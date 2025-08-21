LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ СТИРКИ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ВЫСТАВКЕ IFA 2025

СЕУЛ, 21 августа 2025 года – LG Electronics (LG) представит на выставке IFA 2025 широкий спектр передовых решений бытовой техники для стирки на основе искусственного интеллекта с максимальной энергоэффективностью. Новая линейка отвечает растущему спросу на устойчивую бытовую технику на европейском рынке, предлагая энергоэффективные решения для стирки, адаптированные к различным стилям жизни и типам жилых пространств.

В центре линейки – LG HeatPump WasherDryer, также известная как LG WashCombo, которая объединяет ключевые преимущества стиральной машины и сушилки в одном устройстве. Компания представляет расширенную линейку стиральных и сушильных машин с тепловым насосом после запуска премиальной серии LG SIGNATURE в Европе, где техника получила класс энергоэффективности A. Изначально представленная в Европе как часть премиальной линейки LG SIGNATURE, первая модель получила высокий рейтинг энергоэффективности – Класс A – за полный цикл стирки и сушки. Новая модель HeatPump WasherDryer сохраняет этот уровень, снова демонстрируя эффективность Класса A на протяжении всего цикла.

Оснащенная передовой технологией DUAL Inverter HeatPump™ и хладагентами с низким потенциалом глобального потепления, такими как R290, модель WashCombo демонстрирует высокую энергоэффективность, соответствуя строгим европейским стандартам. Благодаря встраиваемой конструкции и увеличенной загрузке техника идеально подходит для использования в европейских домах, обеспечивая рациональное использование пространства, а интеллектуальные алгоритмы на базе искусственного интеллекта гарантируют бережный и персонализированный уход за тканями. С выпуском данной высокоэффективной линейки LG укрепляет свои позиции лидера на европейском рынке стирально-сушильных машин с повышенной энергоэффективностью.

Опираясь на свои инициативы в области устойчивого развития, новые стиральные машины LG оснащены циклом Microplastic Care, который снижает количество микропластика, выделяющегося из синтетических тканей во время стирки, до 60%*. Дополнительно, усовершенствованное управление движением на базе искусственного интеллекта повышает энергоэффективность до рекордного для отрасли уровня. Используя инновационную технологию AI DD™, ядро AI Core-Tech обеспечивает функцию AI Wash™, которая определяет вес и подбирает оптимальный режим стирки – минимизируя повреждения деликатных тканей и снижая энергопотребление.

Новые модели сушильных машин LG также достигают высочайшего для отрасли класса энергоэффективности А. Оснащенные технологией AI Dual Inverter™, сушильные машины поддерживают функцию AI Dry™, которая интеллектуально определяет вес, тип ткани и уровень влажности белья, автоматически подбирая оптимальную скорость сушки. Такой подход обеспечивает деликатный уход за тканями и позволяет существенно снизить энергопотребление.

Учитывая, что многие европейские потребители предпочитают самостоятельно устанавливать бытовую технику, LG предлагает функцию проверки установки через сервис LG ThinQ. Кроме того, новый комплект Comfort Kit для 24-дюймовой европейской линейки прачечной техники повышает удобство и доступность использования для каждой семьи.

Расширяя портфолио решений для стирки с тепловым насосом, LG продолжает укреплять свои позиции на европейском рынке, предлагая технологии, максимально соответствующие потребностям и предпочтениям местного рынка. Интуитивные дисплеи, удобные элементы управления и автоматическая оптимизация циклов делают повседневный уход за бельем еще проще, а стильный дизайн – включая 24-дюймовую модель WashTower для Европы, доступную в нескольких цветовых решениях, – гармонично вписывается в современные интерьеры.

«Благодаря глубокому пониманию потребностей пользователей и использованию передовых технологий искусственного интеллекта, LG учитывает уникальные особенности образа жизни и привычки европейцев в уходе за одеждой, – отметил Лю Чжэ-чоль (Lyu Jae-cheol), президент LG Home Appliance Solution Company. – Это позволяет нам предлагать решения, которые органично вписываются в повседневную жизнь и учитывают специфику и запросы местного рынка, укрепляя позиции LG в Европе и на глобальном рынке бытовой техники».

# # #

* Тестирование проведено компанией Intertek в июле 2023 года: сравнивали цикл Microplastic Care и цикл Mixed Fabric на модели F4Y7EYPBW путем измерения количества микропластика, отфильтрованного через фильтр 20㎛ при стирке 3 кг загрузки (100% полиэстер, тренировочная куртка). Результаты могут отличаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.