рационально управлять своими расходами.

LG DUALCOOL™ Deluxe – отличный выбор для тех, кто ценит комфорт без сквозняков. Он не продувает, а мягко освежает воздух, создавая приятный микроклимат в любой комнате. Новинка уже доступна в интернет-магазине LG.kz и у официальных партнеров.

[1] Этот результат теста получил отчет об испытании и Pseudomonas aeruginosa 99,0% уровень снижения от международно признанной лаборатории, который может варьироваться в зависимости от фактической среды. Испытательное учреждение: TÜV Rheinland . Тестовая модель: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK). Тестовые бактерии: подтвержден уровень снижения «Pseudomonas aeruginosa» до 99%

2 Компрессор DUAL Inverter Compressor™ действительно покрывается 10-летней гарантией