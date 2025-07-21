Обращайтесь только в официальные сервисы LG. Не попадайтесь на уловки мошенников!

АЛМАТЫ, 21 июля 2025 года — Компания LG Electronics сообщает об участившихся случаях появления фейковых сайтов, выдающих себя за авторизованный сервисный центр LG. Злоумышленники вводят потребителей в заблуждение, используя фирменный стиль бренда. LG Electronics заявляет, что единственным источником достоверной информации о продукции компании и сервисном обслуживании на территории Республики Казахстан является официальный сайт LG.

Обращаясь в неофициальные сервисы, вы рискуете не только переплатить, но и серьезно навредить своей технике. Такие мастерские используют неоригинальные запчасти, что может привести к дополнительным поломкам и даже полному выходу техники из строя. Более того, мошенники завышают стоимость ремонта в несколько раз. «Замена линейного компрессора по 10 летней гарантии в официальном сервисе в среднем стоит до 60 тысяч тенге, а сам компрессор предоставляется бесплатно в то время, как недобросовестные, неофициальные мастера требуют до 200 тысяч. На сайте LG для удобства клиентов мы собрали примерные расценки на сайте https://www.lg.com/kz/support/flat-rate-repair/ на услуги авторизированных сервисных центров», комментирует директор по сервису Александр Федяев.

Чтобы защитить себя и свою технику, настоятельно рекомендуем избегать обращения к недобросовестным исполнителям, использующим поддельные онлайн-платформы.

Компания LG Electronics официально заявляет: представленные ниже сайты не имеют отношения к официальному сервисному обслуживанию и вводят пользователей в заблуждение:

https://lg-service.kz/

https://lg-technical-serv.kz/

https://tech-masterskaya.kz/

Официальный сервисный центр LG расположен по адресу: г. Алматы в мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2А/9. Часы работы: будние дни с 09:00 до 19:00.

Для обслуживания крупногабаритной техники, нет никакой необходимости в доставке в сервисный центр. Выездной мастер сам приедет к Вам и произведет профессиональное обслуживание на месте.

По вопросам ремонта и установки техники, а также для консультации обращайтесь в службу поддержки LG по номеру 2255 с мобильного (Казахстан) ежедневно с 09:00 до 21:00 по времени г. Астана.

Все звонки внутри страны бесплатные.