LG ЗАЯВЛЯЕТ О СТРЕМЛЕНИИ СТАТЬ ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ ПОСТАВЩИКОМ HVAC-РЕШЕНИЙ

СЕУЛ, 8 июля 2025 года — На пресс-конференции, состоявшейся 8 июля в LG Sciencepark в Южной Корее, LG Electronics (LG) представила стратегическую дорожную карту по трансформации подразделения ES Company в ведущего мирового поставщика решений в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) к 2030 году. Для достижения этой цели компания планирует наращивать доходы в секторе промышленного и коммерческого B2B – включая охлаждение центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) – а также предлагать решения для отопления и охлаждения, адаптированные к региональным потребностям. В соответствии со своей стратегией «3B» (Build – создавать, Borrow – заимствовать, Buy – приобретать), LG также будет последовательно совершать приобретения для усиления ключевых компетенций и диверсификации бизнес-портфеля.

Укрепляя конкурентоспособность как в аппаратных, так и в неаппаратных HVAC-решениях, LG ставит цель достичь выручки в 20 триллионов южнокорейских вон от HVAC-направления к 2030 году в рамках своей стратегии среднего и долгосрочного роста.

Рост B2B-продаж в промышленности на фоне бурного спроса в эпоху ИИ

LG продолжает наращивать присутствие в B2B-сегменте, поставляя современные чиллер-системы для ЦОДов и крупных коммерческих зданий. С ожидаемым ростом мирового рынка чиллеров до 12 миллиардов долларов США к 2027 году, LG планирует достичь объема продаж в 720 миллионов долларов (1 триллион южнокорейских вон) в течение двух лет, сделав это направление ключевым драйвером роста.

Портфель компании включает различные технологии охлаждения, ориентированные на ЦОДы – от жидкостного охлаждения с использованием блоков распределения охлаждающей жидкости, до чиллер-систем воздушного охлаждения и решений, совместимых с электропитанием постоянного тока. В 2025 году LG ожидает утроить количество заказов на системы охлаждения ЦОД по сравнению с прошлым годом, сделав это направление основным двигателем роста.

Для разработки оптимизированных решений для ИИ-ЦОДов LG открыла специализированный тестовый центр – LG AI Data Center HVAC Solution Lab – на базе собственного завода по производству чиллеров в Пхентхэке. Центр моделирует широкий спектр условий работы ИИ-серверов для проведения системных тестов над передовыми решениями LG в области охлаждения. Недавно компания начала пилотное тестирование технологии жидкостного охлаждения совместно с LG U+, ведущим поставщиком телекоммуникационных и цифровых услуг в Южной Корее, для дальнейших тестирований и усовершенствования технологий теплового управления.

Стратегические приобретения усиливают HVAC-компетенции и расширяют портфель

В рамках своей стратегии роста LG активно совершает стратегические приобретения для усиления экспертности в HVAC-сфере и расширения своего портфолио. Недавно компания приобрела 100% акций компании OSO, ведущего норвежского производителя решений для водяного отопления, что укрепляет позиции LG на европейском рынке отопления.

Следуя своей стратегии «3B», LG одновременно развивает внутренние компетенции через такие инициативы, как Air Solution Lab и HVAC Academy (Build), заключает партнерства в сфере исследований и разработок с научными учреждениями (Borrow) и продолжает искать значимые возможности для слияний и поглощений (Buy).

Расширение B2B-присутствия через глубокую локализацию и рост доходов за счет нематериальных услуг и сервисов

LG активно расширяет присутствие на коммерческом рынке HVAC, реализуя проекты для логистических центров, торговых комплексов и других крупных инфраструктурных объектов. В числе последних достижений – установка энергоэффективной системы Multi V i™ в крупном логистическом хабе в Туасе (Сингапур), а также поставка чиллеров мощностью 28 000 RT для The Avenues-Riyadh, масштабного многофункционального комплекса в Саудовской Аравии. Эти проекты отражают способность LG соответствовать местным нормативным требованиям и ожиданиям клиентов благодаря решениям, адаптированных под региональные особенности.

Компания также наращивает доходы от неаппаратных решений, стремясь увеличить их долю с 10% до 20%. Среди них – BECON (Building Energy Control), платформа интеллектуального управления зданием на основе ИИ, обеспечивающая аналитику энергопотребления в реальном времени. LG также близка к запуску цифрового двойника для ЦОДов, который позволяет точно прогнозировать тепловыделение серверов и оптимизировать эффективность HVAC-систем с помощью ИИ-управления.

Укрепление позиций на Глобальном Юге для достижения мирового лидерства

Ставка на локализацию лежит в основе стратегии LG по укреплению позиций на быстрорастущих рынках стран Глобального Юга с помощью локализованных операций полного цикла, охватывающими НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), производство, продажи и обслуживание. Сохраняя сильные позиции в Северной Америке и Европе, LG ускоряет расширение B2B в развивающихся регионах, предлагая адаптированные решения и усиливая свое присутствие.

В Индии LG создает новое подразделение по разработке продуктов и запускает в 2026 году новую производственную линию на заводе Sri City, мощностью до 1,5 миллиона кондиционеров в год.

В глобальном масштабе LG развивает сеть обучающих центров HVAC Academy, где готовят ведущих специалистов по сервису, продажам и инженерии, одновременно используя эти центры как стратегические хабы для расширения в регионах. В настоящее время LG управляет HVAC-академиями в 65 локациях в 43 странах и планирует увеличить их число до 70 к концу 2025 года.

«Спрос на HVAC-системы растет параллельно с ростом числа центров обработки данных по всему миру», — заявил Джеймс Ли, президент LG ES Company. — «Опираясь на десятилетия опыта и технологическое лидерство, LG стремится стать ведущим поставщиком HVAC-решений в эпоху искусственного интеллекта».