LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭРГОНОМИЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2025

СЕУЛ, 19 августа 2025 года – Компания LG Electronics (LG) представляет на IFA 2025 новую линейку холодильников для европейского рынка. Новые модели с французскими дверцами и нижней морозильной камерой разработаны с учетом особенностей жилищных условий и образа жизни европейцев, что стало результатом масштабного исследования LG локальных потребностей и предпочтений. Новая линейка сочетает в себе энергоэффективность, интеллектуальные функции и эргономичный дизайн, гармонично вписывающийся в современные дома.

Высокий уровень энергоэффективности

В ответ на растущий спрос на энергосберегающую бытовую технику в Европе LG выводит на рынок модели, соответствующие высшему классу энергоэффективности Евросоюза – «A». Новая модель с нижней морозильной камерой превосходит требования к классу «A» на впечатляющие 40%, а холодильник с французскими дверцами получил оценку «A», что является редкостью для данной категории.

Добиться таких показателей удалось благодаря усовершенствованной системе изоляции, созданной специально для европейского рынка. Она обеспечивает более эффективное сохранение холода, а интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта снижают энергопотребление, анализируя привычки пользователей и оптимизируя работу компрессора в периоды низкой нагрузки.

Fit & Max: функциональность и максимум возможностей

Разработанная с учетом компактных размеров типичных европейских кухонь, новая линейка оснащена петлей Zero Clearance Hinge, которая позволяет открывать двери на угол до 110 градусов даже при установке вплотную к стене. Стильные фасады с дизайном Premium Flat Door создают элегантный вид встроенной техники, гармонично вписывающейся в современный интерьер.

Интеллектуальные функции делают использование холодильников еще удобнее и помогают экономить электроэнергию. Так, система AI Fresh анализирует привычки пользователей на протяжении трех недель и автоматически снижает температуру за два часа до предполагаемого пика использования, сохраняя продукты свежими дольше. Режим AI Saving Mode оптимизирует работу компрессора в периоды низкой нагрузки, снижая энергопотребление.

Олицетворяя концепцию MAX – максимум пространства и свежести, новая линейка предлагает двухуровневую систему ящиков для удобной организации хранения, выдвижную полку для крупногабаритных продуктов и увеличенный внутренний объем. За сохранность продуктов отвечают технологии: Linear Cooling™ для минимизации перепадов температуры, Door Cooling+™ для быстрого и равномерного охлаждения и Fresh Converter+™ с настраиваемыми зонами хранения для мяса, рыбы и овощей.

Новый холодильник с французскими дверцами: стиль встроенной техники и практичность в использовании

Новая модель с французскими дверцами впервые оснащена дизайном Thin Door, который включает ледогенератор и диспенсер для воды, а также предлагает гибкие возможности установки благодаря функции Zero Clearance Hinge. Сверхтонкий ледогенератор Ultra Slim In-Door Ice Maker экономит полезное пространство, обеспечивая при этом стабильный запас льда.

Внутреннее пространство продумано до мелочей: обновленный дизайн корзин снижает риск падения бутылок при открывании или закрывании двери, а более глубокие полки увеличивают вместимость, что особенно востребовано европейскими пользователями. Двери с системой Soft Closing Doors закрываются плавно и бесшумно, создавая дополнительный комфорт при использовании.

Новый холодильник с нижней морозильной камерой, созданный для максимальной гибкости

Созданный с учетом особенностей европейских кухонь, новый холодильник с нижней морозильной камерой представлен в разных размерах и объемах, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого пространства. Переставляемые полки и универсальные отсеки помогают рационально использовать каждый сантиметр внутреннего пространства.

Регулируемая полка подстраивается по высоте в семи положениях, а сочетание регулируемых и выдвижных полок обеспечивает еще больше вариантов организации. Дополнительные аксессуары, такие как Movable Bucket и My Box, можно легко переставлять, обеспечивая быстрый доступ или освобождая место для крупных продуктов.

«Новая линейка холодильников LG воплощает нашу приверженность осмысленным инновациям, объединяя высокую энергоэффективность, рациональное использование пространства и дизайн, гармонично вписывающийся в современные кухни, – отметил Лю Чжэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Home Appliance Solution. – Мы продолжаем разрабатывать решения, ориентированные на пользователя, которые делают повседневную жизнь человека удобнее и помогают бережно относиться к окружающей среде».