КОМПАНИЯ LG ПОЛУЧИЛА РЯД НАГРАД НА ПЕРВОЙ ЦЕРЕМОНИИ IFA 2025 INNOVATION AWARDS

Сеул, 5 сентября 2025 года – Компания LG Electronics (LG) получила 17 наград на первой церемонии IFA 2025 Innovation Awards, включая высшее признание – «Best of IFA». Учрежденная в этом году премия отмечает продукты, устанавливающие новые ориентиры в области инноваций, технологий, дизайна и влияния на рынок. При участии более 1 800 компаний победители были определены в 16 категориях, включая «Mobility», «Home Appliances», «Home Entertainment», «Design» и «Smart Home». Наивысшие награды – «Best of IFA», «Best Tech Innovation» и «Best Brand» – были присуждены за наиболее выдающиеся заявки.

LG SIGNATURE OLED T – первый в мире беспроводной прозрачный телевизор – получил награду «Best of IFA», подчеркнув лидерство LG в области передовых телевизионных технологий. Эта инновационная разработка также была отмечена наградой «Best in Home Entertainment», обеспечив компании двойную победу на нынешней церемонии.

Помимо получения титула «Best of IFA», компания LG завоевала пять наград «Category Best» в категориях «Mobility», «Accessibility», «Home Appliances» и «Home Entertainment», а также получила 11 званий «Category Honoree» в категориях «Home Appliances», «Design», «Smart Home» и «Home Entertainment». Все эти достижения в совокупности укрепляют репутацию LG как мирового лидера в сфере инноваций и надежного пионера отрасли.

В категории «Mobility» LG Spielraum получило награду «Best in Mobility». Эта мобильная платформа, оснащенная искусственным интеллектом (ИИ), сочетает в себе заботу о личном благополучии и мультисенсорный опыт. Компактная кабина объединяет встроенную бытовую технику, LG ThinQ ON и развлекательные функции, предлагая новый образ жизни, связанный с мобильностью, и расширяя концепцию LG AI Home.

В категории «Accessibility» LG Comfort Kit был признан лучшим продуктом с фокусом на доступность («Best in Accessibility Focused Product»). Разработанный для повышения удобства использования для людей всех возрастов и с разными возможностями, он подчеркивает стремление LG к инклюзивному дизайну.

В категории «Home Appliances» награду «Best in Home Appliances» получили посудомоечная машина LG AI Sense Clean и фильтр для удаления микропластика. Интеллектуальная система мойки в посудомоечной машине оптимизирует цикл и время мойки в зависимости от объема загрузки и степени загрязнения, а фильтр удаляет микропластик, выделяющийся во время стирки, сочетая удобство использования с заботой об окружающей среде.

В дополнение к нескольким наградам Category Best, LG также получила звания «Honoree» в самых разных областях – от «Home Appliances» до «Smart Home», что еще раз подчеркивает ее конкурентоспособность на мировом рынке. В категории «Best of Home Appliances» компания была удостоена четырех званий «Honoree» за передовые решения в области стирки и уборки, сочетающие высокую производительность с продуманным дизайном. LG WashTower упрощает процесс стирки благодаря интуитивно понятному управлению и функциям на базе ИИ, а стиральная и сушильная машины с тепловым насосом повышают энергоэффективность за счет снижения энергопотребления. Для ухода за полом LG предлагает робот-пылесос с интегрированной станцией и автоматически открывающейся дверцей, которая скрывает устройство, когда оно не используется. А вертикальный пылесос LG Wet and Dry Stick Vacuum Cleaner оснащен системой AI Roller Control, определяющей направление движения, что снижает нагрузку на запястье.

Компания также получила четыре звания «Honoree» в категории «Best in Design» за продукты, сочетающие стиль и функциональность. Комплект из стиральной и сушильной машин Washer & Tumble Dryer Pair и посудомоечная машина TrueSteam™ отличаются элегантным дизайном, который гармонично вписывается в современные кухни. Массажное кресло Next LG Massage Recliner дополняет жилое пространство благодаря своему утонченному внешнему виду, а LG Styler Mini представляет собой компактное и премиальное решение, максимально эффективно использующее небольшое пространство.

Робот-пылесос LG Robot Vacuum с базой Objet Station, спроектированный для легкой интеграции в экосистему умного дома, был отмечен в категории «Best in Smart Home».

Кроме того, LG получила признание в категории «Home Entertainment» со званием «Honoree» за телевизор LG Wireless OLED TV (M5) и LG StanbyME 2, что еще раз подтверждает лидерство компании на мировом рынке.