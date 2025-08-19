We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭРГОНОМИЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2025
Оптимизированные для современного образа жизни холодильники LG Fit & Max предлагают стильный дизайн, ориентированный на пользователя, и интеллектуальную функциональность для европейских кухонь
СЕУЛ, 19 августа 2025 года – Компания LG Electronics (LG) представляет на IFA 2025 новую линейку холодильников для европейского рынка. Новые модели с французскими дверцами и нижней морозильной камерой разработаны с учетом особенностей жилищных условий и образа жизни европейцев, что стало результатом масштабного исследования LG локальных потребностей и предпочтений. Новая линейка сочетает в себе энергоэффективность, интеллектуальные функции и эргономичный дизайн, гармонично вписывающийся в современные дома.
Высокий уровень энергоэффективности
В ответ на растущий спрос на энергосберегающую бытовую технику в Европе LG выводит на рынок модели, соответствующие высшему классу энергоэффективности Евросоюза – «A». Новая модель с нижней морозильной камерой превосходит требования к классу «A» на впечатляющие 40%, а холодильник с французскими дверцами получил оценку «A», что является редкостью для данной категории.
Добиться таких показателей удалось благодаря усовершенствованной системе изоляции, созданной специально для европейского рынка. Она обеспечивает более эффективное сохранение холода, а интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта снижают энергопотребление, анализируя привычки пользователей и оптимизируя работу компрессора в периоды низкой нагрузки.
Fit & Max: функциональность и максимум возможностей
Разработанная с учетом компактных размеров типичных европейских кухонь, новая линейка оснащена петлей Zero Clearance Hinge, которая позволяет открывать двери на угол до 110 градусов даже при установке вплотную к стене. Стильные фасады с дизайном Premium Flat Door создают элегантный вид встроенной техники, гармонично вписывающейся в современный интерьер.
Интеллектуальные функции делают использование холодильников еще удобнее и помогают экономить электроэнергию. Так, система AI Fresh анализирует привычки пользователей на протяжении трех недель и автоматически снижает температуру за два часа до предполагаемого пика использования, сохраняя продукты свежими дольше. Режим AI Saving Mode оптимизирует работу компрессора в периоды низкой нагрузки, снижая энергопотребление.
Олицетворяя концепцию MAX – максимум пространства и свежести, новая линейка предлагает двухуровневую систему ящиков для удобной организации хранения, выдвижную полку для крупногабаритных продуктов и увеличенный внутренний объем. За сохранность продуктов отвечают технологии: Linear Cooling™ для минимизации перепадов температуры, Door Cooling+™ для быстрого и равномерного охлаждения и Fresh Converter+™ с настраиваемыми зонами хранения для мяса, рыбы и овощей.
Новый холодильник с французскими дверцами: стиль встроенной техники и практичность в использовании
Новая модель с французскими дверцами впервые оснащена дизайном Thin Door, который включает ледогенератор и диспенсер для воды, а также предлагает гибкие возможности установки благодаря функции Zero Clearance Hinge. Сверхтонкий ледогенератор Ultra Slim In-Door Ice Maker экономит полезное пространство, обеспечивая при этом стабильный запас льда.
Внутреннее пространство продумано до мелочей: обновленный дизайн корзин снижает риск падения бутылок при открывании или закрывании двери, а более глубокие полки увеличивают вместимость, что особенно востребовано европейскими пользователями. Двери с системой Soft Closing Doors закрываются плавно и бесшумно, создавая дополнительный комфорт при использовании.
Новый холодильник с нижней морозильной камерой, созданный для максимальной гибкости
Созданный с учетом особенностей европейских кухонь, новый холодильник с нижней морозильной камерой представлен в разных размерах и объемах, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого пространства. Переставляемые полки и универсальные отсеки помогают рационально использовать каждый сантиметр внутреннего пространства.
Регулируемая полка подстраивается по высоте в семи положениях, а сочетание регулируемых и выдвижных полок обеспечивает еще больше вариантов организации. Дополнительные аксессуары, такие как Movable Bucket и My Box, можно легко переставлять, обеспечивая быстрый доступ или освобождая место для крупных продуктов.
«Новая линейка холодильников LG воплощает нашу приверженность осмысленным инновациям, объединяя высокую энергоэффективность, рациональное использование пространства и дизайн, гармонично вписывающийся в современные кухни, – отметил Лю Чжэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Home Appliance Solution. – Мы продолжаем разрабатывать решения, ориентированные на пользователя, которые делают повседневную жизнь человека удобнее и помогают бережно относиться к окружающей среде».
