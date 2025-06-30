Life’s Good где звучит K-POP и играет XBOOM: неделя культурного обмена Казахстана и Кореи при поддержке LG

АЛМАТЫ, 30 июня 2025 года – С 26 по 28 июня во Дворце Республики в Алматы прошло масштабное событие, направленное на развитие культурного и экономического обмена между Республикой Корея и Казахстаном «Korea–Kazakhstan Culture and Trade Week». Компания LG Electronics Almaty Kazakhstan выступила официальным спонсором мероприятия, в очередной раз подтверждая свою приверженность укреплению международных связей и продвижению философии бренда Life’s Good.

Мост между культурами и технологиями

Организаторами Korea–Kazakhstan Culture and Trade Week выступили Корейский культурный центр при Посольстве Республики Корея в Казахстане и Акимат города Алматы. При поддержке LG Electronics Almaty Kazakhstan мероприятие объединило концерты, выставки и промо-зоны, демонстрируя как богатство культурного диалога, так и потенциал экономического сотрудничества.

Brand space LG: технологии, которые делают жизнь лучше

На протяжении всех дней мероприятия на бренд-зоне LG посетители ознакомились с философией Life’s Good и инновационными товарами компании с искусственным интеллектом, такими как прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T и LG WashTower™ – стиральная и сушильная машина в едином блоке. Также был представлен холодильник LG InstaView™, сочетающий элегантный дизайн и удобные технологии для повседневной жизни.

Акустика портативной беспроводной аудио системы LG XBOOM поддержала атмосферу Random Play Dance. Бренд-зона LG стала площадкой, где технологии встречаются с эмоциями, вдохновляя на движение вперед и создавая теплые воспоминания о встрече культур.

LG и «Life’s Good»: когда культура и технологии работают вместе

Участие LG в этом событии –отражение ценностей, которые лежат в основе бренда: стремление сделать повседневную жизнь удобнее, ярче и добрее. Поддерживая межкультурный диалог, мы инвестируем в будущее, в котором технологии становятся инструментом для объединения людей.

«Korea-Kazakhstan Culture and Trade Week – это платформа для диалога, воплощение того, как культура и инновации могут дополнять друг друга. Мы рады быть частью этого события и напомнить: жизнь прекрасна, когда она полна вдохновения и открытий», — отметили в LG Electronics Almaty Kazakhstan.