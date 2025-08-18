LG ВНЕДРЯЕТ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО КОНДИЦИОНЕРА С 4-Х ПОТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

СЕУЛ, 18 августа 2025 года — LG Electronics (LG) сокращает потребление пластика и выбросы углекислого газа благодаря внедрению новых материалов и производственного процесса для коммерческих кондиционеров с 4-поточной системой кондиционирования воздуха. Эти инициативы, соответствующие концепции устойчивого развития LG «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All), подтверждают ее неизменную приверженность снижению воздействия на окружающую среду.

Международная организация по тестированию и сертификации TÜV Rheinland недавно подтвердила, что благодаря новому производственному процессу LG снизила выбросы углекислого газа при производстве кондиционеров с 4-поточной системой кондиционирования воздуха до 14,85 килограмма CO₂-эквивалента* на единицу продукции. Ключевую роль в этом достижении сыграло не только изменение производственного метода, но и внедрение нового материала, используемого для внешних панелей кондиционеров.

Вместо традиционных методов переработки пластика LG использует инновационное вспененное литье под давлением, при котором азотный газ вводится в форму и формирует пузырьки внутри материала. Такой инновационный подход позволяет сократить использование пластика примерно на 900 граммов на единицу продукции. Кроме того, LG заменила акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) на полипропилен (PP), который имеет более низкий углеродный след.

Благодаря новым технологиям LG ежегодно сокращает использование пластика на 270 тонн, а выбросы CO₂ – более чем на 4 400 тонн. Такой результат сопоставим с поглощением углерода 30-летним сосновым лесом площадью свыше 580 футбольных полей.

Компания LG начала применять метод вспененного литья под давлением в кондиционерах с 4-поточной системой кондиционирования воздуха с июня месяца и планирует постепенно расширить его на другие бытовые и коммерческие модели.

Стремясь к углеродной нейтральности, LG планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 54,6 процента по сравнению с уровнем 2017 года, что отражено в отчете компании по устойчивому развитию. Для достижения этой цели LG интегрирует высокоэффективное оборудование в производственные процессы и использует возобновляемые источники энергии для выпуска энергоэффективной техники на основе Core Tech-технологий.

Яркий пример технологии Core Tech – инверторные моторы LG, которые минимизируют энергопотери, регулируя скорость работы мотора и компрессора в реальном времени в зависимости от нагрузки. Также компания представила инверторный чиллер с компрессором спирального типа на хладагенте R32, чей показатель глобального потепления (GWP) на 30 процентов ниже, чем у традиционного R410A.

«Новые материалы и производственный процесс, внедренные в кондиционер с 4-поточной системой, подчеркивают усилия LG по снижению воздействия на окружающую среду, – отметил Бэ Чунг-хен (Bae Cheung-hyun), руководитель подразделения системных кондиционеров компании LG ES Company. – В дальнейшем компания продолжит использовать инновационные технологии, создавая экологичные решения в сфере кондиционирования воздуха во имя здоровья планеты.»

* Метрика, используемая для сравнения выбросов различных парниковых газов на основе их потенциала глобального потепления (GWP), путем пересчета количества этих газов в эквивалентное количество углекислого газа с тем же уровнем воздействия на глобальное потепление.