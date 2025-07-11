ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ LG ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОТРАЖАЕТ УСПЕХИ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 2030 ГОДА

СЕУЛ, 11 июля 2025 года — Компания LG Electronics (LG) представила отчет об устойчивом развитии за 2024–2025 годы, в котором отмечен значительный прогресс в достижении экологических целей на 2030 год, включая сокращение выбросов парниковых газов и развитие цикличного использования ресурсов. В отчете отражены всесторонние усилия компании по интеграции принципов устойчивости в свою деятельность в рамках миссии «Лучшая жизнь для всех».

В 2024 году выбросы LG по категории 1 (прямые) и категории 2 (косвенные) составили 910 000 тонн эквивалента CO₂ (tCO₂eq), что приближает компанию к целевому показателю 2030 года — 878 000 тонн. Ранее LG поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 54,6% (по сравнению с уровнем 2017 года) к 2030 году. Досрочное достижение этой цели стало возможным благодаря активному внедрению энергоэффективного оборудования и технологий снижения выбросов углерода на различных этапах производственного процесса.

LG также добивается прогресса в снижении выбросов по категории 3, связанных с использованием продукции, за счет более широкого применения искусственного интеллекта и других энергосберегающих технологий. В 2024 году компания сократила углеродные выбросы своей продукции на 19,4% по сравнению с 2020 годом. Примечательно, что LG стала первой южнокорейской компанией-производителем бытовой техники, чьи цели по сокращению выбросов были подтверждены международной инициативой Science Based Targets (SBTi). Эти цели предусматривают сокращение выбросов по категории 3 на 20% в семи ключевых категориях продукции к 2030 году (по сравнению с 2020 годом).

Достигнут значительный прогресс и в сфере цикличного использования ресурсов. В 2024 году уровень переработки отходов на производственных площадках LG по всему миру составил 97,4%, превысив целевой показатель 2030 года (95%). Также в прошлом году компания собрала 532 630 тонн использованной электроники в 91 пункте приема в 56 странах, что довело совокупный объем сборов с 2006 года до более 5 миллионов тонн. Кроме того, объем вторично переработанного пластика, использованного в продукции LG, вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом.

LG также сохраняет приверженность принципам доступности своей продукции и услуг. В набор LG Comfort Kit, разработанный для удобства использования техники независимо от возраста, пола или физических возможностей, теперь входит 14 продуктов. Такие функции, как озвучивание текста и одновременный вывод звука на слуховой аппарат и внешние динамики в телевизорах LG OLED, а также киоски с регулировкой высоты и тактильными клавишами, дополнительно подчеркивают эту приверженность. Кроме того, компания предоставляет инклюзивные услуги: программы поддержки людей с инвалидностью, консультации на жестовом языке, помощь пожилым людям и образовательные занятия в магазинах по вопросам безопасности, цифровых технологий и культуры.

LG продолжает совершенствовать принципы ответственного управления с помощью системы корпоративного управления, основанной на соблюдении норм и этических стандартах. Совет директоров компании руководствуется принципами независимости, компетентности и прозрачности, а комитет по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) усиливает контроль над устойчивыми инициативами. В цепочке поставок LG проводит независимые ESG-аудиты в соответствии со стандартами Альянса ответственного бизнеса (Responsible Business Alliance, RBA) для обеспечения устойчивого совместного роста.

Благодаря своим системным усилиям LG второй год подряд входит в «Топ 1%» компаний по версии оценки корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Assessment, CSA) от S&P Global. Также компания на протяжении пяти лет подряд получает рейтинг «A» от Morgan Stanley Capital International (MSCI) и входит в глобальный индекс Dow Jones «Best-in-Class World Index» уже 13 лет подряд.

LG публикует ежегодные отчеты об устойчивом развитии с 2006 года. Полный отчет за 2024–2025 годы доступен для скачивания по ссылке: www.lg.com/global/sustainability/reports.